https://ria.ru/20200924/izmena-1577720335.html
Муж раскрыл измену жены благодаря вентилятору
Американец узнал об измене жены благодаря установленному на ее смартфоне приложению для умного вентилятора. Историей он поделился с пользователями платформы... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T16:56
2020-09-24T16:56
2020-09-24T16:56
общество
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>Американец узнал об измене жены благодаря установленному на ее смартфоне приложению для умного вентилятора. Историей он поделился с пользователями платформы <a href="https://www.reddit.com/r/survivinginfidelity/comments/iqrtds/i_43m_need_to_send_a_letter_of_thanks_to_dyson_i/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Reddit</a>. Мужчина решил обновить на телефоне супруги приложение для фильтра умного вентилятора. Женщина разрешила ему воспользоваться своим гаджетом. В момент, когда супруг настраивал приложение, на смартфон пришло сообщение: "я возьму с собой особенную игрушку". "У меня внутри все упало, когда я увидел эти слова", — признался мужчина. По его словам, он несколько минут сидел, глядя на вентилятор, с гаджетом в руках. "Мой мозг понимал текст, но разум отказывался функционировать", — пояснил он. Женщина спросила у мужа, что случилось, но он ничего не сказал про сообщение, а в следующие дни изучал содержимое телефона супруги. Мужчина выяснил, что жена на протяжении полутора лет изменяла ему с женатым коллегой, отцом троих детей, с которым он дважды виделся.Всего американец собрал 600 страниц переписки, в которой помимо сообщений были эротические изображения и мемы. Женщина признавалась коллеге в любви, а также говорила о супруге "ужасные вещи". "Три ночи назад, лежа рядом со мной и гладя меня по спине перед сном, она писала ему", — написал мужчина. Изучив переписку жены с любовником, мужчина предположил, что их связывает только секс. "Она буквально выбрасывает нашу жизнь ради этого. Она знает, что измена абсолютно неприемлема для меня", — заявил он.Мужчина проконсультировался с адвокатом, рассказал обо всем жене и объявил о том, что подает на развод. Она попыталась что-то объяснить, но, по словам автора публикации, не смогла это сделать. Также он переслал переписку жене любовника супруги, но та ничего не ответила. "Мне нужно поблагодарить производителя вентиляторов за их приложение", — заключил американец.
https://ria.ru/20200922/revenge-1577616131.html
https://ria.ru/20191014/1559789472.html
Виктор А
Да не благодаря приложению, а благодаря смартфону, вентилятор был лишь причиной взять смартфон в руки а приложение не влияет на переписку...
30
big_medved
Есть такой анекдот - жена, уехавшая навестить маму, поняла, что муж ей изменяет, когда "умные весы" в ее отсутствие прислали на телефон результат взвешивания чьих-то 52 кг.)
21
16
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, в мире
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
Американец узнал об измене жены благодаря установленному на ее смартфоне приложению для умного вентилятора. Историей он поделился с пользователями платформы Reddit
.
Мужчина решил обновить на телефоне супруги приложение для фильтра умного вентилятора. Женщина разрешила ему воспользоваться своим гаджетом. В момент, когда супруг настраивал приложение, на смартфон пришло сообщение: "я возьму с собой особенную игрушку".
"У меня внутри все упало, когда я увидел эти слова", — признался мужчина.
По его словам, он несколько минут сидел, глядя на вентилятор, с гаджетом в руках.
"Мой мозг понимал текст, но разум отказывался функционировать", — пояснил он.
Женщина спросила у мужа, что случилось, но он ничего не сказал про сообщение, а в следующие дни изучал содержимое телефона супруги. Мужчина выяснил, что жена на протяжении полутора лет изменяла ему с женатым коллегой, отцом троих детей, с которым он дважды виделся.
Всего американец собрал 600 страниц переписки, в которой помимо сообщений были эротические изображения и мемы. Женщина признавалась коллеге в любви, а также говорила о супруге "ужасные вещи".
"Три ночи назад, лежа рядом со мной и гладя меня по спине перед сном, она писала ему", — написал мужчина.
Изучив переписку жены с любовником, мужчина предположил, что их связывает только секс.
"Она буквально выбрасывает нашу жизнь ради этого. Она знает, что измена абсолютно неприемлема для меня", — заявил он.
Мужчина проконсультировался с адвокатом, рассказал обо всем жене и объявил о том, что подает на развод. Она попыталась что-то объяснить, но, по словам автора публикации, не смогла это сделать. Также он переслал переписку жене любовника супруги, но та ничего не ответила.
"Мне нужно поблагодарить производителя вентиляторов за их приложение", — заключил американец.