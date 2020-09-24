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Ивлеева выложила новую откровенную фотосессию
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева вызвала бурную реакцию поклонников, опубликовав в Instagram фото из провокационной фотосессии. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:12
2020-09-24T14:12
анастасия ивлеева
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Блогер и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-ivleeva/">Анастасия Ивлеева</a> вызвала бурную реакцию поклонников, опубликовав в Instagram фото из провокационной фотосессии. На снимке ведущая позирует, сидя на стуле и широко расставив ноги. Девушка одета в рубашку с анималистичным принтом, короткую юбку и сапоги на высоком каблуке. "Бессонная ночь", — подписала она фото. Фанаты высоко оценили фотосессию звезды."Только у Насти такие шикарные фоточки", — прокомментировала _ivleiichik_."Когда я захожу на аккаунт Насти, я вдохновляюсь, и настроение потом на 1000000%. Спасибо, икона!" — восхитилась _nastyushka.ivleeva_."Со вкусом , сексуально и в то же время эстетично!" — отметила _olga_sasha.Ранее Ивлееву возмутила реакция подписчиков, которые пожаловались на несколько ее фотографий, <a href="https://ria.ru/20200923/ivleeva-1577660220.html" target="_blank">посчитав их слишком откровенными</a>. Вследствие этого, фотографии удалили. Комментируя новую фотосессию, подписчики звезды выразили надежду, что новые снимки не заблокируют.
https://radiosputnik.ria.ru/20200831/ivleeva-1576527938.html
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анастасия ивлеева, шоу-бизнес

Ивлеева выложила новую откровенную фотосессию

14:12 24.09.2020
93843
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАнастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф
Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева вызвала бурную реакцию поклонников, опубликовав в Instagram фото из провокационной фотосессии.
На снимке ведущая позирует, сидя на стуле и широко расставив ноги. Девушка одета в рубашку с анималистичным принтом, короткую юбку и сапоги на высоком каблуке. "Бессонная ночь", — подписала она фото.
Фанаты высоко оценили фотосессию звезды.
"Только у Насти такие шикарные фоточки", — прокомментировала _ivleiichik_.
"Когда я захожу на аккаунт Насти, я вдохновляюсь, и настроение потом на 1000000%. Спасибо, икона!" — восхитилась _nastyushka.ivleeva_.
"Со вкусом , сексуально и в то же время эстетично!" — отметила _olga_sasha.
Ранее Ивлееву возмутила реакция подписчиков, которые пожаловались на несколько ее фотографий, посчитав их слишком откровенными. Вследствие этого, фотографии удалили. Комментируя новую фотосессию, подписчики звезды выразили надежду, что новые снимки не заблокируют.
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
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