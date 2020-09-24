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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200924/kurs-1577710709.html
Официальный курс евро на пятницу вырос на 73 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 73,1 копейки - до 89,9818 рубля, курс доллара вырос на 82,35 копейки - до 77,178 рубля,... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:49
2020-09-24T14:49
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 73,1 копейки - до 89,9818 рубля, курс доллара вырос на 82,35 копейки - до 77,178 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 78,19 копейки, составив 82,9397 рубля.
https://ria.ru/20200921/evro-1577543617.html
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РИА Новости
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на пятницу вырос на 73 копейки

14:49 24.09.2020
2008
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсом евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсом евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 73,1 копейки - до 89,9818 рубля, курс доллара вырос на 82,35 копейки - до 77,178 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 78,19 копейки, составив 82,9397 рубля.
Электронное табло с курсом евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 12:53
Экономист объяснил рост курса евро выше 90 рублей
5612310
Обсудить3
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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