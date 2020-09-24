https://ria.ru/20200924/kosmonavt-1577699530.html

Российский космонавт рассказал, что возьмет с собой на МКС

Командир корабля "Союз" Сергей Рыжиков, который отправится на Международную космическую станцию в октябре, возьмет с собой Евангелие и горсть русской земли. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T12:22

2020-09-24T12:22

2020-09-24T12:22

байконур (космодром)

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Командир корабля "Союз" <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov" target="_blank">Сергей Рыжиков</a>, который отправится на Международную космическую станцию в октябре, возьмет с собой Евангелие и горсть русской земли.Пресс-конференция очередного экипажа проходит на площадке МИА "Россия сегодня" в режиме онлайн. Вопросы космонавтам составили посетители сайта ria.ru.Запуск корабля "Союза МС-17" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома <a href="https://ria.ru/civicstructure_Bajjkonur_kosmodrom" target="_blank">Байконур</a> планируется на 14 октября. В его экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс. Как сообщило НАСА, кораблю предстоит установить рекорд по скорости доставки экипажа на МКС - расчетная длительность полета составит 3 часа 5 минут.

https://ria.ru/20200923/mks-1577682158.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

байконур (космодром), сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука