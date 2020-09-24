https://ria.ru/20200924/lavigne-1577591812.html

Аврил Лавин даст единственный концерт в этом году

Канадская исполнительница Аврил Лавин даст единственный в этом году концерт 26 октября, сообщается в ее аккаунте в твиттере. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T02:21

2020-09-24T02:21

2020-09-24T02:21

культура

музыка

новости культуры

аврил лавин

великобритания

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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости</strong>. Канадская исполнительница Аврил Лавин даст единственный в этом году концерт 26 октября, <a href="https://twitter.com/AvrilLavigne/status/1308091354099134465?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1308091354099134465%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fnews%2Fmusic%2Favril-lavigne-announces-livestream-benefit-concert-for-lyme-disease-awareness-2758456https://twitter.com/AvrilLavigne/status/1308091354099134465?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1308091354099134465%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fnews%2Fmusic%2Favril-lavigne-announces-livestream-benefit-concert-for-lyme-disease-awareness-2758456" target="_blank">сообщается</a> в ее аккаунте в твиттере.Это будет виртуальное выступление, все средства от которого будут перечислены организациям по борьбе с болезнью Лайма (клещевым боррелиозом), которой несколько лет назад заразилась сама певица. "Я буду очень рада, если поклонники и друзья со всего мира присоединятся ко мне и моим специальным гостям на концерте, который призван помочь людям с болезнью Лайма. Это будет незабываемый вечер, полный надежд, прекрасной музыки и приятных сюрпризов", — <a href="https://www.nme.com/news/music/avril-lavigne-announces-livestream-benefit-concert-for-lyme-disease-awareness-2758456" target="_blank">отметила</a> Лавин. В 2015 году она рассказала, что у нее диагностировали болезнь Лайма, из-за чего она была "прикована к постели в течение пяти месяцев". В марте певица была вынуждена отменить свои европейские гастроли из-за вспышки коронавируса. Ее концерты в Великобритании запланированы на февраль 2021 года.

https://ria.ru/20190716/1556564103.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, аврил лавин, великобритания