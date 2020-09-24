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Рёнхап назвал возможный мотив убийства южнокорейского чиновника в КНДР
Сотрудника южнокорейского рыболовного контроля, обнаруженного в водах на границе с Северной Кореей, могли застрелить из-за опасений в связи с распространением... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T07:53
2020-09-24T16:40
южная корея
кндр (северная корея)
в мире
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<strong>СЕУЛ, 24 сен — РИА Новости.</strong> Сотрудника южнокорейского рыболовного контроля, обнаруженного в водах на границе с <a href="https://ria.ru/location_Democratic_People_s_Republic_of_Korea/" target="_blank">Северной Кореей</a>, могли застрелить из-за опасений в связи с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, передает агентство <a href="https://yna.co.kr/" target="_blank">Рёнхап</a> со ссылкой на источник в военных кругах.Ранее сообщалось, что 47-летний секретарь рыболовного контроля Министерства океанов и рыболовства Южной Кореи пропал без вести 21 сентября во время дежурства на инспекционном катере водоизмещением 449 тонн у острова Малый Ёнпхён, рядом с которым проходит граница территориальных вод между Южной и Северной Кореей. Коллеги заявили о пропаже сотрудника с катера, когда не обнаружили его во время обеда. На палубе были найдены ботинки мужчины. Министерство обороны Южной Кореи заявило в четверг, что, по их разведданным, северокорейская сторона обнаружила и застрелила чиновника, а позже сожгла его тело.По его данным, пропавший чиновник мог прыгнуть в море в попытке дезертировать на Север и находился в северокорейских водах. Двадцать второго сентября примерно в 15:30 (09:30 мск) судно северокорейского рыболовного контроля первым обнаружило его там в спасательном жилете, держащимся за какой-то плавающий предмет. Человек в противогазе с северокорейского патрульного катера на расстоянии допросил мужчину и, предположительно, услышал слова о желании перейти на Север.Источник агентства сообщил, что южнокорейца застрелили в воде, а затем "военный в огнеупорном костюме и противогазе" поджег тело. Собеседник предположил, что эти действия, видимо, производились по указанию вышестоящего лица.Южнокорейские военные 23 сентября в 16:45 (10:45 мск) отправили КНДР сообщение через линию связи командования (UNC) Организации Объединенных Наций, в котором затребовали информацию о пропавшем чиновнике, но не получили ответа. Межкорейские военные горячие линии, а также линия связи между двумя Кореями были разорваны в июне после обострения отношений Сеула и Пхеньяна из-за отправок южнокорейскими активистами пропагандистских листовок на территорию Северной Кореи. В связи с этим у правительства Юга нет других способов связаться с КНДР.Министерство океанов и рыболовства сообщило, что само исчезновение мужчины с лодки произошло в слепой зоне камер наблюдения. Обычно инспекционные катера в это время года ловят браконьеров, которые занимаются незаконной ловлей краба. Сотрудник должен был с полуночи до четырех часов утра стоять на вахте, затем поспать и к полудню встать на обед, но так и не появился, после чего его начали искать.Отмечается, что застрелили чиновника в морской буферной зоне, что фактически означает нарушение КНДР межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года. Южная Корея в четверг проводит специальное заседание Национального совета безопасности (NSC) для обсуждения этой ситуации.
https://ria.ru/20200808/1575539087.html
https://ria.ru/20200728/1575017575.html
какой кореец с юга в здравом уме и твердой памяти решит дезертировать на север? эта версия с коронавирусом - полный бред. просто северокорейцы браконьерили, инспектор их предупредил, они его застрелили и чтобы скрыть улики сожгли. вот и все.
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южная корея
кндр (северная корея)
РИА Новости
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южная корея, кндр (северная корея), в мире

Рёнхап назвал возможный мотив убийства южнокорейского чиновника в КНДР

07:53 24.09.2020 (обновлено: 16:40 24.09.2020)
14047
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне
Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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СЕУЛ, 24 сен — РИА Новости. Сотрудника южнокорейского рыболовного контроля, обнаруженного в водах на границе с Северной Кореей, могли застрелить из-за опасений в связи с распространением COVID-19, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источник в военных кругах.
Ранее сообщалось, что 47-летний секретарь рыболовного контроля Министерства океанов и рыболовства Южной Кореи пропал без вести 21 сентября во время дежурства на инспекционном катере водоизмещением 449 тонн у острова Малый Ёнпхён, рядом с которым проходит граница территориальных вод между Южной и Северной Кореей. Коллеги заявили о пропаже сотрудника с катера, когда не обнаружили его во время обеда. На палубе были найдены ботинки мужчины. Министерство обороны Южной Кореи заявило в четверг, что, по их разведданным, северокорейская сторона обнаружила и застрелила чиновника, а позже сожгла его тело.

"Мы считаем, что Северная Корея, по-видимому, приняла такие негуманные меры, а именно без выдвижения каких-либо условий застрелила человека, в рамках своих руководящих принципов по борьбе с COVID-19", — пояснил источник агентства.

По его данным, пропавший чиновник мог прыгнуть в море в попытке дезертировать на Север и находился в северокорейских водах. Двадцать второго сентября примерно в 15:30 (09:30 мск) судно северокорейского рыболовного контроля первым обнаружило его там в спасательном жилете, держащимся за какой-то плавающий предмет. Человек в противогазе с северокорейского патрульного катера на расстоянии допросил мужчину и, предположительно, услышал слова о желании перейти на Север.
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Источник агентства сообщил, что южнокорейца застрелили в воде, а затем "военный в огнеупорном костюме и противогазе" поджег тело. Собеседник предположил, что эти действия, видимо, производились по указанию вышестоящего лица.
Южнокорейские военные 23 сентября в 16:45 (10:45 мск) отправили КНДР сообщение через линию связи командования (UNC) Организации Объединенных Наций, в котором затребовали информацию о пропавшем чиновнике, но не получили ответа. Межкорейские военные горячие линии, а также линия связи между двумя Кореями были разорваны в июне после обострения отношений Сеула и Пхеньяна из-за отправок южнокорейскими активистами пропагандистских листовок на территорию Северной Кореи. В связи с этим у правительства Юга нет других способов связаться с КНДР.
Министерство океанов и рыболовства сообщило, что само исчезновение мужчины с лодки произошло в слепой зоне камер наблюдения. Обычно инспекционные катера в это время года ловят браконьеров, которые занимаются незаконной ловлей краба. Сотрудник должен был с полуночи до четырех часов утра стоять на вахте, затем поспать и к полудню встать на обед, но так и не появился, после чего его начали искать.
Отмечается, что застрелили чиновника в морской буферной зоне, что фактически означает нарушение КНДР межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года. Южная Корея в четверг проводит специальное заседание Национального совета безопасности (NSC) для обсуждения этой ситуации.
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Популярные комментарии
какой кореец с юга в здравом уме и твердой памяти решит дезертировать на север? эта версия с коронавирусом - полный бред. просто северокорейцы браконьерили, инспектор их предупредил, они его застрелили и чтобы скрыть улики сожгли. вот и все.
24 сентября, 08:05
Damir AlievDamir Aliev
1001008
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