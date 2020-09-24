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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577707987.html
Путин оценил риск усиления ограничений из-за коронавируса
Расслабляться в ситуации с коронавирусом нельзя, возвращаться к ограничительным мерам в России очень бы не хотелось, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:15
2020-09-24T17:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Расслабляться в ситуации с коронавирусом нельзя, возвращаться к ограничительным мерам в России очень бы не хотелось, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Президент проводит встречу с избранными главами субъектов РФ в режиме видеоконференции."Стоит только расслабиться - и ситуация может поменяться. Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года", - сказал Путин.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
За почти год этим вирусом заболело в мире менее одной третьей доли процента населения,причем многие об этом узнали,после теста. Вот так Пандемия!
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Если новые ограничения будут введены это будет исключительно решение Путина и его ответственность. Есть страны где ограничений не было и там все в порядке.
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РИА Новости
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Путин: "Не хотелось бы возвращаться к действовавшим весной ограничениям по коронавирусу"
Расслабляться в ситуации с коронавирусом нельзя, возвращаться к ограничительным мерам в России очень бы не хотелось, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент проводит встречу с избранными главами субъектов РФ в режиме видеоконференции. "Стоит только расслабиться - и ситуация может поменяться. Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года", - сказал Путин.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин оценил риск усиления ограничений из-за коронавируса

14:15 24.09.2020 (обновлено: 17:33 24.09.2020)
38919
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Расслабляться в ситуации с коронавирусом нельзя, возвращаться к ограничительным мерам в России очень бы не хотелось, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент проводит встречу с избранными главами субъектов РФ в режиме видеоконференции.
"Стоит только расслабиться - и ситуация может поменяться. Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года", - сказал Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы - РИА Новости, 1920, 18.06.2020
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
За почти год этим вирусом заболело в мире менее одной третьей доли процента населения,причем многие об этом узнали,после теста. Вот так Пандемия!
24 сентября, 14:20
и иван иванов первый
108820029
Если новые ограничения будут введены это будет исключительно решение Путина и его ответственность. Есть страны где ограничений не было и там все в порядке.
24 сентября, 16:59
Алексей ИвановАлексей Иванов
68010024
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