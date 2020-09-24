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Туризм
https://ria.ru/20200924/krym-1577699186.html
Власти Крыма рассказали, сколько туристов летом посетили полуостров
С 1 июля Крым посетили 4,5 миллиона путешественников, ожидается высокая загрузка и в октябре, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T13:52
2020-09-24T13:52
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
туризм
новости - туризм
республика крым
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> С 1 июля Крым посетили 4,5 миллиона путешественников, ожидается высокая загрузка и в октябре, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко."Если сравнивать с прошлогодними показателями месяц к месяцу, то август — это плюс 15 процентов в этом сезоне, сентябрь — плюс 50 процентов с небольшим", — сказал он.По словам министра, высокая загрузка ожидается и в октябре. Волченко также отметил "хорошие" перспективы межсезонного турпотока."Текущий сезон был достаточно серьезным стрессовым экзаменом для всей отрасли, Крым с ним точно справился. Поэтапный запуск себя полностью оправдал", — подчеркнул он.
https://ria.ru/20200812/1575660581.html
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вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), туризм, новости - туризм, республика крым

Власти Крыма рассказали, сколько туристов летом посетили полуостров

13:52 24.09.2020
1399
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком у макета Памятника архитектуры "Ласточкино гнездо" в Бахчисарайском парке "Крым в миниатюре на ладони"
Женщина с ребенком у макета Памятника архитектуры Ласточкино гнездо в Бахчисарайском парке Крым в миниатюре на ладони - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. С 1 июля Крым посетили 4,5 миллиона путешественников, ожидается высокая загрузка и в октябре, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"Если сравнивать с прошлогодними показателями месяц к месяцу, то август — это плюс 15 процентов в этом сезоне, сентябрь — плюс 50 процентов с небольшим", — сказал он.
По словам министра, высокая загрузка ожидается и в октябре. Волченко также отметил "хорошие" перспективы межсезонного турпотока.
"Текущий сезон был достаточно серьезным стрессовым экзаменом для всей отрасли, Крым с ним точно справился. Поэтапный запуск себя полностью оправдал", — подчеркнул он.
Кот - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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ТуризмВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)ТуризмНовости - ТуризмРеспублика Крым
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