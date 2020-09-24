https://ria.ru/20200924/karta-1577687111.html

Эксперт объяснил, как закрыть кредитную карту, чтобы не остаться должным

Чтобы закрыть кредитку и не остаться должным, нужно обратиться в банк, взяв с собой карту и удостоверяющий личность документ, сообщает агентство Прайм со... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T03:29

2020-09-24T03:29

2020-09-24T10:23

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экономика

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Чтобы закрыть кредитку и не остаться должным, нужно обратиться в банк, взяв с собой карту и удостоверяющий личность документ, сообщает <a href="http://1prime.ru/finance/20200924/832062422.html">агентство Прайм</a> со ссылкой на главу Центра правовой помощи "Дело жизни" Ивана Соловьева.По словам эксперта, в случае наличия задолженности ее нужно погасить. При этом нельзя выбрасывать документы о закрытии кредитки, а спустя пару месяцев следует обратиться в кредитное учреждение, чтобы удостовериться в отсутствии открытых счетов.При этом Соловьев подчеркнул, что погашения долга для закрытия кредитки недостаточно. Он пояснил, что требуется прийти в банк и закрыть счет, удостоверившись в отсутствии претензий со стороны кредитной организации, например в виде штрафов за просроченные платежи или досрочное расторжение договора.

Сергей Русич Чтоб вы вообще передохли со своими кредитами. 30

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика