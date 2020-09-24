https://ria.ru/20200924/krym-1577688846.html

В Госдуме оценили идею по созданию площадки по "деоккупации" Крыма

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев назвал бессмысленной идею создания Украиной международной переговорной площадки по "деоккупации"... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T08:30

2020-09-24T08:30

2020-09-24T08:30

константин бахарев

владимир зеленский

владимир путин

севастополь

оон

украина

политика

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы РФ от крымского региона <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Bakharev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Бахарев</a> назвал бессмысленной идею создания Украиной международной переговорной площадки по "деоккупации" полуострова, напомнил об ответственности за нарушение территориальной целостности РФ и предложил возможным участникам подобной дискуссии сразу собираться в Сибири.Ранее президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что намерен обсудить создание переговорной площадки "для деоккупации Крыма" на 22-м саммите Украина – ЕС, который состоится в начале октября."Все это бессмысленная затея, к которой не стоит ни относиться серьезно, ни как-то на нее реагировать. В продолжение принятому Госдумой закону об ответственности за публичные призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, могу посоветовать им сразу определить место нахождения данной площадки - Сибирский федеральный округ, где основным занятием ее участников станут не популистские высказывания и демагогия, а реальная полезная работа - уборка снега", - сказал Бахарев РИА Новости.Депутат подчеркнул, что в России, в рамках обеспечения реализации поправок в конституцию страны, ужесточается наказание за нарушение территориальной целостности."Желающим пообсуждать статус Крыма стоит об этом помнить", - подчеркнул депутат.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20200923/krym-1577662396.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200724/1574870502.html

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севастополь

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин бахарев, владимир зеленский, владимир путин, севастополь, оон, украина, политика