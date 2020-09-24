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РИА Наука
https://ria.ru/20200924/kosmonavt-1577697564.html
Космонавт рассказал, что делал бы при встрече с инопланетянами
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который в октябре отправится на Международную космическую станцию, рассказал, что проявит доброжелательность и... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T11:50
2020-09-24T11:50
риа наука
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
байконур (город)
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Российский космонавт <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, который в октябре отправится на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международную космическую станцию</a>, рассказал, что проявит доброжелательность и дружелюбие в случае встречи с инопланетянами."Я думаю, что при встрече с внеземной разумной жизнью, как и при встрече с земной разумной и неразумной жизнью, мы будем проявлять дружелюбие, доброжелательность и внимание, как мы и делаем каждый день. А если серьезно, то никаких инструкций у нас действительно нету, поскольку до сих пор никто не встречал проявления внимания в космосе со стороны разумных цивилизаций", - сказал он в ходе онлайн пресс-конференции на площадке МИА "Россия сегодня".Запуск корабля "Союза МС-17" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 14 октября. В его экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс. Как сообщило НАСА, кораблю предстоит установить рекорд по скорости доставки экипажа на МКС - расчетная длительность полета составит 3 часа 5 минут.
https://ria.ru/20200923/stolknovenie-1577636651.html
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, байконур (город)

Космонавт рассказал, что делал бы при встрече с инопланетянами

11:50 24.09.2020
876
© Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкЧлены основного экипажа 64-й экспедиции на Международную космическую станцию
Члены основного экипажа 64-й экспедиции на Международную космическую станцию - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который в октябре отправится на Международную космическую станцию, рассказал, что проявит доброжелательность и дружелюбие в случае встречи с инопланетянами.
"Я думаю, что при встрече с внеземной разумной жизнью, как и при встрече с земной разумной и неразумной жизнью, мы будем проявлять дружелюбие, доброжелательность и внимание, как мы и делаем каждый день. А если серьезно, то никаких инструкций у нас действительно нету, поскольку до сих пор никто не встречал проявления внимания в космосе со стороны разумных цивилизаций", - сказал он в ходе онлайн пресс-конференции на площадке МИА "Россия сегодня".
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 09:45Хочу стать космонавтом
"Роскосмос" рассказал, как спас МКС от столкновения с мусором
Запуск корабля "Союза МС-17" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 14 октября. В его экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс. Как сообщило НАСА, кораблю предстоит установить рекорд по скорости доставки экипажа на МКС - расчетная длительность полета составит 3 часа 5 минут.
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РИА НаукаСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАБайконур (город)
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