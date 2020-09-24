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Число обломков бака российского "Фрегата" на орбите выросло вчетверо
Количество обломков от взорвавшегося в космосе бака российского разгонного блока "Фрегат" увеличилось в четыре раза и достигло 275, следует из данных ВВС США,... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T03:08
2020-09-24T09:10
космос - риа наука
сша
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Количество обломков от взорвавшегося в космосе бака российского разгонного блока "Фрегат" увеличилось в четыре раза и достигло 275, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a>, опубликованных на специализированном сайте <a href="http://space-track.org/" target="_blank">space-track.org</a>.Взрыв произошел 8 мая, тогда образовалось 65 обломков. "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank">Роскосмос</a>" подтвердил факт разрушения, отметив, что ничто не угрожает <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank">Международной космической станции</a> и российским спутникам.Обломки находятся на орбитах с минимальными высотами от 208 до 1642 километров и максимальными — от 305 до 6113 километров.Взорвавшийся объект был на орбите с минимальной высотой 427 километров и максимальной — 3629. Он представлял собой сбрасываемый блок баков "Фрегата-СБ", который при выведении спутника в космос отделился после израсходования топлива. Его использовали в июле 2011 года для запуска на орбиту обсерватории "Спектр-Р".В апреле 2019 года представитель <a href="http://ria.ru/organization_CNIIMASH/" target="_blank" data-auto="true">ЦНИИмаша</a> Юрий Колюка сообщил, что на орбите с 1961 года зафиксировано около 250 разрушений, в основном это действующие и недействующие спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и разгонные блоки. Специалист пояснил, что инциденты происходят либо в результате взрывов, либо после столкновения с другими объектами.
https://ria.ru/20200922/film-1577626877.html
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Написал русофоб, после иконки США! )))
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космос - риа наука, сша

Число обломков бака российского "Фрегата" на орбите выросло вчетверо

03:08 24.09.2020 (обновлено: 09:10 24.09.2020)
21979
© РИА Новости / Олег Урусов / Перейти в фотобанкПуск ракеты "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат". Июль 2011
Пуск ракеты Союз-2.1а с разгонным блоком Фрегат. Июль 2011 - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Олег Урусов
Перейти в фотобанк
Пуск ракеты "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат". Июль 2011
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Количество обломков от взорвавшегося в космосе бака российского разгонного блока "Фрегат" увеличилось в четыре раза и достигло 275, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.
Взрыв произошел 8 мая, тогда образовалось 65 обломков. "Роскосмос" подтвердил факт разрушения, отметив, что ничто не угрожает Международной космической станции и российским спутникам.
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Обломки находятся на орбитах с минимальными высотами от 208 до 1642 километров и максимальными — от 305 до 6113 километров.
Взорвавшийся объект был на орбите с минимальной высотой 427 километров и максимальной — 3629. Он представлял собой сбрасываемый блок баков "Фрегата-СБ", который при выведении спутника в космос отделился после израсходования топлива. Его использовали в июле 2011 года для запуска на орбиту обсерватории "Спектр-Р".
В апреле 2019 года представитель ЦНИИмаша Юрий Колюка сообщил, что на орбите с 1961 года зафиксировано около 250 разрушений, в основном это действующие и недействующие спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и разгонные блоки. Специалист пояснил, что инциденты происходят либо в результате взрывов, либо после столкновения с другими объектами.
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Космос - РИА НаукаСША
Популярные комментарии
Вы загадили весь рус. инет... может вам пора найти работу?
24 сентября, 04:29
Было И будетБыло И будет
1140218
Написал русофоб, после иконки США! )))
24 сентября, 04:27
Было И будетБыло И будет
1100108
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