https://ria.ru/20200924/krym-1577699186.html
Власти Крыма рассказали, сколько туристов летом посетили полуостров
С 1 июля Крым посетили 4,5 миллиона путешественников, ожидается высокая загрузка и в октябре, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T13:52
2020-09-24T13:52
2020-09-24T13:52
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
туризм
новости - туризм
республика крым
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> С 1 июля Крым посетили 4,5 миллиона путешественников, ожидается высокая загрузка и в октябре, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко."Если сравнивать с прошлогодними показателями месяц к месяцу, то август — это плюс 15 процентов в этом сезоне, сентябрь — плюс 50 процентов с небольшим", — сказал он.По словам министра, высокая загрузка ожидается и в октябре. Волченко также отметил "хорошие" перспективы межсезонного турпотока."Текущий сезон был достаточно серьезным стрессовым экзаменом для всей отрасли, Крым с ним точно справился. Поэтапный запуск себя полностью оправдал", — подчеркнул он.
https://ria.ru/20200812/1575660581.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), туризм, новости - туризм, республика крым
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. С 1 июля Крым посетили 4,5 миллиона путешественников, ожидается высокая загрузка и в октябре, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"Если сравнивать с прошлогодними показателями месяц к месяцу, то август — это плюс 15 процентов в этом сезоне, сентябрь — плюс 50 процентов с небольшим", — сказал он.
По словам министра, высокая загрузка ожидается и в октябре. Волченко также отметил "хорошие" перспективы межсезонного турпотока.
"Текущий сезон был достаточно серьезным стрессовым экзаменом для всей отрасли, Крым с ним точно справился. Поэтапный запуск себя полностью оправдал", — подчеркнул он.