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https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577707947.html
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в других странах вводятся жесткие ограничения из-за коронавируса, в России ситуации получше, но только из-за принятых... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:14
2020-09-24T14:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что в других странах вводятся жесткие ограничения из-за <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, в России ситуации получше, но только из-за принятых мер."Вы посмотрите, что делается в некоторых странах. Там опять вводят жесткие ограничения, закрывают производства и так далее", - сказал Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме видеоконференции."У нас действительно ситуация получше. Но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры", - добавил президент.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, в мире

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

14:14 24.09.2020 (обновлено: 14:24 24.09.2020)
2523
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в других странах вводятся жесткие ограничения из-за коронавируса, в России ситуации получше, но только из-за принятых мер.
"Вы посмотрите, что делается в некоторых странах. Там опять вводят жесткие ограничения, закрывают производства и так далее", - сказал Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме видеоконференции.
"У нас действительно ситуация получше. Но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры", - добавил президент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцинация против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 14:04Распространение нового коронавируса
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181401115
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинВ мире
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