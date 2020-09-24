https://ria.ru/20200924/kosmos-1577687133.html

Число обломков бака российского "Фрегата" на орбите выросло вчетверо

Количество обломков от взорвавшегося в космосе бака российского разгонного блока "Фрегат" увеличилось в четыре раза и достигло 275, следует из данных ВВС США,... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T03:08

2020-09-24T03:08

2020-09-24T09:10

космос - риа наука

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577689709_0:526:2048:1678_1400x0_80_0_0_effe8995842bd69ba28395c14a5b5739.jpg

<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Количество обломков от взорвавшегося в космосе бака российского разгонного блока "Фрегат" увеличилось в четыре раза и достигло 275, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a>, опубликованных на специализированном сайте <a href="http://space-track.org/" target="_blank">space-track.org</a>.Взрыв произошел 8 мая, тогда образовалось 65 обломков. "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank">Роскосмос</a>" подтвердил факт разрушения, отметив, что ничто не угрожает <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank">Международной космической станции</a> и российским спутникам.Обломки находятся на орбитах с минимальными высотами от 208 до 1642 километров и максимальными — от 305 до 6113 километров.Взорвавшийся объект был на орбите с минимальной высотой 427 километров и максимальной — 3629. Он представлял собой сбрасываемый блок баков "Фрегата-СБ", который при выведении спутника в космос отделился после израсходования топлива. Его использовали в июле 2011 года для запуска на орбиту обсерватории "Спектр-Р".В апреле 2019 года представитель <a href="http://ria.ru/organization_CNIIMASH/" target="_blank" data-auto="true">ЦНИИмаша</a> Юрий Колюка сообщил, что на орбите с 1961 года зафиксировано около 250 разрушений, в основном это действующие и недействующие спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и разгонные блоки. Специалист пояснил, что инциденты происходят либо в результате взрывов, либо после столкновения с другими объектами.

https://ria.ru/20200922/film-1577626877.html

https://ria.ru/20200922/kosmos-1577623368.html

Было И будет Вы загадили весь рус. инет... может вам пора найти работу? 26

Было И будет Написал русофоб, после иконки США! ))) 20

12

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, сша