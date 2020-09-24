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https://ria.ru/20200924/krym-1577696945.html
В Крыму до воскресенья объявлена чрезвычайная пожароопасная ситуация
Чрезвычайная пожароопасная ситуация объявлена в Крыму с 25 по 27 сентября, сообщила пресс-служба МЧС по республике. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:21
2020-09-24T12:21
туризм
туризм
новости - туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
севастополь
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости.</strong> Чрезвычайная пожароопасная ситуация объявлена в Крыму с 25 по 27 сентября, сообщила пресс-служба МЧС по республике.Запрет на посещение лесов полуострова, введенный 10 апреля, продлен до 6 октября из-за пожароопасного периода, сообщил ранее министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов."По информации ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 25-27 сентября в западных, центральных, южных и восточных районах республики сохранится, а в горах и в городе Севастополь ожидается чрезвычайная пожарная опасность", — говорится в сообщении.Режим предполагает запрет на посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы, разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов на частных придомовых территориях, в садоводческих и огороднических товариществах.Всего в 2020 году в Крыму произошло 96 лесных пожаров.
https://ria.ru/20200812/1575660581.html
республика крым
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туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, севастополь

В Крыму до воскресенья объявлена чрезвычайная пожароопасная ситуация

12:21 24.09.2020
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© Фото : Александр АндреевКрым. Никитский ботанический сад. Верхний парк
Крым. Никитский ботанический сад. Верхний парк - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Фото : Александр Андреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Чрезвычайная пожароопасная ситуация объявлена в Крыму с 25 по 27 сентября, сообщила пресс-служба МЧС по республике.
Запрет на посещение лесов полуострова, введенный 10 апреля, продлен до 6 октября из-за пожароопасного периода, сообщил ранее министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
"По информации ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 25-27 сентября в западных, центральных, южных и восточных районах республики сохранится, а в горах и в городе Севастополь ожидается чрезвычайная пожарная опасность", — говорится в сообщении.
Режим предполагает запрет на посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы, разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов на частных придомовых территориях, в садоводческих и огороднических товариществах.
Всего в 2020 году в Крыму произошло 96 лесных пожаров.
Кот - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КрымСевастополь
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