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Пропавшего южнокорейского чиновника расстреляли в КНДР, заявили в Сеуле
Сотрудник южнокорейского рыбконтроля, пропавший во время дежурства в водах у границы с КНДР, был застрелен в Северной Корее, утверждают в министерстве обороны... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T06:40
2020-09-24T07:50
южная корея
кндр (северная корея)
в мире
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<strong>СЕУЛ, 24 сен – РИА Новости.</strong> Сотрудник южнокорейского рыбконтроля, пропавший во время дежурства в водах у границы с <a href="https://ria.ru/location_Democratic_People_s_Republic_of_Korea/" target="_blank">КНДР</a>, был застрелен в Северной Корее, утверждают в министерстве обороны <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Кореи</a>.Ранее сообщалось, что 47-летний секретарь из рыбконтроля в Западном море (Желтое море) пропал без вести днем 21 сентября во время дежурства на инспекционном катере у острова Малый Ёнпхён, рядом с которым проходит граница территориальных вод между Южной и Северной Кореями. Коллеги заявили о пропаже чиновника с катера, когда не обнаружили его во время обеда. На палубе остались ботинки мужчины.Министерство обороны не уточнило, как оно будет контактировать по этому вопросу с КНДР, учитывая, что межкорейские военные горячие линии, а также линия связи между двумя Кореями были разорваны в июне после обострения отношений Сеула и Пхеньяна из-за отправок южнокорейскими активистами пропагандистских листовок на территорию Северной Кореи. Как отмечает агентство <a href="https://en.yna.co.kr/" target="_blank">Рёнхап</a>, возглавляемое <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> командование Организации Объединенных Наций (UNC) имеет горячую линию с северокорейскими военными, однако там отказались подтвердить, работает ли она в обычном режиме после ухудшения межкорейских отношений в июне.
https://ria.ru/20200905/tayfun-1576811645.html
северокорейцы походу везде браконьерствуют у себя в акваторию поди даже планктон сожрали с голодухи. инспектора рыбнадзора подстрелили так хоть передайте стране с извинениями. один народ же, хоть и разделенный идеологически. ни стыда ни совести
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южная корея
кндр (северная корея)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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южная корея, кндр (северная корея), в мире

Пропавшего южнокорейского чиновника расстреляли в КНДР, заявили в Сеуле

06:40 24.09.2020 (обновлено: 07:50 24.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКНДР
КНДР - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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СЕУЛ, 24 сен – РИА Новости. Сотрудник южнокорейского рыбконтроля, пропавший во время дежурства в водах у границы с КНДР, был застрелен в Северной Корее, утверждают в министерстве обороны Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что 47-летний секретарь из рыбконтроля в Западном море (Желтое море) пропал без вести днем 21 сентября во время дежурства на инспекционном катере у острова Малый Ёнпхён, рядом с которым проходит граница территориальных вод между Южной и Северной Кореями. Коллеги заявили о пропаже чиновника с катера, когда не обнаружили его во время обеда. На палубе остались ботинки мужчины.

"В результате тщательного анализа различных разведданных наши военные подтвердили, что в Северной Корее застрелили найденного в северокорейских водах нашего гражданина и сожгли его тело. Мы крайне осуждаем такое зверство со стороны Северной Кореи и требуем объяснений и наказания виновных. Мы строго предупреждаем, что вся ответственность за произошедшее лежит на Северной Корее", - заявил на брифинге глава операционного командования Объединенного комитета начальников штабов Ан Ён Хо.

Министерство обороны не уточнило, как оно будет контактировать по этому вопросу с КНДР, учитывая, что межкорейские военные горячие линии, а также линия связи между двумя Кореями были разорваны в июне после обострения отношений Сеула и Пхеньяна из-за отправок южнокорейскими активистами пропагандистских листовок на территорию Северной Кореи.
Как отмечает агентство Рёнхап, возглавляемое США командование Организации Объединенных Наций (UNC) имеет горячую линию с северокорейскими военными, однако там отказались подтвердить, работает ли она в обычном режиме после ухудшения межкорейских отношений в июне.
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 10:23
В КНДР чиновников накажут за "формализм" при подготовке к тайфуну
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Южная КореяКНДР (Северная Корея)В мире
Популярные комментарии
северокорейцы походу везде браконьерствуют у себя в акваторию поди даже планктон сожрали с голодухи. инспектора рыбнадзора подстрелили так хоть передайте стране с извинениями. один народ же, хоть и разделенный идеологически. ни стыда ни совести
24 сентября, 06:54
Damir AlievDamir Aliev
400008
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