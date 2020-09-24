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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577707650.html
Собянин рассказал о пострегистрационном исследовании вакцины от COVID-19
Около 3 тысяч человек привились от коронавируса в Москве в рамках пострегистрационного исследования вакцины, осложнений ни у кого нет, сообщил мэр столицы... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:10
2020-09-24T14:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Около 3 тысяч человек привились от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в рамках пострегистрационного исследования вакцины, осложнений ни у кого нет, сообщил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."У нас уже в порядке исследования пострегистрационного большого привилось около 3 тысяч человек, самочувствие у всех хорошее, уже прошло несколько недель, осложнений мы не видим ни у кого", - сказал Собянин журналистам.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал о пострегистрационном исследовании вакцины от COVID-19

14:10 24.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Около 3 тысяч человек привились от коронавируса в Москве в рамках пострегистрационного исследования вакцины, осложнений ни у кого нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"У нас уже в порядке исследования пострегистрационного большого привилось около 3 тысяч человек, самочувствие у всех хорошее, уже прошло несколько недель, осложнений мы не видим ни у кого", - сказал Собянин журналистам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
641001
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
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