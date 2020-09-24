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Инфографика
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
ВОЗ регулярно сообщает о коронавирусных антирекордах. За неделю с 14 по 20 сентября в мире выявлено почти два миллиона новых случаев, скончалось более 36 тысяч... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T07:55
2020-09-24T12:58
здоровье - общество
в мире
инфографика
заболеваемость
коронавирус covid-19
сингапур
стокгольм
инфекции
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ВОЗ регулярно сообщает о коронавирусных антирекордах. За неделю с 14 по 20 сентября в мире выявлено почти два миллиона новых случаев, скончалось более 36 тысяч человек. Основной удар в силу высокой концентрации населения приняли на себя крупнейшие города. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие мегаполисы уже прошли один или несколько пиков пандемии, а в каких заболеваемость только начинает расти.
сингапур
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нью-йорк (город)
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Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах

07:55 24.09.2020 (обновлено: 12:58 24.09.2020)
849
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ВОЗ регулярно сообщает о коронавирусных антирекордах. За неделю с 14 по 20 сентября в мире выявлено почти два миллиона новых случаев, скончалось более 36 тысяч человек. Основной удар в силу высокой концентрации населения приняли на себя крупнейшие города. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие мегаполисы уже прошли один или несколько пиков пандемии, а в каких заболеваемость только начинает расти.
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ИнфографикаЗдоровье - ОбществоВ миреЗаболеваемостьКоронавирус COVID-19СингапурСтокгольмИнфекцииМоскваРио-де-Жанейро (город)РимГонконгДелиНью-Йорк (город)ЛондонВенаТокиоБерлин (город)КиевАмстердамЗдравоохранениеМадрид
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