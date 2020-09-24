Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577692887.html
В России выявили 6595 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в 84 российских регионах зафиксировали 6595 новых случаев COVID-19, у 24% пациентов симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T10:32
2020-09-24T11:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574965464_0:52:3072:1780_1400x0_80_0_0_306ab454dbd0e29633432f18592762c9.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> За сутки в 84 российских регионах зафиксировали 6595 новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, у 24% пациентов симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Выздоровели 6130 человек, 149 скончались.На первом месте по числу выявленных заболевших — Москва (1050), за ней идут Санкт-Петербург (215), Подмосковье (205), Ростовская (189), Воронежская (162), Нижегородская область (160), Ставрополье (142) и Кемеровская область (136). В то же время меньше всего новых пациентов — в Смоленской области (20), Еврейской АО (14), Чечне (четыре) и Ненецком автономном округе (два).Накануне сообщалось о 6431 зарегистрированном за сутки случае (темпы прироста составляют 0,6 процента). Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 128 836 человек, из них почти 20 тысяч погибли, 929 тысячам удалось победить инфекцию. Во всем мире, по подсчетам <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, число заболевших COVID-19 превысило 31,4 миллиона, как минимум 970 тысяч из них умерли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a> (там зафиксировано почти семь миллионов инфицированных), Индия (5,7 миллиона) и Бразилия (4,59 миллиона).Россия расположилась на четвертой строчке, далее следуют Колумбия, Перу, Мексика, Испания, ЮАР, Аргентина, Франция, Чили, Иран и Великобритания.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577658484.html
https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577682973.html
Так и есть. Можно обманывать часть народа все время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время.
15
12
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574965464_212:0:2944:2048_1400x0_80_0_0_c98798663bee970b1f61cf828cc9dbfb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 6595 новых случаев заражения коронавирусом

10:32 24.09.2020 (обновлено: 11:16 24.09.2020)
6926
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. За сутки в 84 российских регионах зафиксировали 6595 новых случаев COVID-19, у 24% пациентов симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Выздоровели 6130 человек, 149 скончались.
Участники антиправительственной акции в Мадриде - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
23 сентября, 14:36РИА Наука
Опубликован прогноз распространения второй волны COVID-19 в Европе
На первом месте по числу выявленных заболевших — Москва (1050), за ней идут Санкт-Петербург (215), Подмосковье (205), Ростовская (189), Воронежская (162), Нижегородская область (160), Ставрополье (142) и Кемеровская область (136). В то же время меньше всего новых пациентов — в Смоленской области (20), Еврейской АО (14), Чечне (четыре) и Ненецком автономном округе (два).
Накануне сообщалось о 6431 зарегистрированном за сутки случае (темпы прироста составляют 0,6 процента). Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 128 836 человек, из них почти 20 тысяч погибли, 929 тысячам удалось победить инфекцию.
Сотрудники полиции и Роспотребнадзора в аэропорту Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 21:27Распространение нового коронавируса
Путин продлил действие мер по коронавирусу для иностранцев
Во всем мире, по подсчетам ВОЗ, число заболевших COVID-19 превысило 31,4 миллиона, как минимум 970 тысяч из них умерли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (там зафиксировано почти семь миллионов инфицированных), Индия (5,7 миллиона) и Бразилия (4,59 миллиона).
Россия расположилась на четвертой строчке, далее следуют Колумбия, Перу, Мексика, Испания, ЮАР, Аргентина, Франция, Чили, Иран и Великобритания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
1014217420
Обсудить12
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Так и есть. Можно обманывать часть народа все время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время.
24 сентября, 11:02
ААнтивирус
900006
Рекомендуем
Лаборант принимает термосумку с биоматериалом в лабораторном комплексе Helix в Москве
В России выявили 6431 новый случай заражения коронавирусом
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Директор "Вектора" назвал срок действия вакцины от COVID-19
Cолист Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский
Умер народный артист России Вячеслав Войнаровский
Пассажиры станции метро Арбатская в Москве
Источник раскрыл рекомендации для пожилых москвичей с 1 октября
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве выросло на 30%
Путин: Не хотелось бы возвращаться к действовавшим весной ограничениям по коронавирусу
Путин дал новым губернаторам поручения по борьбе с COVID-19
Врач и пациенты в реанимации
В России за сутки выявили 6215 случаев заражения коронавирусом
Простуженная женщина
Врач рассказал, как отличить грипп от простуды
Новый логотип Сбербанка
Сбербанк представил новый логотип
Станции Луна-15 и Луна-16 в собранном состоянии
"Роскосмос" рассекретил документы по советской лунной программе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
"Чокнутым либералам" не простили их "морального империализма"
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Названы преимущества и недостатки вакцин от COVID-19
Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
"Стучатся в открытую дверь". Москва предостерегает США от крупной ошибки
Сотрудники милиции и участники акции протеста в Минске
Минская милиция найдет кидавших в ОМОН бутылки и овощи
Женщина на удаленной работе у себя дома
Собянин попросил московские компании продлить удаленку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В США сенаторы предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
22:03В Москве заговорили на одном из самых редких в мире языков
21:58Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
Лента новостейМолния