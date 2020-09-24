https://ria.ru/20200924/lager-1577714972.html

Федерация бокса планирует развернуть тренировочный лагерь в Приморье

Федерация бокса России планирует разместить в Приморье тренировочный лагерь для подготовки сборной к Олимпийским играм в Токио, сообщает правительство региона. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T15:54

2020-09-24T15:54

2020-09-24T15:54

бокс

умар кремлев

федор чудинов

олег кожемяко

владивосток

япония

токио

олимпийские игры

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/05/1557800587_0:58:3072:1786_1400x0_80_0_0_1aed3dcee43809180e3e771edd2b4950.jpg

<strong>ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости.</strong> Федерация бокса России планирует разместить в Приморье тренировочный лагерь для подготовки сборной к Олимпийским играм в <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a>, сообщает правительство региона.Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олег Кожемяко</a> провел рабочую встречу с делегацией Федерации бокса России во главе с председателем исполнительного комитета <a href="http://ria.ru/person_Umar_Kremlev/" target="_blank" data-auto="true">Умаром Кремлевым</a> и прославленным боксером <a href="http://ria.ru/person_Fedor_CHudinov/" target="_blank" data-auto="true">Федором Чудиновым</a>. Глава региона пригласил спортсменов готовиться к Олимпийским играм в Приморье."Представители федерации бокса России признались, что рассматривают Приморье в качестве основного варианта для размещения предолимпийского тренировочного лагеря. Кроме того, федерация заинтересована в том, чтобы проводить на территории Приморского края соревнования и спортивные мероприятия самого высокого уровня", - говорится в сообщении.По словам Кожемяко, в Приморье и Токио похожий климат, небольшая разница в часовых поясах."Да и сами по себе площадки в Приморском крае позволяют проводить циклические нагрузки на свежем воздухе, есть оборудованные залы, спортинвентарь и снаряжение. Можем предоставить условия, чтобы ребята хорошо подготовились и блестяще выступили на Олимпиаде, отстояли честь России в Азии", – сказал Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.По данным губернатора, после улучшения эпидемиологической будут восстановлены ежедневные рейсы из <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a> в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японию</a>, что будет удобно для спортсменов. Тренировочная площадка в Приморье может быть востребованной и после завершения Олимпийских игр, добавил Кожемяко."Хотим провести во Владивостоке либо чемпионат, либо Кубок России. Планируем это на следующий год. Кроме того, собираемся устроить здесь всероссийский боксерский форум – это главный спортивный праздник в нашем виде спорта, который ежегодно собирает множество любителей бокса", – рассказал Кремлев.В регионе действует государственная программа "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на ‪2020-2027‬ годы. Ее целями являются создание возможностей для местных жителей вести здоровый образ жизни, систематически заниматься спортом, повышение конкурентоспособности приморских спортсменов на российской и международной спортивной арене, а также создание условий для проведения в Приморье крупнейших спортивных мероприятий.

https://ria.ru/20200821/primore-1576074093.html

https://ria.ru/20200819/1575963995.html

владивосток

япония

токио

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бокс, умар кремлев, федор чудинов, олег кожемяко, владивосток, япония, токио, олимпийские игры, спорт