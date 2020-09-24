https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах

ВОЗ регулярно сообщает о коронавирусных антирекордах. За неделю с 14 по 20 сентября в мире выявлено почти два миллиона новых случаев, скончалось более 36 тысяч... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T07:55

2020-09-24T07:55

2020-09-24T12:58

здоровье - общество

в мире

инфографика

заболеваемость

коронавирус covid-19

сингапур

стокгольм

инфекции

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ВОЗ регулярно сообщает о коронавирусных антирекордах. За неделю с 14 по 20 сентября в мире выявлено почти два миллиона новых случаев, скончалось более 36 тысяч человек. Основной удар в силу высокой концентрации населения приняли на себя крупнейшие города. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие мегаполисы уже прошли один или несколько пиков пандемии, а в каких заболеваемость только начинает расти.

сингапур

стокгольм

москва

рио-де-жанейро (город)

рим

гонконг

дели

нью-йорк (город)

лондон

вена

токио

берлин (город)

киев

амстердам

мадрид

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, в мире, инфографика, заболеваемость, коронавирус covid-19, сингапур, стокгольм, инфекции, москва, рио-де-жанейро (город), рим, гонконг, дели, нью-йорк (город), лондон, вена, токио, берлин (город), киев, амстердам, здравоохранение, мадрид