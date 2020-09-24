https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
ВОЗ регулярно сообщает о коронавирусных антирекордах. За неделю с 14 по 20 сентября в мире выявлено почти два миллиона новых случаев, скончалось более 36 тысяч... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T07:55
2020-09-24T07:55
2020-09-24T12:58
здоровье - общество
в мире
инфографика
заболеваемость
коронавирус covid-19
сингапур
стокгольм
инфекции
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ВОЗ регулярно сообщает о коронавирусных антирекордах. За неделю с 14 по 20 сентября в мире выявлено почти два миллиона новых случаев, скончалось более 36 тысяч человек. Основной удар в силу высокой концентрации населения приняли на себя крупнейшие города. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие мегаполисы уже прошли один или несколько пиков пандемии, а в каких заболеваемость только начинает расти.
сингапур
стокгольм
москва
рио-де-жанейро (город)
рим
гонконг
дели
нью-йорк (город)
лондон
вена
токио
берлин (город)
киев
амстердам
мадрид
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, в мире, инфографика, заболеваемость, коронавирус covid-19, сингапур, стокгольм, инфекции, москва, рио-де-жанейро (город), рим, гонконг, дели, нью-йорк (город), лондон, вена, токио, берлин (город), киев, амстердам, здравоохранение, мадрид