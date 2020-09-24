В Росгидромете описали проблемы теплоснабжения из-за изменения климата
14:49 24.09.2020 (обновлено: 14:50 24.09.2020)
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© Константин ЧалабовРаботник коммунальной службы
© Константин Чалабов
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Действующие централизованные системы теплоснабжения необходимо адаптировать к изменениям климата, иначе в 5-7 раз вырастет число зим с "перетопом", говорится в опубликованном в четверг докладе Росгидромета о научно-методических основах для разработки стратегий адаптации к изменениям климата в Российской Федерации.
"Как показывают модельные оценки, при отсутствии модернизации на значительной территории России сокращение продолжительности отопительного периода будет сопровождаться усилением негативных тенденций, снижающих эффективность и качество теплоснабжения городов. При сохранении действующих технологий централизованного теплоснабжения к середине XXI века доля среднего числа дней с избыточным потреблением тепла на Европейской части России может превысить 30-40% от общей продолжительности отопительного периода. При этом в 5-7 раз увеличится частота зим с большой долей числа дней с "перетопом", вероятность которых в конце XX в. составляла лишь 5%. Одновременно вырастет и число дней с "недотопом", - говорится в докладе.
Такая ситуация будет складываться из-за "нервного" климата, для которого характерны резкие перепады температуры, как во время сезона, так и суточные.
Ранее эксперты отмечали, что потепление не означает уменьшение платы за теплоснабжение, так как себестоимость работы теплостанций в очень малой степени зависит от колебаний температуры.
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