https://ria.ru/20200924/kurs-1577710709.html

Официальный курс евро на пятницу вырос на 73 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 73,1 копейки - до 89,9818 рубля, курс доллара вырос на 82,35 копейки - до 77,178 рубля,... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T14:49

2020-09-24T14:49

2020-09-24T14:49

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 73,1 копейки - до 89,9818 рубля, курс доллара вырос на 82,35 копейки - до 77,178 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 78,19 копейки, составив 82,9397 рубля.

https://ria.ru/20200921/evro-1577543617.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика