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МСП Банк в 1,5 раза увеличил объем кредитов для реализации госконтрактов
Объем кредитов, выданных МСП Банком субъектам МСП для реализации госконтрактов, с начала 2020 года достиг 58 миллиардов рублей, что в полтора раза больше... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T13:40
2020-09-24T13:40
корпорация мсп
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Объем кредитов, выданных МСП Банком субъектам МСП для реализации госконтрактов, с начала 2020 года достиг 58 миллиардов рублей, что в полтора раза больше аналогичного прошлогоднего уровня, сообщает пресс-служба банка.<a href="http://ria.ru/organization_MSP_Bank/" target="_blank" data-auto="true">МСП Банк</a>, дочерний банк <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорации МСП</a>, предлагает специальный кредитный продукт для финансирования расходов, связанных с исполнением субъектом МСП контракта в рамках федеральных законов 223-ФЗ и 44-ФЗ. Ставка по продукту составляет от 7,75% годовых, максимальная сумма – 500 миллионов.Отмечается, что субъекты МСП в 2020 году чаще всего получают финансирование на исполнение муниципальных контрактов: ремонт школ, больниц, строительство объектов инфраструктуры, благоустройство улично-дорожной сети, ремонт городского освещения. В региональной разбивке активнее всего берут кредиты для исполнения контрактов малые и средние компании из Новосибирской, Тюменской и <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской областей</a>.Также, по данным пресс-службы, МСП Банк в текущем году на 11% нарастил объем предоставленной субъектам МСП гарантийной поддержки. МСП Банк предоставляет субъектам МСП различные виды банковских гарантий в адрес любого заказчика, расположенного на территории РФ в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ. Максимальная сумма банковской гарантии – 1 миллиард рублей, стоимость гарантии – от 2% годовых.
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корпорация мсп

МСП Банк в 1,5 раза увеличил объем кредитов для реализации госконтрактов

13:40 24.09.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевСтенд АО "МСП Банк"
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Объем кредитов, выданных МСП Банком субъектам МСП для реализации госконтрактов, с начала 2020 года достиг 58 миллиардов рублей, что в полтора раза больше аналогичного прошлогоднего уровня, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предлагает специальный кредитный продукт для финансирования расходов, связанных с исполнением субъектом МСП контракта в рамках федеральных законов 223-ФЗ и 44-ФЗ. Ставка по продукту составляет от 7,75% годовых, максимальная сумма – 500 миллионов.
Отмечается, что субъекты МСП в 2020 году чаще всего получают финансирование на исполнение муниципальных контрактов: ремонт школ, больниц, строительство объектов инфраструктуры, благоустройство улично-дорожной сети, ремонт городского освещения. В региональной разбивке активнее всего берут кредиты для исполнения контрактов малые и средние компании из Новосибирской, Тюменской и Омской областей.
Также, по данным пресс-службы, МСП Банк в текущем году на 11% нарастил объем предоставленной субъектам МСП гарантийной поддержки. МСП Банк предоставляет субъектам МСП различные виды банковских гарантий в адрес любого заказчика, расположенного на территории РФ в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ. Максимальная сумма банковской гарантии – 1 миллиард рублей, стоимость гарантии – от 2% годовых.
МСП банк - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 15:32
МСП Банк привлечет микрофинансовые организации к кредитованию самозанятых
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