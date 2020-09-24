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Самбурская прокомментировала слухи о романе с Харламовым
Актриса Настасья Самбурская прокомментировала в интервью порталу Teleprogramma.pro слухи о своем романе с юмористом Гариком Харламовым. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T06:22
2020-09-24T11:55
яна кошкина
россия
настасья самбурская
шоу-бизнес
гарик харламов (игорь)
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_nastasya-samburskaya/" target="_blank" data-auto="true">Настасья Самбурская</a> прокомментировала в интервью порталу <a href="https://teleprogramma.pro/" target="_blank">Teleprogramma.pro</a> слухи о своем романе с юмористом <a href="http://ria.ru/person_Garik_KHarlamov/" target="_blank" data-auto="true">Гариком Харламовым</a>.Звезда "Универа" назвала эти сообщения самой "невероятной" информацией, которую она недавно узнала о себе."Я его (Харламова. — Прим. ред.) видела два раза в жизни", — отметила Самбурская.Ранее шоумену приписывали "роман" с актрисой <a href="http://ria.ru/person_yana-koshkina/" target="_blank" data-auto="true">Яной Кошкиной</a>.Харламов объявил о разводе со своей супругой <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристиной Асмус</a> в июне. Они опубликовали в соцсетях сообщения о намерении разорвать отношения. При этом оба подчеркнули, что расставание не связано с нашумевшим фильмом "Текст" или третьими лицами.
https://ria.ru/20200903/samburskaya-1576688525.html
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яна кошкина, россия, настасья самбурская, шоу-бизнес, гарик харламов (игорь)

Самбурская прокомментировала слухи о романе с Харламовым

06:22 24.09.2020 (обновлено: 11:55 24.09.2020)
16102
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктриса Настасья Самбурская на премьере фильма "Лёд 2"
Актриса Настасья Самбурская на премьере фильма Лёд 2 - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Актриса Настасья Самбурская прокомментировала в интервью порталу Teleprogramma.pro слухи о своем романе с юмористом Гариком Харламовым.
Звезда "Универа" назвала эти сообщения самой "невероятной" информацией, которую она недавно узнала о себе.
"Я его (Харламова. — Прим. ред.) видела два раза в жизни", — отметила Самбурская.
Ранее шоумену приписывали "роман" с актрисой Яной Кошкиной.
Харламов объявил о разводе со своей супругой Кристиной Асмус в июне. Они опубликовали в соцсетях сообщения о намерении разорвать отношения. При этом оба подчеркнули, что расставание не связано с нашумевшим фильмом "Текст" или третьими лицами.
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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Яна КошкинаРоссияНастасья СамбурскаяШоу-бизнесГарик Харламов (Игорь)
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24 сентября, 07:49
Roman NRoman N
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