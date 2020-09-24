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Эксперт объяснил, как закрыть кредитную карту, чтобы не остаться должным
Чтобы закрыть кредитку и не остаться должным, нужно обратиться в банк, взяв с собой карту и удостоверяющий личность документ, сообщает агентство Прайм со... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T03:29
2020-09-24T10:23
россия
экономика
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Чтобы закрыть кредитку и не остаться должным, нужно обратиться в банк, взяв с собой карту и удостоверяющий личность документ, сообщает <a href="http://1prime.ru/finance/20200924/832062422.html">агентство Прайм</a> со ссылкой на главу Центра правовой помощи "Дело жизни" Ивана Соловьева.По словам эксперта, в случае наличия задолженности ее нужно погасить. При этом нельзя выбрасывать документы о закрытии кредитки, а спустя пару месяцев следует обратиться в кредитное учреждение, чтобы удостовериться в отсутствии открытых счетов.При этом Соловьев подчеркнул, что погашения долга для закрытия кредитки недостаточно. Он пояснил, что требуется прийти в банк и закрыть счет, удостоверившись в отсутствии претензий со стороны кредитной организации, например в виде штрафов за просроченные платежи или досрочное расторжение договора.
Чтоб вы вообще передохли со своими кредитами.
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россия
РИА Новости
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60
россия, экономика

Эксперт объяснил, как закрыть кредитную карту, чтобы не остаться должным

03:29 24.09.2020 (обновлено: 10:23 24.09.2020)
10030
© РИА Новости / Григорий СысоевБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Чтобы закрыть кредитку и не остаться должным, нужно обратиться в банк, взяв с собой карту и удостоверяющий личность документ, сообщает агентство Прайм со ссылкой на главу Центра правовой помощи "Дело жизни" Ивана Соловьева.
По словам эксперта, в случае наличия задолженности ее нужно погасить. При этом нельзя выбрасывать документы о закрытии кредитки, а спустя пару месяцев следует обратиться в кредитное учреждение, чтобы удостовериться в отсутствии открытых счетов.
При этом Соловьев подчеркнул, что погашения долга для закрытия кредитки недостаточно. Он пояснил, что требуется прийти в банк и закрыть счет, удостоверившись в отсутствии претензий со стороны кредитной организации, например в виде штрафов за просроченные платежи или досрочное расторжение договора.
981382429
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РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Чтоб вы вообще передохли со своими кредитами.
24 сентября, 05:31
СРСергей Русич
2331210
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