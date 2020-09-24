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На территории колонии в Приморье нашли арбалетную стрелу с наркотиками
Арбалетную стрелу с прикрепленными к ней с наркотиками нашли на территории колонии строгого режима в Приморском крае, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T04:34
2020-09-24T04:34
приморский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости.</strong> Арбалетную стрелу с прикрепленными к ней с наркотиками нашли на территории колонии строгого режима в <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморском крае</a>, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУФСИН России по региону.По его словам, это произошло ИК-41 во время осмотра территории с собакой.
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приморский край
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приморский край, происшествия

На территории колонии в Приморье нашли арбалетную стрелу с наркотиками

04:34 24.09.2020
3950
© Fotolia / bondvitАрбалет
Арбалет - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Fotolia / bondvit
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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Арбалетную стрелу с прикрепленными к ней с наркотиками нашли на территории колонии строгого режима в Приморском крае, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУФСИН России по региону.
По его словам, это произошло ИК-41 во время осмотра территории с собакой.
"Возле маскировочного ограждения была обнаружена арбалетная стрела с примотанными к ней полиэтиленовыми свертками с веществом, предположительно, наркотическим. Экспертиза подтвердила, что в них находилось 1,2 грамма героина, 4,26 грамма смеси табака с маслом каннабиса и более 20 граммов масла каннабиса", - сказал собеседник агентства.
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71122150
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