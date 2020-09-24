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Самбурская примерила кожаный корсет и восхитила фанатов
Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская опубликовала в Instagram видео, на котором она дефилирует в смелом образе. Ролик вызвал большой ажиотаж среди... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T18:16
2020-09-24T18:16
настасья самбурская
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Звезда сериала "Универ" <a href="http://ria.ru/person_nastasya-samburskaya/" target="_blank" data-auto="true">Настасья Самбурская</a> опубликовала в Instagram видео, на котором она дефилирует в смелом образе. Ролик вызвал большой ажиотаж среди подписчиков. На размещенных кадрах девушка прогуливается по парковке и демонстрирует наряд, состоящий из черного кожаного корсета, пиджака, брюк и туфель на высоком каблуке. "Божественный look. Брюки, корсет, пиджак", — написала она. Поклонники осыпали актрису комплиментами."Такая красивая фигура, ну просто вау", — прокомментировала iskysstvo69."У вас шикарная фигура, что ни надень - произведение искусства", — добавила gaya_gaya0407."Учитывая образ, можно смонтировать из этого видео стильный роли", — отметила tanechka_smm."Я в первые секунды подумала, что Вы участвуете в “Битве экстрасенсов” и угадываете в какой машине спрятан человек", — пошутила k_a_ramelka_.Ранее Самбурская ответила на слухи о ее <a href="https://ria.ru/20200924/samburskaya-1577687754.html" target="_blank">романе с Гариком Харламовым</a>. Звезда "Универа" назвала эти сообщения самой "невероятной" информацией, которую она недавно узнала о себе."Я его (Харламова. — Прим. ред.) видела два раза в жизни", — отметила актриса.
https://ria.ru/20200820/1576034990.html
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настасья самбурская, шоу-бизнес

Самбурская примерила кожаный корсет и восхитила фанатов

18:16 24.09.2020
6016
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская опубликовала в Instagram видео, на котором она дефилирует в смелом образе. Ролик вызвал большой ажиотаж среди подписчиков.
На размещенных кадрах девушка прогуливается по парковке и демонстрирует наряд, состоящий из черного кожаного корсета, пиджака, брюк и туфель на высоком каблуке. "Божественный look. Брюки, корсет, пиджак", — написала она.
Поклонники осыпали актрису комплиментами.
"Такая красивая фигура, ну просто вау", — прокомментировала iskysstvo69.
"У вас шикарная фигура, что ни надень - произведение искусства", — добавила gaya_gaya0407.
"Учитывая образ, можно смонтировать из этого видео стильный роли", — отметила
tanechka_smm.
"Я в первые секунды подумала, что Вы участвуете в “Битве экстрасенсов” и угадываете в какой машине спрятан человек", — пошутила k_a_ramelka_.
Ранее Самбурская ответила на слухи о ее романе с Гариком Харламовым. Звезда "Универа" назвала эти сообщения самой "невероятной" информацией, которую она недавно узнала о себе."Я его (Харламова. — Прим. ред.) видела два раза в жизни", — отметила актриса.
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