https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577692887.html
В России выявили 6595 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в 84 российских регионах зафиксировали 6595 новых случаев COVID-19, у 24% пациентов симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T10:32
2020-09-24T10:32
2020-09-24T11:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> За сутки в 84 российских регионах зафиксировали 6595 новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, у 24% пациентов симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Выздоровели 6130 человек, 149 скончались.На первом месте по числу выявленных заболевших — Москва (1050), за ней идут Санкт-Петербург (215), Подмосковье (205), Ростовская (189), Воронежская (162), Нижегородская область (160), Ставрополье (142) и Кемеровская область (136). В то же время меньше всего новых пациентов — в Смоленской области (20), Еврейской АО (14), Чечне (четыре) и Ненецком автономном округе (два).Накануне сообщалось о 6431 зарегистрированном за сутки случае (темпы прироста составляют 0,6 процента). Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 128 836 человек, из них почти 20 тысяч погибли, 929 тысячам удалось победить инфекцию. Во всем мире, по подсчетам <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, число заболевших COVID-19 превысило 31,4 миллиона, как минимум 970 тысяч из них умерли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a> (там зафиксировано почти семь миллионов инфицированных), Индия (5,7 миллиона) и Бразилия (4,59 миллиона).Россия расположилась на четвертой строчке, далее следуют Колумбия, Перу, Мексика, Испания, ЮАР, Аргентина, Франция, Чили, Иран и Великобритания.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577658484.html
https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577682973.html
Антивирус
Так и есть. Можно обманывать часть народа все время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
За сутки в 84 российских регионах зафиксировали 6595 новых случаев COVID-19
, у 24% пациентов симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Выздоровели 6130 человек, 149 скончались.
На первом месте по числу выявленных заболевших — Москва (1050), за ней идут Санкт-Петербург (215), Подмосковье (205), Ростовская (189), Воронежская (162), Нижегородская область (160), Ставрополье (142) и Кемеровская область (136). В то же время меньше всего новых пациентов — в Смоленской области (20), Еврейской АО (14), Чечне (четыре) и Ненецком автономном округе (два).
Накануне сообщалось о 6431 зарегистрированном за сутки случае (темпы прироста составляют 0,6 процента). Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 128 836 человек, из них почти 20 тысяч погибли, 929 тысячам удалось победить инфекцию.
Во всем мире, по подсчетам ВОЗ
, число заболевших COVID-19 превысило 31,4 миллиона, как минимум 970 тысяч из них умерли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки
(там зафиксировано почти семь миллионов инфицированных), Индия (5,7 миллиона) и Бразилия (4,59 миллиона).
Россия расположилась на четвертой строчке, далее следуют Колумбия, Перу, Мексика, Испания, ЮАР, Аргентина, Франция, Чили, Иран и Великобритания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.