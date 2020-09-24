https://ria.ru/20200924/izmena-1577720335.html

Муж раскрыл измену жены благодаря вентилятору

Американец узнал об измене жены благодаря установленному на ее смартфоне приложению для умного вентилятора. Историей он поделился с пользователями платформы... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T16:56

2020-09-24T16:56

2020-09-24T16:56

общество

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>Американец узнал об измене жены благодаря установленному на ее смартфоне приложению для умного вентилятора. Историей он поделился с пользователями платформы <a href="https://www.reddit.com/r/survivinginfidelity/comments/iqrtds/i_43m_need_to_send_a_letter_of_thanks_to_dyson_i/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Reddit</a>. Мужчина решил обновить на телефоне супруги приложение для фильтра умного вентилятора. Женщина разрешила ему воспользоваться своим гаджетом. В момент, когда супруг настраивал приложение, на смартфон пришло сообщение: "я возьму с собой особенную игрушку". "У меня внутри все упало, когда я увидел эти слова", — признался мужчина. По его словам, он несколько минут сидел, глядя на вентилятор, с гаджетом в руках. "Мой мозг понимал текст, но разум отказывался функционировать", — пояснил он. Женщина спросила у мужа, что случилось, но он ничего не сказал про сообщение, а в следующие дни изучал содержимое телефона супруги. Мужчина выяснил, что жена на протяжении полутора лет изменяла ему с женатым коллегой, отцом троих детей, с которым он дважды виделся.Всего американец собрал 600 страниц переписки, в которой помимо сообщений были эротические изображения и мемы. Женщина признавалась коллеге в любви, а также говорила о супруге "ужасные вещи". "Три ночи назад, лежа рядом со мной и гладя меня по спине перед сном, она писала ему", — написал мужчина. Изучив переписку жены с любовником, мужчина предположил, что их связывает только секс. "Она буквально выбрасывает нашу жизнь ради этого. Она знает, что измена абсолютно неприемлема для меня", — заявил он.Мужчина проконсультировался с адвокатом, рассказал обо всем жене и объявил о том, что подает на развод. Она попыталась что-то объяснить, но, по словам автора публикации, не смогла это сделать. Также он переслал переписку жене любовника супруги, но та ничего не ответила. "Мне нужно поблагодарить производителя вентиляторов за их приложение", — заключил американец.

https://ria.ru/20200922/revenge-1577616131.html

https://ria.ru/20191014/1559789472.html

Виктор А Да не благодаря приложению, а благодаря смартфону, вентилятор был лишь причиной взять смартфон в руки а приложение не влияет на переписку... 30

big_medved Есть такой анекдот - жена, уехавшая навестить маму, поняла, что муж ей изменяет, когда "умные весы" в ее отсутствие прислали на телефон результат взвешивания чьих-то 52 кг.) 21

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, в мире