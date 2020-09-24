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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577731079.html
Источник раскрыл рекомендации для пожилых москвичей с 1 октября
Москвичам старше 65 лет с 1 октября будет рекомендовано перейти на удаленный режим работы и отказаться от общественного транспорта, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T20:02
2020-09-24T20:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Москвичам старше 65 лет с 1 октября будет рекомендовано перейти на удаленный режим работы и отказаться от общественного транспорта, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Собеседник агентства уточнил, что на прогулки ограничений не будет.Источник также подчеркнул, что власти не планируют "закрывать экономику ни сейчас, ни с октября".Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя ситуацию по COVID-19 в эфире канала "<a href="https://russia.tv" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>", отметил, что в столице наблюдается "серьезный рост госпитализаций".Ранее сегодня первый замглавы пресс-службы столичного мэра Борис Булай сообщил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Собянин</a> попросит крупнейшие компании города перевести сотрудников на удаленку. Он подчеркнул, что это делается для сокращения контактов и безопасности людей.По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, в последнюю неделю в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> зафиксировали рост числа заразившихся коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 1050 новых случаев.Всего с начала эпидемии в России COVID-19 заболели 1 128 836 человек, из них почти 20 тысяч скончались, 929 тысяч выздоровели. В мире, по подсчетам <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, число пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 31,4 миллиона, как минимум 970 тысяч из них умерли.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Покупайте таблетки, как раз уже выпустили, всего 8тыс, недорого же. Вакцину надо сначала в другие страны раздать, в первую очередь США, нам потом можно. Гумпомощь всем раздаем, самолётами возим, побыстрее чтобы. А минимальная зп сколько у нас?
91
У нас в вузе все кашляют , и у многих температура , всё равно приходят и заражают других)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Источник раскрыл рекомендации для пожилых москвичей с 1 октября

20:02 24.09.2020 (обновлено: 20:35 24.09.2020)
168397
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПассажиры станции метро "Арбатская" в Москве
Пассажиры станции метро Арбатская в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Москвичам старше 65 лет с 1 октября будет рекомендовано перейти на удаленный режим работы и отказаться от общественного транспорта, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник агентства уточнил, что на прогулки ограничений не будет.
Источник также подчеркнул, что власти не планируют "закрывать экономику ни сейчас, ни с октября".
Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя ситуацию по COVID-19 в эфире канала "Россия 1", отметил, что в столице наблюдается "серьезный рост госпитализаций".
"Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется. Нужно беречься, соблюдать требования врачей", — добавил градоначальник.
Ранее сегодня первый замглавы пресс-службы столичного мэра Борис Булай сообщил РИА Новости, что Собянин попросит крупнейшие компании города перевести сотрудников на удаленку. Он подчеркнул, что это делается для сокращения контактов и безопасности людей.
По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, в последнюю неделю в Москве зафиксировали рост числа заразившихся коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 1050 новых случаев.
Всего с начала эпидемии в России COVID-19 заболели 1 128 836 человек, из них почти 20 тысяч скончались, 929 тысяч выздоровели. В мире, по подсчетам ВОЗ, число пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 31,4 миллиона, как минимум 970 тысяч из них умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Популярные комментарии
Покупайте таблетки, как раз уже выпустили, всего 8тыс, недорого же. Вакцину надо сначала в другие страны раздать, в первую очередь США, нам потом можно. Гумпомощь всем раздаем, самолётами возим, побыстрее чтобы. А минимальная зп сколько у нас?
24 сентября, 20:55
DTDmitry T
48112138
У нас в вузе все кашляют , и у многих температура , всё равно приходят и заражают других)
24 сентября, 20:43
Oleg PotapovOleg Potapov
1313358
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