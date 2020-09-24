https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577707650.html

Собянин рассказал о пострегистрационном исследовании вакцины от COVID-19

Около 3 тысяч человек привились от коронавируса в Москве в рамках пострегистрационного исследования вакцины, осложнений ни у кого нет, сообщил мэр столицы... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T14:10

2020-09-24T14:10

2020-09-24T14:10

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Около 3 тысяч человек привились от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в рамках пострегистрационного исследования вакцины, осложнений ни у кого нет, сообщил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."У нас уже в порядке исследования пострегистрационного большого привилось около 3 тысяч человек, самочувствие у всех хорошее, уже прошло несколько недель, осложнений мы не видим ни у кого", - сказал Собянин журналистам.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество