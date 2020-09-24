https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577708323.html

Путин призвал губернаторов не уводить проблемы с COVID-19 на второй план

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернаторами, победившими на выборах в сентябре, заявил, что нельзя уводить проблемы с коронавирусом на второй план,... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T14:18

2020-09-24T14:18

2020-09-24T16:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577716367_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_e7716fb1feec8037ce73cb52a4b5df39.jpg

<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с губернаторами, победившими на выборах в сентябре, заявил, что нельзя уводить проблемы с коронавирусом на второй план, иначе они "полыхнут" и станут испытанием для страны."Поэтому, когда я говорил о комплексе мер по сбережению людей старшего поколения, людей, которые входят в группу риска в связи с хроническими заболеваниями, все это нужно делать аккуратно, исходя из реальной ситуации в конкретной территории, которую вы возглавляете. Но нельзя уводить эти проблемы на второй, на третий план, иначе они с новой силой полыхнут так, что нам мало не покажется, и это будет очень тяжелое испытание и для граждан, для страны, для нашей экономики", - заявил президент.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: "Нельзя уводить проблемы с COVID-19 на второй план" Путин: "Нельзя уводить проблемы с COVID-19 на второй план" 2020-09-24T14:18 true PT0M58S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, политика