https://ria.ru/20200923/ivleeva-1577660220.html

"Ухожу": Ивлееву возмутила реакция подписчиков на ее откровенный снимок

Телеведущую Анастасию Ивлееву возмутила реакция некоторых подписчиков, которые пожаловались администрации инстаграма на одну из ее последних фотографий,... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T15:53

2020-09-23T15:53

2020-09-23T15:53

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Телеведущую Анастасию Ивлееву возмутила реакция некоторых подписчиков, которые пожаловались администрации инстаграма на одну из ее последних фотографий, посчитав снимок слишком откровенным. Об этом она рассказала в сторис. На скандальном снимке, который удалили из ее аккаунта, она позировала на фоне стены для подозреваемых в шубе и майке с принтом, имитирующем голое женское тело. Позже Ивлеева снова разместила кадр, сделанный на том же месте, только немного с другого ракурса. В следующей публикации она продолжила: "Стараешься что-то стильное делать, вдохновлять, да и в целом позиционирую и раскрепощаюсь как хочу. Ничего не нарушаю. Никого не оскорбляю. Выкладываю на личную страницу, а это летит в мусор". Несмотря на негативную реакцию некоторых пользователей, в комментариях за телеведущую заступились: "Шикарна", — считает kh.rms; "Футболка — огонь", — прокомментировала leta_anya; "Настюша, не расстраивайся из-за этого бана", — написала zolotova_iulianna.

https://ria.ru/20200713/1574268361.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

instagram, анастасия ивлеева, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды