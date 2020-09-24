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Российский космонавт рассказал, что возьмет с собой на МКС
Командир корабля "Союз" Сергей Рыжиков, который отправится на Международную космическую станцию в октябре, возьмет с собой Евангелие и горсть русской земли. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:22
2020-09-24T12:22
байконур (космодром)
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Командир корабля "Союз" <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov" target="_blank">Сергей Рыжиков</a>, который отправится на Международную космическую станцию в октябре, возьмет с собой Евангелие и горсть русской земли.Пресс-конференция очередного экипажа проходит на площадке МИА "Россия сегодня" в режиме онлайн. Вопросы космонавтам составили посетители сайта ria.ru.Запуск корабля "Союза МС-17" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома <a href="https://ria.ru/civicstructure_Bajjkonur_kosmodrom" target="_blank">Байконур</a> планируется на 14 октября. В его экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс. Как сообщило НАСА, кораблю предстоит установить рекорд по скорости доставки экипажа на МКС - расчетная длительность полета составит 3 часа 5 минут.
https://ria.ru/20200923/mks-1577682158.html
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байконур (космодром), сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Российский космонавт рассказал, что возьмет с собой на МКС

12:22 24.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Джапаридзе/ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкКосмонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков
Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Михаил Джапаридзе/ТАСС/POOL
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Командир корабля "Союз" Сергей Рыжиков, который отправится на Международную космическую станцию в октябре, возьмет с собой Евангелие и горсть русской земли.

"Как и в прошлом полете, я возьму с собой самые ценные для меня книги в виде книжных миниатюр - Евангелие, обязательно возьму с собой камень с горы Фавор, поскольку наш экипаж носит этот позывной. Небольшой пакетик с землей родной, поскольку мы на эмблеме экипажа ее отразили", - сказал он.

Пресс-конференция очередного экипажа проходит на площадке МИА "Россия сегодня" в режиме онлайн. Вопросы космонавтам составили посетители сайта ria.ru.
Запуск корабля "Союза МС-17" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 14 октября. В его экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс. Как сообщило НАСА, кораблю предстоит установить рекорд по скорости доставки экипажа на МКС - расчетная длительность полета составит 3 часа 5 минут.
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