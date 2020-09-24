https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577707987.html
Путин оценил риск усиления ограничений из-за коронавируса
Расслабляться в ситуации с коронавирусом нельзя, возвращаться к ограничительным мерам в России очень бы не хотелось, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:15
2020-09-24T14:15
2020-09-24T17:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Расслабляться в ситуации с коронавирусом нельзя, возвращаться к ограничительным мерам в России очень бы не хотелось, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Президент проводит встречу с избранными главами субъектов РФ в режиме видеоконференции."Стоит только расслабиться - и ситуация может поменяться. Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года", - сказал Путин.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
иван иванов первый
За почти год этим вирусом заболело в мире менее одной третьей доли процента населения,причем многие об этом узнали,после теста. Вот так Пандемия!
215
Алексей Иванов
Если новые ограничения будут введены это будет исключительно решение Путина и его ответственность. Есть страны где ограничений не было и там все в порядке.
189
25
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Путин: "Не хотелось бы возвращаться к действовавшим весной ограничениям по коронавирусу"
Расслабляться в ситуации с коронавирусом нельзя, возвращаться к ограничительным мерам в России очень бы не хотелось, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент проводит встречу с избранными главами субъектов РФ в режиме видеоконференции. "Стоит только расслабиться - и ситуация может поменяться. Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года", - сказал Путин.
2020-09-24T14:15
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PT0M17S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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