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Жителя Кировской области заподозрили в истязании трехлетнего пасынка
Уголовное дело возбуждено на жителя города Зуевка после систематических избиений трехлетнего ребенка, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:08
2020-09-24T12:08
следственный комитет россии (ск рф)
кировская область
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости.</strong> Уголовное дело возбуждено на жителя города Зуевка после систематических избиений трехлетнего ребенка, сообщает следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК РФ</a> по <a href="http://ria.ru/location_Kirovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кировской области</a>.По версии следствия, с июня по август 31-летний житель Зуевки неоднократно избивал трехлетнего сына своей супруги, причиняя мальчику физическую боль и психические страдания. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего)."В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных действий. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики. Расследование продолжается", - говорится в сообщении СУСК.
https://ria.ru/20200622/1573307576.html
кировская область
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следственный комитет россии (ск рф), кировская область, происшествия

Жителя Кировской области заподозрили в истязании трехлетнего пасынка

12:08 24.09.2020
694
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на жителя города Зуевка после систематических избиений трехлетнего ребенка, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
По версии следствия, с июня по август 31-летний житель Зуевки неоднократно избивал трехлетнего сына своей супруги, причиняя мальчику физическую боль и психические страдания. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего).
"В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных действий. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики. Расследование продолжается", - говорится в сообщении СУСК.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2020
22 июня, 15:03
В Татарстане женщину заподозрили в истязании полуторагодовалого сына
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Следственный комитет России (СК РФ)Кировская областьПроисшествия
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