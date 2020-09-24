https://ria.ru/20200924/kndr-1577687795.html

Пропавшего южнокорейского чиновника расстреляли в КНДР, заявили в Сеуле

Сотрудник южнокорейского рыбконтроля, пропавший во время дежурства в водах у границы с КНДР, был застрелен в Северной Корее, утверждают в министерстве обороны... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T06:40

2020-09-24T06:40

2020-09-24T07:50

южная корея

кндр (северная корея)

в мире

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<strong>СЕУЛ, 24 сен – РИА Новости.</strong> Сотрудник южнокорейского рыбконтроля, пропавший во время дежурства в водах у границы с <a href="https://ria.ru/location_Democratic_People_s_Republic_of_Korea/" target="_blank">КНДР</a>, был застрелен в Северной Корее, утверждают в министерстве обороны <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Кореи</a>.Ранее сообщалось, что 47-летний секретарь из рыбконтроля в Западном море (Желтое море) пропал без вести днем 21 сентября во время дежурства на инспекционном катере у острова Малый Ёнпхён, рядом с которым проходит граница территориальных вод между Южной и Северной Кореями. Коллеги заявили о пропаже чиновника с катера, когда не обнаружили его во время обеда. На палубе остались ботинки мужчины.Министерство обороны не уточнило, как оно будет контактировать по этому вопросу с КНДР, учитывая, что межкорейские военные горячие линии, а также линия связи между двумя Кореями были разорваны в июне после обострения отношений Сеула и Пхеньяна из-за отправок южнокорейскими активистами пропагандистских листовок на территорию Северной Кореи. Как отмечает агентство <a href="https://en.yna.co.kr/" target="_blank">Рёнхап</a>, возглавляемое <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> командование Организации Объединенных Наций (UNC) имеет горячую линию с северокорейскими военными, однако там отказались подтвердить, работает ли она в обычном режиме после ухудшения межкорейских отношений в июне.

https://ria.ru/20200905/tayfun-1576811645.html

Damir Aliev северокорейцы походу везде браконьерствуют у себя в акваторию поди даже планктон сожрали с голодухи. инспектора рыбнадзора подстрелили так хоть передайте стране с извинениями. один народ же, хоть и разделенный идеологически. ни стыда ни совести 12

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южная корея

кндр (северная корея)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная корея, кндр (северная корея), в мире