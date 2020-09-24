https://ria.ru/20200924/letalnost-1577693074.html

В России за сутки умерли 149 человек с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил журналистам, что за сутки в РФ умерли 149 человек с COVID-19, за все время — 19... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T10:35

2020-09-24T10:35

2020-09-24T10:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

происшествия

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил журналистам, что за сутки в РФ умерли 149 человек с COVID-19, за все время — 19 948."За последние сутки подтверждено 149 летальных случаев... За весь период по России умерло 19 948 человек", - говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, происшествия