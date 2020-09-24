https://ria.ru/20200924/gubernatory-1577709123.html
Путин рассказал губернаторам, как работать с людьми в условиях COVID-19
Президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов из-за COVID-19 работать с людьми ненавязчиво и аккуратно, но последовательно и системно, чтобы масочный режим... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:27
2020-09-24T14:27
2020-09-24T14:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> призвал губернаторов из-за COVID-19 работать с людьми ненавязчиво и аккуратно, но последовательно и системно, чтобы масочный режим соблюдался, а деловой климат восстанавливался."Я вас прошу самым внимательным образом на это посмотреть, настроить систему здравоохранения в регионе таким образом, чтобы обеспечить интересы граждан. И, конечно, нужно с людьми очень аккуратно, спокойно, ненавязчиво работать, объясняя сложность сегодняшней ситуации. И там, где это можно, конечно, нужно обращаться к людям с просьбой соблюдать необходимые правила, в том числе и масочный режим", - сказал Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ.Конечно, добавил президент, "это не всегда комфортно для людей, но болеть-то хуже". "Поэтому эту работу надо проводить последовательно, системно, аккуратно, но в высшей степени профессионально", - отметил он."Но при этом важно также продолжать работу по восстановлению нормального делового ритма, по поддержке отраслей промышленности, АПК, малого, среднего бизнеса, по восстановлению занятости, доходов людей. И каждое из этих направлений требует от вас постоянного личного внимания и мобилизации", - добавил Путин.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577707987.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
призвал губернаторов из-за COVID-19 работать с людьми ненавязчиво и аккуратно, но последовательно и системно, чтобы масочный режим соблюдался, а деловой климат восстанавливался.
"Я вас прошу самым внимательным образом на это посмотреть, настроить систему здравоохранения в регионе таким образом, чтобы обеспечить интересы граждан. И, конечно, нужно с людьми очень аккуратно, спокойно, ненавязчиво работать, объясняя сложность сегодняшней ситуации. И там, где это можно, конечно, нужно обращаться к людям с просьбой соблюдать необходимые правила, в том числе и масочный режим", - сказал Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ.
Конечно, добавил президент, "это не всегда комфортно для людей, но болеть-то хуже". "Поэтому эту работу надо проводить последовательно, системно, аккуратно, но в высшей степени профессионально", - отметил он.
"Но при этом важно также продолжать работу по восстановлению нормального делового ритма, по поддержке отраслей промышленности, АПК, малого, среднего бизнеса, по восстановлению занятости, доходов людей. И каждое из этих направлений требует от вас постоянного личного внимания и мобилизации", - добавил Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.