https://ria.ru/20200924/korset-1577726444.html

Самбурская примерила кожаный корсет и восхитила фанатов

Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская опубликовала в Instagram видео, на котором она дефилирует в смелом образе. Ролик вызвал большой ажиотаж среди... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T18:16

2020-09-24T18:16

2020-09-24T18:16

настасья самбурская

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149713/34/1497133428_0:7:1376:780_1400x0_80_0_0_19cda03fb867a0961fe84703372caf99.jpg

<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Звезда сериала "Универ" <a href="http://ria.ru/person_nastasya-samburskaya/" target="_blank" data-auto="true">Настасья Самбурская</a> опубликовала в Instagram видео, на котором она дефилирует в смелом образе. Ролик вызвал большой ажиотаж среди подписчиков. На размещенных кадрах девушка прогуливается по парковке и демонстрирует наряд, состоящий из черного кожаного корсета, пиджака, брюк и туфель на высоком каблуке. "Божественный look. Брюки, корсет, пиджак", — написала она. Поклонники осыпали актрису комплиментами."Такая красивая фигура, ну просто вау", — прокомментировала iskysstvo69."У вас шикарная фигура, что ни надень - произведение искусства", — добавила gaya_gaya0407."Учитывая образ, можно смонтировать из этого видео стильный роли", — отметила tanechka_smm."Я в первые секунды подумала, что Вы участвуете в “Битве экстрасенсов” и угадываете в какой машине спрятан человек", — пошутила k_a_ramelka_.Ранее Самбурская ответила на слухи о ее <a href="https://ria.ru/20200924/samburskaya-1577687754.html" target="_blank">романе с Гариком Харламовым</a>. Звезда "Универа" назвала эти сообщения самой "невероятной" информацией, которую она недавно узнала о себе."Я его (Харламова. — Прим. ред.) видела два раза в жизни", — отметила актриса.

https://ria.ru/20200820/1576034990.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

настасья самбурская, шоу-бизнес