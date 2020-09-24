https://ria.ru/20200924/isk-1577688935.html

Суд арестовал активы Шишханова по иску банка "Траст"

Арбитражный суд Москвы в деле по иску банка "Траст" о взыскании более 306,5 миллиарда рублей с бывшего владельца "Рост банка" Микаила Шишханова и других лиц,... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T08:33

2020-09-24T08:33

2020-09-24T08:33

рост банк

бинбанк

центральный банк рф (цб рф)

микаил шишханов

москва

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/103964/22/1039642206_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_1059cbbc9684fa14ac502eedffcb131f.jpg

<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Арбитражный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в деле по иску банка "<a href="http://ria.ru/organization_TRAST/" target="_blank" data-auto="true">Траст</a>" о взыскании более 306,5 миллиарда рублей с бывшего владельца "Рост банка" <a href="http://ria.ru/person_Mikail_SHishkhanov/" target="_blank" data-auto="true">Микаила Шишханова</a> и других лиц, контролировавших кредитную организацию, принял обеспечительные меры в виде ареста имущества ответчиков в пределах суммы иска.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, суд принял иск к производству и назначил предварительные слушания по нему на 17 ноября.Ранее был принят к производству иск к Шишханову и его соответчикам на 22,7 миллиарда рублей. В том деле суд также принял обеспечительные меры в виде ареста денежных средств, в том числе поступающих на банковские счета, или иного имущества, принадлежащего ответчикам и находящегося у них или других лиц, в пределах суммы иска, за исключением 80% ежемесячной зарплаты.Оба иска "Траста" поступили в суд 18 сентября. В иске на 306,5 миллиарда рублей соответчиками Шишханова являются бывшие топ-менеджеры Бинбанка, которые впоследствии занимали руководящие посты и в санировавшемся Шишхановым "Рост банке" - Александр Лукин и Кирилл Любенцов, Алексей Фарафонтов.Этот иск подан в связи с одобрением ответчиками сделок, осуществленных в 2015-2017 годах и причинивших ущерб "Рост банку", включая взнос денежных средств в уставные капиталы компаний "Рост капитал" и "Рост инвестиции", приобретение неликвидных ценных бумаг и выдачу невозвратных кредитов, рассказали ранее РИА Новости в "Трасте".Соответчиками Шишханова по иску на 22,7 миллиарда рублей являются те же Лукин и Любенцов, а также Владимир Кирюша и кипрские компании Forcipe Investments Ltd и Kinetic Services Corp. Как пояснили в "Трасте", этот иск подан в связи с заключением банком в 2017 году убыточной сделки по приобретению акций ОАО "ОТД "Ясенево" у ликвидированной компании Malarton Holdings Limited.<a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> РФ в 2014 году принял решение о санации "Рост банка", входившего тогда в топ-100 в РФ. "Дыра" в капитале "Рост банка" и четырех подконтрольных ему банков оценивалась в 10 миллиардов рублей. Санатором был назначен <a href="http://ria.ru/organization_Binbank/" target="_blank" data-auto="true">Бинбанк</a>. В декабре 2015 года единоличным санатором стал Шишханов, выкупивший акции "Рост банка" у Бинбанка. В сентябре 2017 года "Рост банку" и Бинбанку снова потребовалась финподдержка: ЦБ забрал обоих в свой Фонд консолидации банковского сектора. В настоящее время "Рост банк" и Бинбанк присоединены к "Трасту".

https://ria.ru/20200922/isk-1577582590.html

3

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рост банк, бинбанк, центральный банк рф (цб рф), микаил шишханов, москва, экономика