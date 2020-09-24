https://ria.ru/20200924/samburskaya-1577687754.html

Самбурская прокомментировала слухи о романе с Харламовым

Актриса Настасья Самбурская прокомментировала в интервью порталу Teleprogramma.pro слухи о своем романе с юмористом Гариком Харламовым. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T06:22

2020-09-24T06:22

2020-09-24T11:55

яна кошкина

россия

настасья самбурская

шоу-бизнес

гарик харламов (игорь)

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_nastasya-samburskaya/" target="_blank" data-auto="true">Настасья Самбурская</a> прокомментировала в интервью порталу <a href="https://teleprogramma.pro/" target="_blank">Teleprogramma.pro</a> слухи о своем романе с юмористом <a href="http://ria.ru/person_Garik_KHarlamov/" target="_blank" data-auto="true">Гариком Харламовым</a>.Звезда "Универа" назвала эти сообщения самой "невероятной" информацией, которую она недавно узнала о себе."Я его (Харламова. — Прим. ред.) видела два раза в жизни", — отметила Самбурская.Ранее шоумену приписывали "роман" с актрисой <a href="http://ria.ru/person_yana-koshkina/" target="_blank" data-auto="true">Яной Кошкиной</a>.Харламов объявил о разводе со своей супругой <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристиной Асмус</a> в июне. Они опубликовали в соцсетях сообщения о намерении разорвать отношения. При этом оба подчеркнули, что расставание не связано с нашумевшим фильмом "Текст" или третьими лицами.

https://ria.ru/20200903/samburskaya-1576688525.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яна кошкина, россия, настасья самбурская, шоу-бизнес, гарик харламов (игорь)