https://ria.ru/20200924/krym-1577694667.html

В Крыму оценили аргументы Киева о праве перекрыть Северо-Крымский канал

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал смехотворным аргумент украинской... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T10:56

2020-09-24T10:56

2020-09-24T10:56

антон кориневич

днепр (река)

республика крым

оон

украина

в мире

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости.</strong> Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал смехотворным аргумент украинской стороны о полном праве перекрыть Северо-Крымский канал.Ранее постоянный представитель президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в Автономной Республике Крым, офис которого находится в <a href="http://ria.ru/location_Kherson_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Херсонской области</a>, <a href="http://ria.ru/person_anton-korinevich/" target="_blank" data-auto="true">Антон Кориневич</a> заявил, что Украина имела "полное право" перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, власти не перекрывали русло реки <a href="http://ria.ru/location_Dnepr_reka/" target="_blank" data-auto="true">Днепр</a>, которая "свободно течет по территории Украины, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и России""Довод о том, что искусственность канала позволяет его хозяевам делать все, что заблагорассудится, смехотворен и полностью не соответствует соответствующим нормам международного права, прежде всего, Хельсинкской конвенции Европейской экономической комиссии <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> 1992 года", - сказал РИА Новости Молохов.По его словам, конвенцией предусматривается обязательство сторон предотвращать, контролировать и снижать трансграничное воздействие, в том числе связанное со строительством дамб и функционированием каналов.Молохов подчеркнул, что еще в октябре 1992 года между правительством Украины и России было подписано двухстороннее соглашение о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> с августа введена режимная подача воды в дома.

https://ria.ru/20200922/krym-1577581459.html

https://ria.ru/20200915/vodosnabzhenie-1577262030.html

Иноккентий Волконский Я удивляюсь... Наши власти поставляют на Украину нефть, газ, уголь, эл.энергию, металлы, химию, удобрения, продукты и т.д. и т.п. фактически спонсируя фашиствующий режим на Украине, а те нам канал перекрыли, люди в Крыму от жажду мучаются... Да даже на заявление, что зимой газ хохлам перекроют, сами же хохлы снесли эту власть. Но нет набивать личные карманы наших чиновников и олигархов за счет этого экспорта, намного важнее каких-то там крымчан. Да и крымчане сами молчат, вы что так о личных карманах каких-то хапуг печетесь? Им певать на вас, вы что этого не видите, пока не потребуете они не почешутся. 83

Walter Gabermann Надо же как-то реагировать на человеконенавистническую и враждебную политику Украины по отношению к России. Например, прекратить с Украиной все экономические отношения или выслать из России граждан Украины, которые поддерживают русофобские законы о языке и притеснения русскоязычного населения по национальному признаку. 42

7

днепр (река)

республика крым

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон кориневич, днепр (река), республика крым, оон, украина, в мире