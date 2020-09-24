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https://ria.ru/20200924/kirkorov-1577717281.html
Жена Бедроса Киркорова сообщила подробности о его госпитализации
Народный артист РФ Бедрос Киркоров проходит плановое обследование в одной из московских больниц, он чувствует себя хорошо, заявила РИА Новости жена певца... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T16:21
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культура
бедрос киркоров
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Народный артист РФ <a href="http://ria.ru/person_bedros-kirkorov/" target="_blank" data-auto="true">Бедрос Киркоров</a> проходит плановое обследование в одной из московских больниц, он чувствует себя хорошо, заявила РИА Новости жена певца Людмила Смирнова.Ранее в сети появилась информация о том, что Киркоров был госпитализирован."Он лег планово в больницу Вишневского, с ним все в нормально, чего вы волнуетесь. У него были в свое время летом проблемы, подлечились в санатории, и сейчас он хочет просто сдать как положено анализы, чтобы все проверили. Так что все с ним хорошо. Чувствует себя нормально, разговаривает, ходит", - сказала собеседница агентства.
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бедрос киркоров, общество

Жена Бедроса Киркорова сообщила подробности о его госпитализации

16:21 24.09.2020 (обновлено: 17:47 24.09.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Бедрос Киркоров перед началом мюзикла CHICAGO
Певец Бедрос Киркоров перед началом мюзикла CHICAGO - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Народный артист РФ Бедрос Киркоров проходит плановое обследование в одной из московских больниц, он чувствует себя хорошо, заявила РИА Новости жена певца Людмила Смирнова.
Ранее в сети появилась информация о том, что Киркоров был госпитализирован.
"Он лег планово в больницу Вишневского, с ним все в нормально, чего вы волнуетесь. У него были в свое время летом проблемы, подлечились в санатории, и сейчас он хочет просто сдать как положено анализы, чтобы все проверили. Так что все с ним хорошо. Чувствует себя нормально, разговаривает, ходит", - сказала собеседница агентства.
Певец Бедрос Киркоров - РИА Новости, 1920, 04.03.2020
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