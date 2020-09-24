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Федерация бокса планирует развернуть тренировочный лагерь в Приморье
Федерация бокса России планирует разместить в Приморье тренировочный лагерь для подготовки сборной к Олимпийским играм в Токио, сообщает правительство региона. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:54
2020-09-24T15:54
бокс
умар кремлев
федор чудинов
олег кожемяко
владивосток
япония
токио
олимпийские игры
спорт
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости.</strong> Федерация бокса России планирует разместить в Приморье тренировочный лагерь для подготовки сборной к Олимпийским играм в <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a>, сообщает правительство региона.Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олег Кожемяко</a> провел рабочую встречу с делегацией Федерации бокса России во главе с председателем исполнительного комитета <a href="http://ria.ru/person_Umar_Kremlev/" target="_blank" data-auto="true">Умаром Кремлевым</a> и прославленным боксером <a href="http://ria.ru/person_Fedor_CHudinov/" target="_blank" data-auto="true">Федором Чудиновым</a>. Глава региона пригласил спортсменов готовиться к Олимпийским играм в Приморье."Представители федерации бокса России признались, что рассматривают Приморье в качестве основного варианта для размещения предолимпийского тренировочного лагеря. Кроме того, федерация заинтересована в том, чтобы проводить на территории Приморского края соревнования и спортивные мероприятия самого высокого уровня", - говорится в сообщении.По словам Кожемяко, в Приморье и Токио похожий климат, небольшая разница в часовых поясах."Да и сами по себе площадки в Приморском крае позволяют проводить циклические нагрузки на свежем воздухе, есть оборудованные залы, спортинвентарь и снаряжение. Можем предоставить условия, чтобы ребята хорошо подготовились и блестяще выступили на Олимпиаде, отстояли честь России в Азии", – сказал Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.По данным губернатора, после улучшения эпидемиологической будут восстановлены ежедневные рейсы из <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a> в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японию</a>, что будет удобно для спортсменов. Тренировочная площадка в Приморье может быть востребованной и после завершения Олимпийских игр, добавил Кожемяко."Хотим провести во Владивостоке либо чемпионат, либо Кубок России. Планируем это на следующий год. Кроме того, собираемся устроить здесь всероссийский боксерский форум – это главный спортивный праздник в нашем виде спорта, который ежегодно собирает множество любителей бокса", – рассказал Кремлев.В регионе действует государственная программа "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на ‪2020-2027‬ годы. Ее целями являются создание возможностей для местных жителей вести здоровый образ жизни, систематически заниматься спортом, повышение конкурентоспособности приморских спортсменов на российской и международной спортивной арене, а также создание условий для проведения в Приморье крупнейших спортивных мероприятий.
https://ria.ru/20200821/primore-1576074093.html
https://ria.ru/20200819/1575963995.html
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бокс, умар кремлев, федор чудинов, олег кожемяко, владивосток, япония, токио, олимпийские игры, спорт

Федерация бокса планирует развернуть тренировочный лагерь в Приморье

15:54 24.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Федерация бокса России планирует разместить в Приморье тренировочный лагерь для подготовки сборной к Олимпийским играм в Токио, сообщает правительство региона.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко провел рабочую встречу с делегацией Федерации бокса России во главе с председателем исполнительного комитета Умаром Кремлевым и прославленным боксером Федором Чудиновым. Глава региона пригласил спортсменов готовиться к Олимпийским играм в Приморье.
"Представители федерации бокса России признались, что рассматривают Приморье в качестве основного варианта для размещения предолимпийского тренировочного лагеря. Кроме того, федерация заинтересована в том, чтобы проводить на территории Приморского края соревнования и спортивные мероприятия самого высокого уровня", - говорится в сообщении.
По словам Кожемяко, в Приморье и Токио похожий климат, небольшая разница в часовых поясах.
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"Да и сами по себе площадки в Приморском крае позволяют проводить циклические нагрузки на свежем воздухе, есть оборудованные залы, спортинвентарь и снаряжение. Можем предоставить условия, чтобы ребята хорошо подготовились и блестяще выступили на Олимпиаде, отстояли честь России в Азии", – сказал Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.
По данным губернатора, после улучшения эпидемиологической будут восстановлены ежедневные рейсы из Владивостока в Японию, что будет удобно для спортсменов. Тренировочная площадка в Приморье может быть востребованной и после завершения Олимпийских игр, добавил Кожемяко.
"Хотим провести во Владивостоке либо чемпионат, либо Кубок России. Планируем это на следующий год. Кроме того, собираемся устроить здесь всероссийский боксерский форум – это главный спортивный праздник в нашем виде спорта, который ежегодно собирает множество любителей бокса", – рассказал Кремлев.
В регионе действует государственная программа "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на ‪2020-2027‬ годы. Ее целями являются создание возможностей для местных жителей вести здоровый образ жизни, систематически заниматься спортом, повышение конкурентоспособности приморских спортсменов на российской и международной спортивной арене, а также создание условий для проведения в Приморье крупнейших спортивных мероприятий.
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БоксУмар КремлевФедор ЧудиновОлег КожемякоВладивостокЯпонияТокиоОлимпийские игрыСпорт
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