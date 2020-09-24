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Путин призвал губернаторов не уводить проблемы с COVID-19 на второй план
Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернаторами, победившими на выборах в сентябре, заявил, что нельзя уводить проблемы с коронавирусом на второй план,... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:18
2020-09-24T16:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с губернаторами, победившими на выборах в сентябре, заявил, что нельзя уводить проблемы с коронавирусом на второй план, иначе они "полыхнут" и станут испытанием для страны."Поэтому, когда я говорил о комплексе мер по сбережению людей старшего поколения, людей, которые входят в группу риска в связи с хроническими заболеваниями, все это нужно делать аккуратно, исходя из реальной ситуации в конкретной территории, которую вы возглавляете. Но нельзя уводить эти проблемы на второй, на третий план, иначе они с новой силой полыхнут так, что нам мало не покажется, и это будет очень тяжелое испытание и для граждан, для страны, для нашей экономики", - заявил президент.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Путин: "Нельзя уводить проблемы с COVID-19 на второй план"
Путин: "Нельзя уводить проблемы с COVID-19 на второй план"
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, политика

Путин призвал губернаторов не уводить проблемы с COVID-19 на второй план

14:18 24.09.2020 (обновлено: 16:23 24.09.2020)
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернаторами, победившими на выборах в сентябре, заявил, что нельзя уводить проблемы с коронавирусом на второй план, иначе они "полыхнут" и станут испытанием для страны.
"Поэтому, когда я говорил о комплексе мер по сбережению людей старшего поколения, людей, которые входят в группу риска в связи с хроническими заболеваниями, все это нужно делать аккуратно, исходя из реальной ситуации в конкретной территории, которую вы возглавляете. Но нельзя уводить эти проблемы на второй, на третий план, иначе они с новой силой полыхнут так, что нам мало не покажется, и это будет очень тяжелое испытание и для граждан, для страны, для нашей экономики", - заявил президент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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