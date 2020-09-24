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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200924/letalnost-1577693074.html
В России за сутки умерли 149 человек с коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил журналистам, что за сутки в РФ умерли 149 человек с COVID-19, за все время — 19... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T10:35
2020-09-24T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил журналистам, что за сутки в РФ умерли 149 человек с COVID-19, за все время — 19 948."За последние сутки подтверждено 149 летальных случаев... За весь период по России умерло 19 948 человек", - говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, происшествия

В России за сутки умерли 149 человек с коронавирусом

10:35 24.09.2020
348
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил журналистам, что за сутки в РФ умерли 149 человек с COVID-19, за все время — 19 948.
"За последние сутки подтверждено 149 летальных случаев... За весь период по России умерло 19 948 человек", - говорится в сообщении.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияПроисшествия
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