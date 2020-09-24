https://ria.ru/20200924/gubernatory-1577713679.html

Путин призвал губернаторов не подводить избирателей

Президент России Владимир Путин в ходе общения с избранными в сентябре губернаторами отметил, что голосовавшие за них россияне ждут от работы глав регионов... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T15:31

2020-09-24T15:31

2020-09-24T15:31

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в ходе общения с избранными в сентябре губернаторами отметил, что голосовавшие за них россияне ждут от работы глав регионов конкретных результатов, и попросил их не подводить избирателей."Я еще раз всех вас поздравляю с результатами выборов. Они действительно являются впечатляющими, но в этой связи возникает очень важное обстоятельство, которое вы должны иметь в виду. Результат, который вы получили на выборах, связан с доверием, которое граждане вам оказали и с ожиданиями результатов вашей работы. Не подведите тех людей, которые оказали вам такое высокое доверие", - обратился Путин.

https://ria.ru/20200924/vybory-1577710403.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, политика