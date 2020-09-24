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https://ria.ru/20200924/kino-1577708746.html
Группа "Кино" перенесла осенние концерты на следующий год
Группа "Кино", которая планировала осенью выступить в Москве, Петербурге, Минске и Риге, перенесла эти концерты на февраль-июнь 2021 года. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:23
2020-09-24T14:23
культура
игорь тихомиров
юрий каспарян
группа "кино"
музыка
новости культуры
александр титов
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен – РИА Новости.</strong> Группа "Кино", которая планировала осенью выступить в Москве, Петербурге, Минске и Риге, перенесла эти концерты на февраль-июнь 2021 года."Мы переносим наши октябрьские и ноябрьские концерты на первую половину 2021 года. Мы откладывали это решение сколько могли, но сейчас уже точно понятно, что этой осенью нигде нельзя будет проводить события на десять тысяч зрителей. Правила проведения мероприятий придумываем не мы, но мы дорожим здоровьем наших поклонников — и вынуждены им подчиняться", - говорится в сообщении на официальной странице проекта в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что концерт в Минске теперь запланирован на 7 февраля, в Петербурге – на 13 и 14 февраля, в Киеве – на 13 марта, в Нижнем Новгороде – на 17 апреля, в Москве – 14 и 15 мая, Риге – 19 июня.Как сообщалось, легендарная группа "Кино", лидером которой был Виктор Цой, спустя 30 лет после распада воссоединится и даст двухчасовые концерты с уникальным видеорядом. В выступлении примут участие Юрий Каспарян и Игорь Тихомиров, а также Александр Титов. Также будет использован голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей. Эти выступления, продюсером которых стал сын музыканта Александр Цой, были запланированы на осень 2020 года, в частности, в Петербурге, Минске, Риге и Москве.Лидер "Кино" Виктор Цой погиб в Латвии в автокатастрофе 15 августа 1990 года.
https://ria.ru/20200815/1575787230.html
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игорь тихомиров, юрий каспарян, группа "кино", музыка, новости культуры, александр титов

Группа "Кино" перенесла осенние концерты на следующий год

14:23 24.09.2020
1350
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтена Цоя на Арбате
Стена Цоя на Арбате - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Группа "Кино", которая планировала осенью выступить в Москве, Петербурге, Минске и Риге, перенесла эти концерты на февраль-июнь 2021 года.
"Мы переносим наши октябрьские и ноябрьские концерты на первую половину 2021 года. Мы откладывали это решение сколько могли, но сейчас уже точно понятно, что этой осенью нигде нельзя будет проводить события на десять тысяч зрителей. Правила проведения мероприятий придумываем не мы, но мы дорожим здоровьем наших поклонников — и вынуждены им подчиняться", - говорится в сообщении на официальной странице проекта в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что концерт в Минске теперь запланирован на 7 февраля, в Петербурге – на 13 и 14 февраля, в Киеве – на 13 марта, в Нижнем Новгороде – на 17 апреля, в Москве – 14 и 15 мая, Риге – 19 июня.
Как сообщалось, легендарная группа "Кино", лидером которой был Виктор Цой, спустя 30 лет после распада воссоединится и даст двухчасовые концерты с уникальным видеорядом. В выступлении примут участие Юрий Каспарян и Игорь Тихомиров, а также Александр Титов. Также будет использован голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей. Эти выступления, продюсером которых стал сын музыканта Александр Цой, были запланированы на осень 2020 года, в частности, в Петербурге, Минске, Риге и Москве.
Лидер "Кино" Виктор Цой погиб в Латвии в автокатастрофе 15 августа 1990 года.
Кадр из фильма Игла (1988) - РИА Новости, 1920, 15.08.2020
15 августа, 08:00Культура
Последний герой. Тридцать лет назад погиб Виктор Цой
020101
КультураИгорь ТихомировЮрий КаспарянГруппа "Кино"МузыкаНовости культурыАлександр Титов
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