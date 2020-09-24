https://ria.ru/20200924/koloniya-1577687434.html

На территории колонии в Приморье нашли арбалетную стрелу с наркотиками

Арбалетную стрелу с прикрепленными к ней с наркотиками нашли на территории колонии строгого режима в Приморском крае, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T04:34

2020-09-24T04:34

2020-09-24T04:34

приморский край

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости.</strong> Арбалетную стрелу с прикрепленными к ней с наркотиками нашли на территории колонии строгого режима в <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморском крае</a>, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУФСИН России по региону.По его словам, это произошло ИК-41 во время осмотра территории с собакой.

https://ria.ru/20200923/pobeg-1577633898.html

приморский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, происшествия