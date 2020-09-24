https://ria.ru/20200924/istyazanie-1577698697.html

Жителя Кировской области заподозрили в истязании трехлетнего пасынка

Уголовное дело возбуждено на жителя города Зуевка после систематических избиений трехлетнего ребенка, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T12:08

2020-09-24T12:08

2020-09-24T12:08

следственный комитет россии (ск рф)

кировская область

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости.</strong> Уголовное дело возбуждено на жителя города Зуевка после систематических избиений трехлетнего ребенка, сообщает следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК РФ</a> по <a href="http://ria.ru/location_Kirovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кировской области</a>.По версии следствия, с июня по август 31-летний житель Зуевки неоднократно избивал трехлетнего сына своей супруги, причиняя мальчику физическую боль и психические страдания. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего)."В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных действий. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики. Расследование продолжается", - говорится в сообщении СУСК.

https://ria.ru/20200622/1573307576.html

кировская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), кировская область, происшествия