https://ria.ru/20200924/ivleeva-1577707763.html

Ивлеева выложила новую откровенную фотосессию

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева вызвала бурную реакцию поклонников, опубликовав в Instagram фото из провокационной фотосессии. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T14:12

2020-09-24T14:12

2020-09-24T14:12

анастасия ивлеева

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Блогер и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-ivleeva/">Анастасия Ивлеева</a> вызвала бурную реакцию поклонников, опубликовав в Instagram фото из провокационной фотосессии. На снимке ведущая позирует, сидя на стуле и широко расставив ноги. Девушка одета в рубашку с анималистичным принтом, короткую юбку и сапоги на высоком каблуке. "Бессонная ночь", — подписала она фото. Фанаты высоко оценили фотосессию звезды."Только у Насти такие шикарные фоточки", — прокомментировала _ivleiichik_."Когда я захожу на аккаунт Насти, я вдохновляюсь, и настроение потом на 1000000%. Спасибо, икона!" — восхитилась _nastyushka.ivleeva_."Со вкусом , сексуально и в то же время эстетично!" — отметила _olga_sasha.Ранее Ивлееву возмутила реакция подписчиков, которые пожаловались на несколько ее фотографий, <a href="https://ria.ru/20200923/ivleeva-1577660220.html" target="_blank">посчитав их слишком откровенными</a>. Вследствие этого, фотографии удалили. Комментируя новую фотосессию, подписчики звезды выразили надежду, что новые снимки не заблокируют.

https://radiosputnik.ria.ru/20200831/ivleeva-1576527938.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ивлеева, шоу-бизнес