https://ria.ru/20200924/krym-1577696945.html

В Крыму до воскресенья объявлена чрезвычайная пожароопасная ситуация

Чрезвычайная пожароопасная ситуация объявлена в Крыму с 25 по 27 сентября, сообщила пресс-служба МЧС по республике. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T12:21

2020-09-24T12:21

2020-09-24T12:21

туризм

туризм

новости - туризм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156032/52/1560325210_0:48:2000:1173_1400x0_80_0_0_c36046063d691c9d467f325675ba24ac.jpg

<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости.</strong> Чрезвычайная пожароопасная ситуация объявлена в Крыму с 25 по 27 сентября, сообщила пресс-служба МЧС по республике.Запрет на посещение лесов полуострова, введенный 10 апреля, продлен до 6 октября из-за пожароопасного периода, сообщил ранее министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов."По информации ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 25-27 сентября в западных, центральных, южных и восточных районах республики сохранится, а в горах и в городе Севастополь ожидается чрезвычайная пожарная опасность", — говорится в сообщении.Режим предполагает запрет на посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы, разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов на частных придомовых территориях, в садоводческих и огороднических товариществах.Всего в 2020 году в Крыму произошло 96 лесных пожаров.

https://ria.ru/20200812/1575660581.html

республика крым

севастополь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, севастополь