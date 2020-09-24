https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577731079.html

Источник раскрыл рекомендации для пожилых москвичей с 1 октября

Москвичам старше 65 лет с 1 октября будет рекомендовано перейти на удаленный режим работы и отказаться от общественного транспорта, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T20:02

2020-09-24T20:02

2020-09-24T20:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Москвичам старше 65 лет с 1 октября будет рекомендовано перейти на удаленный режим работы и отказаться от общественного транспорта, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Собеседник агентства уточнил, что на прогулки ограничений не будет.Источник также подчеркнул, что власти не планируют "закрывать экономику ни сейчас, ни с октября".Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя ситуацию по COVID-19 в эфире канала "<a href="https://russia.tv" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>", отметил, что в столице наблюдается "серьезный рост госпитализаций".Ранее сегодня первый замглавы пресс-службы столичного мэра Борис Булай сообщил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Собянин</a> попросит крупнейшие компании города перевести сотрудников на удаленку. Он подчеркнул, что это делается для сокращения контактов и безопасности людей.По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, в последнюю неделю в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> зафиксировали рост числа заразившихся коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 1050 новых случаев.Всего с начала эпидемии в России COVID-19 заболели 1 128 836 человек, из них почти 20 тысяч скончались, 929 тысяч выздоровели. В мире, по подсчетам <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, число пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 31,4 миллиона, как минимум 970 тысяч из них умерли.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Dmitry T Покупайте таблетки, как раз уже выпустили, всего 8тыс, недорого же. Вакцину надо сначала в другие страны раздать, в первую очередь США, нам потом можно. Гумпомощь всем раздаем, самолётами возим, побыстрее чтобы. А минимальная зп сколько у нас? 91

Oleg Potapov У нас в вузе все кашляют , и у многих температура , всё равно приходят и заражают других) 33

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество