Число обломков бака российского "Фрегата" на орбите выросло вчетверо
03:08 24.09.2020 (обновлено: 09:10 24.09.2020)
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© РИА Новости / Олег Урусов / Перейти в фотобанкПуск ракеты "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат". Июль 2011
Пуск ракеты "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат". Июль 2011
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Количество обломков от взорвавшегося в космосе бака российского разгонного блока "Фрегат" увеличилось в четыре раза и достигло 275, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.
Взрыв произошел 8 мая, тогда образовалось 65 обломков. "Роскосмос" подтвердил факт разрушения, отметив, что ничто не угрожает Международной космической станции и российским спутникам.
Обломки находятся на орбитах с минимальными высотами от 208 до 1642 километров и максимальными — от 305 до 6113 километров.
Взорвавшийся объект был на орбите с минимальной высотой 427 километров и максимальной — 3629. Он представлял собой сбрасываемый блок баков "Фрегата-СБ", который при выведении спутника в космос отделился после израсходования топлива. Его использовали в июле 2011 года для запуска на орбиту обсерватории "Спектр-Р".
В апреле 2019 года представитель ЦНИИмаша Юрий Колюка сообщил, что на орбите с 1961 года зафиксировано около 250 разрушений, в основном это действующие и недействующие спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и разгонные блоки. Специалист пояснил, что инциденты происходят либо в результате взрывов, либо после столкновения с другими объектами.
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