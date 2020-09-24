В Госдуме оценили идею по созданию площадки по "деоккупации" Крыма
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Госсовета Республики Крым Константин Бахарев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев назвал бессмысленной идею создания Украиной международной переговорной площадки по "деоккупации" полуострова, напомнил об ответственности за нарушение территориальной целостности РФ и предложил возможным участникам подобной дискуссии сразу собираться в Сибири.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить создание переговорной площадки "для деоккупации Крыма" на 22-м саммите Украина – ЕС, который состоится в начале октября.
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"Все это бессмысленная затея, к которой не стоит ни относиться серьезно, ни как-то на нее реагировать. В продолжение принятому Госдумой закону об ответственности за публичные призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, могу посоветовать им сразу определить место нахождения данной площадки - Сибирский федеральный округ, где основным занятием ее участников станут не популистские высказывания и демагогия, а реальная полезная работа - уборка снега", - сказал Бахарев РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что в России, в рамках обеспечения реализации поправок в конституцию страны, ужесточается наказание за нарушение территориальной целостности.
"Желающим пообсуждать статус Крыма стоит об этом помнить", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".