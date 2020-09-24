https://ria.ru/20200924/kirkorov-1577717281.html

Жена Бедроса Киркорова сообщила подробности о его госпитализации

Народный артист РФ Бедрос Киркоров проходит плановое обследование в одной из московских больниц, он чувствует себя хорошо, заявила РИА Новости жена певца... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T16:21

2020-09-24T16:21

2020-09-24T17:47

культура

бедрос киркоров

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Народный артист РФ <a href="http://ria.ru/person_bedros-kirkorov/" target="_blank" data-auto="true">Бедрос Киркоров</a> проходит плановое обследование в одной из московских больниц, он чувствует себя хорошо, заявила РИА Новости жена певца Людмила Смирнова.Ранее в сети появилась информация о том, что Киркоров был госпитализирован."Он лег планово в больницу Вишневского, с ним все в нормально, чего вы волнуетесь. У него были в свое время летом проблемы, подлечились в санатории, и сейчас он хочет просто сдать как положено анализы, чтобы все проверили. Так что все с ним хорошо. Чувствует себя нормально, разговаривает, ходит", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20200304/1568147215.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бедрос киркоров, общество