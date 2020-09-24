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РИА Наука
https://ria.ru/20200924/klimat-1577710850.html
В Росгидромете описали проблемы теплоснабжения из-за изменения климата
Действующие централизованные системы теплоснабжения необходимо адаптировать к изменениям климата, иначе в 5-7 раз вырастет число зим с "перетопом", говорится в... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:49
2020-09-24T14:50
риа наука
россия
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Действующие централизованные системы теплоснабжения необходимо адаптировать к изменениям климата, иначе в 5-7 раз вырастет число зим с "перетопом", говорится в опубликованном в четверг докладе <a href="http://ria.ru/organization_Rosgidromet/" target="_blank" data-auto="true">Росгидромета</a> о научно-методических основах для разработки стратегий адаптации к изменениям климата в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>."Как показывают модельные оценки, при отсутствии модернизации на значительной территории России сокращение продолжительности отопительного периода будет сопровождаться усилением негативных тенденций, снижающих эффективность и качество теплоснабжения городов. При сохранении действующих технологий централизованного теплоснабжения к середине XXI века доля среднего числа дней с избыточным потреблением тепла на Европейской части России может превысить 30-40% от общей продолжительности отопительного периода. При этом в 5-7 раз увеличится частота зим с большой долей числа дней с "перетопом", вероятность которых в конце XX в. составляла лишь 5%. Одновременно вырастет и число дней с "недотопом", - говорится в докладе.Такая ситуация будет складываться из-за "нервного" климата, для которого характерны резкие перепады температуры, как во время сезона, так и суточные.Ранее эксперты отмечали, что потепление не означает уменьшение платы за теплоснабжение, так как себестоимость работы теплостанций в очень малой степени зависит от колебаний температуры.
https://ria.ru/20200924/poteplenie-1577706983.html
https://ria.ru/20200924/pogoda-1577702899.html
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россия, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), общество

В Росгидромете описали проблемы теплоснабжения из-за изменения климата

14:49 24.09.2020 (обновлено: 14:50 24.09.2020)
1645
© Константин ЧалабовРаботник коммунальной службы
Работник коммунальной службы - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Константин Чалабов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Действующие централизованные системы теплоснабжения необходимо адаптировать к изменениям климата, иначе в 5-7 раз вырастет число зим с "перетопом", говорится в опубликованном в четверг докладе Росгидромета о научно-методических основах для разработки стратегий адаптации к изменениям климата в Российской Федерации.
"Как показывают модельные оценки, при отсутствии модернизации на значительной территории России сокращение продолжительности отопительного периода будет сопровождаться усилением негативных тенденций, снижающих эффективность и качество теплоснабжения городов. При сохранении действующих технологий централизованного теплоснабжения к середине XXI века доля среднего числа дней с избыточным потреблением тепла на Европейской части России может превысить 30-40% от общей продолжительности отопительного периода. При этом в 5-7 раз увеличится частота зим с большой долей числа дней с "перетопом", вероятность которых в конце XX в. составляла лишь 5%. Одновременно вырастет и число дней с "недотопом", - говорится в докладе.
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Названы регионы России, где в XXI веке сильнее всего потеплеет
Такая ситуация будет складываться из-за "нервного" климата, для которого характерны резкие перепады температуры, как во время сезона, так и суточные.
Ранее эксперты отмечали, что потепление не означает уменьшение платы за теплоснабжение, так как себестоимость работы теплостанций в очень малой степени зависит от колебаний температуры.
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РИА НаукаРоссияФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Общество
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