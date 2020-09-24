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Су-27 поднимался в воздух из-за летевшего над Польшей самолета ВВС США
Истребитель Су-27 поднимался в четверг в воздух из-за бомбардировщика B-52H ВВС США, который летел над Польшей, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T21:33
2020-09-24T23:36
россия
b-52
ввс сша
су-27
польша
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> поднимался в четверг в воздух из-за бомбардировщика B-52H <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a>, который летел над <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшей</a>, сообщает Минобороны России."Двадцать четвертого сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Польши обнаружен стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, приближающийся к государственной границе Российской Федерации", — говорится в сообщении.Отмечается, что в целях недопущения нарушения самолетом ВВС США российского воздушного пространства в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа."Российский истребитель провел воздушное патрулирование вдоль государственной границы <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> и после удаления от нее американского самолета вернулся на аэродром базирования", — добавляется в сообщении.Полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы России не допущено, подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20200924/belorussiya-1577715323.html
Ух, ты, Да,да, да. Он перехватил его. Какая великая радость.
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россия
польша
РИА Новости
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россия, b-52, ввс сша, су-27, польша, в мире

Су-27 поднимался в воздух из-за летевшего над Польшей самолета ВВС США

21:33 24.09.2020 (обновлено: 23:36 24.09.2020)
3042
© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Истребитель Су-27 поднимался в четверг в воздух из-за бомбардировщика B-52H ВВС США, который летел над Польшей, сообщает Минобороны России.
"Двадцать четвертого сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Польши обнаружен стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, приближающийся к государственной границе Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в целях недопущения нарушения самолетом ВВС США российского воздушного пространства в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа.
"Российский истребитель провел воздушное патрулирование вдоль государственной границы Российской Федерации и после удаления от нее американского самолета вернулся на аэродром базирования", — добавляется в сообщении.
Полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы России не допущено, подчеркивается в сообщении.
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РоссияB-52ВВС СШАСу-27ПольшаВ мире
Популярные комментарии
Ух, ты, Да,да, да. Он перехватил его. Какая великая радость.
24 сентября, 21:35
Василий КнуттВасилий Кнутт
410008
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