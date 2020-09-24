https://ria.ru/20200924/istrebitel-1577733740.html

Су-27 поднимался в воздух из-за летевшего над Польшей самолета ВВС США

Истребитель Су-27 поднимался в четверг в воздух из-за бомбардировщика B-52H ВВС США, который летел над Польшей, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T21:33

2020-09-24T21:33

2020-09-24T23:36

россия

b-52

ввс сша

су-27

польша

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> поднимался в четверг в воздух из-за бомбардировщика B-52H <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a>, который летел над <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшей</a>, сообщает Минобороны России."Двадцать четвертого сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Польши обнаружен стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, приближающийся к государственной границе Российской Федерации", — говорится в сообщении.Отмечается, что в целях недопущения нарушения самолетом ВВС США российского воздушного пространства в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа."Российский истребитель провел воздушное патрулирование вдоль государственной границы <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> и после удаления от нее американского самолета вернулся на аэродром базирования", — добавляется в сообщении.Полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы России не допущено, подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20200924/belorussiya-1577715323.html

Василий Кнутт Ух, ты, Да,да, да. Он перехватил его. Какая великая радость. 13

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россия

польша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, b-52, ввс сша, су-27, польша, в мире