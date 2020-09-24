https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577707947.html
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в других странах вводятся жесткие ограничения из-за коронавируса, в России ситуации получше, но только из-за принятых... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:14
2020-09-24T14:14
2020-09-24T14:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что в других странах вводятся жесткие ограничения из-за <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, в России ситуации получше, но только из-за принятых мер."Вы посмотрите, что делается в некоторых странах. Там опять вводят жесткие ограничения, закрывают производства и так далее", - сказал Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме видеоконференции."У нас действительно ситуация получше. Но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры", - добавил президент.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200924/vaktsinatsiya-1577707243.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, в мире