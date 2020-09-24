https://ria.ru/20200924/gubernatory-1577707582.html

Путин посоветовал губернаторам быть всегда на связи с людьми

Президент России Владимир Путин посоветовал губернаторам быть всегда на связи с людьми, в открытом диалоге, чувствовать их потребности и действовать, исходя из... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T14:10

2020-09-24T14:10

2020-09-24T14:31

россия

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> посоветовал губернаторам быть всегда на связи с людьми, в открытом диалоге, чувствовать их потребности и действовать, исходя из их запросов."Конечно, самое главное - надо всегда людей слышать, в ежедневном режиме точно так же, как в период предвыборной кампании, быть с ними в открытом диалоге, постоянно получать живой, незабюрократизированный отклик, обратную связь, а если вы слышите какие-то критические замечания, порой даже может быть и резкие, ...не тот совсем случай, когда нужно обижаться, а, наоборот, учитывать эту критику, понимать, чувствовать реальные потребности граждан и действовать именно из их запросов", - сказал Путин в ходе общения с губернаторами, победившими на выборах в сентябре.Он подчеркнул, что только так власть на всех уровнях может быть эффективной.

https://ria.ru/20200924/gubernatory-1577709123.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, политика