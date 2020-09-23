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https://ria.ru/20200923/ivleeva-1577660220.html
"Ухожу": Ивлееву возмутила реакция подписчиков на ее откровенный снимок
Телеведущую Анастасию Ивлееву возмутила реакция некоторых подписчиков, которые пожаловались администрации инстаграма на одну из ее последних фотографий,... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T15:53
2020-09-23T15:53
instagram
культура
анастасия ивлеева
новости культуры
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Телеведущую Анастасию Ивлееву возмутила реакция некоторых подписчиков, которые пожаловались администрации инстаграма на одну из ее последних фотографий, посчитав снимок слишком откровенным. Об этом она рассказала в сторис. На скандальном снимке, который удалили из ее аккаунта, она позировала на фоне стены для подозреваемых в шубе и майке с принтом, имитирующем голое женское тело. Позже Ивлеева снова разместила кадр, сделанный на том же месте, только немного с другого ракурса. В следующей публикации она продолжила: "Стараешься что-то стильное делать, вдохновлять, да и в целом позиционирую и раскрепощаюсь как хочу. Ничего не нарушаю. Никого не оскорбляю. Выкладываю на личную страницу, а это летит в мусор". Несмотря на негативную реакцию некоторых пользователей, в комментариях за телеведущую заступились: "Шикарна", — считает kh.rms; "Футболка — огонь", — прокомментировала leta_anya; "Настюша, не расстраивайся из-за этого бана", — написала zolotova_iulianna.
https://ria.ru/20200713/1574268361.html
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instagram, анастасия ивлеева, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды

"Ухожу": Ивлееву возмутила реакция подписчиков на ее откровенный снимок

15:53 23.09.2020
1321
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАнастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф
Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Телеведущую Анастасию Ивлееву возмутила реакция некоторых подписчиков, которые пожаловались администрации инстаграма на одну из ее последних фотографий, посчитав снимок слишком откровенным. Об этом она рассказала в сторис.
На скандальном снимке, который удалили из ее аккаунта, она позировала на фоне стены для подозреваемых в шубе и майке с принтом, имитирующем голое женское тело. Позже Ивлеева снова разместила кадр, сделанный на том же месте, только немного с другого ракурса.
© Фото : _agentgirl_ Скрин сторис из инстаграма телеведущей Насти Ивлеевой
Скрин сторис из инстаграма телеведущей Насти Ивлеевой - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Фото : _agentgirl_
Скрин сторис из инстаграма телеведущей Насти Ивлеевой
"То есть люди жалуются на сосок на кофте? Когда в инстаграме процветают аккаунты с порнографией, и это ок? А на стилевые фотки, на которых я полностью в одежде, жалуются подписчики? Тю! Ухожу", — заявила Ивлеева.
В следующей публикации она продолжила: "Стараешься что-то стильное делать, вдохновлять, да и в целом позиционирую и раскрепощаюсь как хочу. Ничего не нарушаю. Никого не оскорбляю. Выкладываю на личную страницу, а это летит в мусор".
Несмотря на негативную реакцию некоторых пользователей, в комментариях за телеведущую заступились: "Шикарна", — считает kh.rms; "Футболка — огонь", — прокомментировала leta_anya; "Настюша, не расстраивайся из-за этого бана", — написала zolotova_iulianna.
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