https://ria.ru/20200924/kosmonavt-1577697564.html

Космонавт рассказал, что делал бы при встрече с инопланетянами

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который в октябре отправится на Международную космическую станцию, рассказал, что проявит доброжелательность и... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T11:50

2020-09-24T11:50

2020-09-24T11:50

риа наука

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

байконур (город)

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Российский космонавт <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, который в октябре отправится на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международную космическую станцию</a>, рассказал, что проявит доброжелательность и дружелюбие в случае встречи с инопланетянами."Я думаю, что при встрече с внеземной разумной жизнью, как и при встрече с земной разумной и неразумной жизнью, мы будем проявлять дружелюбие, доброжелательность и внимание, как мы и делаем каждый день. А если серьезно, то никаких инструкций у нас действительно нету, поскольку до сих пор никто не встречал проявления внимания в космосе со стороны разумных цивилизаций", - сказал он в ходе онлайн пресс-конференции на площадке МИА "Россия сегодня".Запуск корабля "Союза МС-17" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 14 октября. В его экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс. Как сообщило НАСА, кораблю предстоит установить рекорд по скорости доставки экипажа на МКС - расчетная длительность полета составит 3 часа 5 минут.

https://ria.ru/20200923/stolknovenie-1577636651.html

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байконур (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, байконур (город)