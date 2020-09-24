https://ria.ru/20200924/krym-1577699186.html

Власти Крыма рассказали, сколько туристов летом посетили полуостров

С 1 июля Крым посетили 4,5 миллиона путешественников, ожидается высокая загрузка и в октябре, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T13:52

2020-09-24T13:52

2020-09-24T13:52

туризм

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

туризм

новости - туризм

республика крым

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> С 1 июля Крым посетили 4,5 миллиона путешественников, ожидается высокая загрузка и в октябре, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко."Если сравнивать с прошлогодними показателями месяц к месяцу, то август — это плюс 15 процентов в этом сезоне, сентябрь — плюс 50 процентов с небольшим", — сказал он.По словам министра, высокая загрузка ожидается и в октябре. Волченко также отметил "хорошие" перспективы межсезонного турпотока."Текущий сезон был достаточно серьезным стрессовым экзаменом для всей отрасли, Крым с ним точно справился. Поэтапный запуск себя полностью оправдал", — подчеркнул он.

https://ria.ru/20200812/1575660581.html

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), туризм, новости - туризм, республика крым