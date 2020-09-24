https://ria.ru/20200924/kredity-1577705428.html

МСП Банк в 1,5 раза увеличил объем кредитов для реализации госконтрактов

Объем кредитов, выданных МСП Банком субъектам МСП для реализации госконтрактов, с начала 2020 года достиг 58 миллиардов рублей, что в полтора раза больше... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T13:40

2020-09-24T13:40

2020-09-24T13:40

корпорация мсп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564958655_0:0:2971:1671_1400x0_80_0_0_a65fe1fdc2e21b170cfc87a893e31d95.jpg

<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Объем кредитов, выданных МСП Банком субъектам МСП для реализации госконтрактов, с начала 2020 года достиг 58 миллиардов рублей, что в полтора раза больше аналогичного прошлогоднего уровня, сообщает пресс-служба банка.<a href="http://ria.ru/organization_MSP_Bank/" target="_blank" data-auto="true">МСП Банк</a>, дочерний банк <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорации МСП</a>, предлагает специальный кредитный продукт для финансирования расходов, связанных с исполнением субъектом МСП контракта в рамках федеральных законов 223-ФЗ и 44-ФЗ. Ставка по продукту составляет от 7,75% годовых, максимальная сумма – 500 миллионов.Отмечается, что субъекты МСП в 2020 году чаще всего получают финансирование на исполнение муниципальных контрактов: ремонт школ, больниц, строительство объектов инфраструктуры, благоустройство улично-дорожной сети, ремонт городского освещения. В региональной разбивке активнее всего берут кредиты для исполнения контрактов малые и средние компании из Новосибирской, Тюменской и <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской областей</a>.Также, по данным пресс-службы, МСП Банк в текущем году на 11% нарастил объем предоставленной субъектам МСП гарантийной поддержки. МСП Банк предоставляет субъектам МСП различные виды банковских гарантий в адрес любого заказчика, расположенного на территории РФ в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ. Максимальная сумма банковской гарантии – 1 миллиард рублей, стоимость гарантии – от 2% годовых.

https://ria.ru/20200916/kreditovanie-1577325148.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп