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https://ria.ru/20200924/gubernatory-1577713640.html
Люди должны почувствовать реализацию планов губернаторов, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что люди в регионах должны увидеть в конкретных делах реализацию обещаний избранных губернаторов: нельзя, чтобы... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:30
2020-09-24T15:30
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подчеркнул, что люди в регионах должны увидеть в конкретных делах реализацию обещаний избранных губернаторов: нельзя, чтобы складывалась ситуация, когда "планов громадьё", а результат минимальный.Президент в четверг встретился с избранными на сентябрьских выборах губернаторами. Глава <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Цыбульский</a> в ходе встречи упомянул о планах по развитию транспортной сети и сообщил, что уже идет практическая отработка вопроса о строительстве одной из дорог с министерством транспорта."Вы упомянули о дороге, строительство которой мы с вами обсуждали не так уж давно, и сказали, что 15 лет там шли разговоры на этот счет. Но пока всё, что сейчас происходит, пока тоже разговоры. Поэтому планы - это хорошо, но надо, чтобы не было так, когда планов громадьё, а результат минимальный", - заявил в ответ Путин.Вместе с тем, он отметил настрой избранного главы региона на решение этих вопросов. "Я вижу ваш настрой, он боевой на самом деле. Многие вещи для вас звучат впервые, и в значительной степени это хорошо", - обратился президент к главе региона.Этот "свежий взгляд" иногда помогает понять, что является главным на том или ином участке работы, пояснил он."И мне представляется, что у вас такой свежий, позитивный взгляд есть. Я хочу пожелать, чтобы он у вас не исчезал как можно дольше и чтобы эти планы, о которых вы сегодня говорили, реализовывались в конкретных делах, результаты которых люди бы увидели и почувствовали на своей текущей жизни, - это самое главное", - заключил Путин.
https://ria.ru/20200924/gubernatory-1577709123.html
https://ria.ru/20200403/1569547006.html
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владимир путин, политика

Люди должны почувствовать реализацию планов губернаторов, заявил Путин

15:30 24.09.2020
137
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с главами регионов РФ, избранными в ходе региональных выборов в единый день голосования
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с главами регионов РФ, избранными в ходе региональных выборов в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что люди в регионах должны увидеть в конкретных делах реализацию обещаний избранных губернаторов: нельзя, чтобы складывалась ситуация, когда "планов громадьё", а результат минимальный.
Президент в четверг встретился с избранными на сентябрьских выборах губернаторами. Глава Архангельской области Александр Цыбульский в ходе встречи упомянул о планах по развитию транспортной сети и сообщил, что уже идет практическая отработка вопроса о строительстве одной из дорог с министерством транспорта.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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"Вы упомянули о дороге, строительство которой мы с вами обсуждали не так уж давно, и сказали, что 15 лет там шли разговоры на этот счет. Но пока всё, что сейчас происходит, пока тоже разговоры. Поэтому планы - это хорошо, но надо, чтобы не было так, когда планов громадьё, а результат минимальный", - заявил в ответ Путин.
Вместе с тем, он отметил настрой избранного главы региона на решение этих вопросов. "Я вижу ваш настрой, он боевой на самом деле. Многие вещи для вас звучат впервые, и в значительной степени это хорошо", - обратился президент к главе региона.
Этот "свежий взгляд" иногда помогает понять, что является главным на том или ином участке работы, пояснил он.
"И мне представляется, что у вас такой свежий, позитивный взгляд есть. Я хочу пожелать, чтобы он у вас не исчезал как можно дольше и чтобы эти планы, о которых вы сегодня говорили, реализовывались в конкретных делах, результаты которых люди бы увидели и почувствовали на своей текущей жизни, - это самое главное", - заключил Путин.
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