https://ria.ru/20200924/kndr-1577688290.html

Рёнхап назвал возможный мотив убийства южнокорейского чиновника в КНДР

Сотрудника южнокорейского рыболовного контроля, обнаруженного в водах на границе с Северной Кореей, могли застрелить из-за опасений в связи с распространением... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T07:53

2020-09-24T07:53

2020-09-24T16:40

южная корея

кндр (северная корея)

в мире

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<strong>СЕУЛ, 24 сен — РИА Новости.</strong> Сотрудника южнокорейского рыболовного контроля, обнаруженного в водах на границе с <a href="https://ria.ru/location_Democratic_People_s_Republic_of_Korea/" target="_blank">Северной Кореей</a>, могли застрелить из-за опасений в связи с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, передает агентство <a href="https://yna.co.kr/" target="_blank">Рёнхап</a> со ссылкой на источник в военных кругах.Ранее сообщалось, что 47-летний секретарь рыболовного контроля Министерства океанов и рыболовства Южной Кореи пропал без вести 21 сентября во время дежурства на инспекционном катере водоизмещением 449 тонн у острова Малый Ёнпхён, рядом с которым проходит граница территориальных вод между Южной и Северной Кореей. Коллеги заявили о пропаже сотрудника с катера, когда не обнаружили его во время обеда. На палубе были найдены ботинки мужчины. Министерство обороны Южной Кореи заявило в четверг, что, по их разведданным, северокорейская сторона обнаружила и застрелила чиновника, а позже сожгла его тело.По его данным, пропавший чиновник мог прыгнуть в море в попытке дезертировать на Север и находился в северокорейских водах. Двадцать второго сентября примерно в 15:30 (09:30 мск) судно северокорейского рыболовного контроля первым обнаружило его там в спасательном жилете, держащимся за какой-то плавающий предмет. Человек в противогазе с северокорейского патрульного катера на расстоянии допросил мужчину и, предположительно, услышал слова о желании перейти на Север.Источник агентства сообщил, что южнокорейца застрелили в воде, а затем "военный в огнеупорном костюме и противогазе" поджег тело. Собеседник предположил, что эти действия, видимо, производились по указанию вышестоящего лица.Южнокорейские военные 23 сентября в 16:45 (10:45 мск) отправили КНДР сообщение через линию связи командования (UNC) Организации Объединенных Наций, в котором затребовали информацию о пропавшем чиновнике, но не получили ответа. Межкорейские военные горячие линии, а также линия связи между двумя Кореями были разорваны в июне после обострения отношений Сеула и Пхеньяна из-за отправок южнокорейскими активистами пропагандистских листовок на территорию Северной Кореи. В связи с этим у правительства Юга нет других способов связаться с КНДР.Министерство океанов и рыболовства сообщило, что само исчезновение мужчины с лодки произошло в слепой зоне камер наблюдения. Обычно инспекционные катера в это время года ловят браконьеров, которые занимаются незаконной ловлей краба. Сотрудник должен был с полуночи до четырех часов утра стоять на вахте, затем поспать и к полудню встать на обед, но так и не появился, после чего его начали искать.Отмечается, что застрелили чиновника в морской буферной зоне, что фактически означает нарушение КНДР межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года. Южная Корея в четверг проводит специальное заседание Национального совета безопасности (NSC) для обсуждения этой ситуации.

https://ria.ru/20200808/1575539087.html

https://ria.ru/20200728/1575017575.html

Damir Aliev какой кореец с юга в здравом уме и твердой памяти решит дезертировать на север? эта версия с коронавирусом - полный бред. просто северокорейцы браконьерили, инспектор их предупредил, они его застрелили и чтобы скрыть улики сожгли. вот и все. 19

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южная корея

кндр (северная корея)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная корея, кндр (северная корея), в мире