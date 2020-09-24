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Россиянку ударили кулаком по голове за разговор на родном языке
В Омске попутчик в маршрутке ударил кулаком по голове 66-летнюю этническую татарку Люцию Тимофееву за разговор на родном языке, сообщил портал NGS55. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T19:13
2020-09-24T19:13
омск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> попутчик в маршрутке ударил кулаком по голове 66-летнюю этническую татарку Люцию Тимофееву за разговор на родном языке, сообщил портал <a href="https://ngs55.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">NGS55</a>. Женщина рассказала, что во время поездки в маршрутке негромко говорила по телефону, отвернувшись к окну. В какой-то момент на нее обратил внимание попутчик."Он постучал мне по плечу, грубо так, а потом говорит: "Или по-русски говори, или заткнись!" — поделилась Тимофеева. В ответ на это она спросила, почему не может говорить на родном языке, после чего продолжила говорить по телефону. Она пригрозила попутчику полицией, но тот, по ее словам, был готов продолжить конфликт. Тимофеева испугалась, решила молча доехать до своей остановки, но мужчина вышел вместе с ней. Позднее женщина узнала в нападавшем 40-летнего садовода из местного СНТ. Родственники решили наказать виновного: вместе с дочерью Тимофеева поехала в полицию, написала заявление. "Осталось сделать освидетельствование. У меня гематома. Особенно болит, когда расчесываешься", — сказала она. По словам омички, родные хотели сами разобраться с грубияном, но она их отговорила. Тимофеева добавила, что ей чужд национализм и что была замужем за русским мужчиной, а от обидчика хочет добиться извинений и признания вины. В областном управлении МВД подтвердили, что приняли заявление Тимофеевой. В настоящее время проводится проверка.
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https://ria.ru/20200919/latviya-1577471500.html
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Пять лет тюрьмы в Татарстане, заодно научится родину любить.
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омск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
омск, происшествия

Россиянку ударили кулаком по голове за разговор на родном языке

19:13 24.09.2020
40951
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Омске попутчик в маршрутке ударил кулаком по голове 66-летнюю этническую татарку Люцию Тимофееву за разговор на родном языке, сообщил портал NGS55.
Женщина рассказала, что во время поездки в маршрутке негромко говорила по телефону, отвернувшись к окну. В какой-то момент на нее обратил внимание попутчик.
"Он постучал мне по плечу, грубо так, а потом говорит: "Или по-русски говори, или заткнись!" — поделилась Тимофеева.
В ответ на это она спросила, почему не может говорить на родном языке, после чего продолжила говорить по телефону.
"А он мне как ударит по голове кулаком. Костяшками, наверное, потому, что на голове гематома и до сих пор больно", — рассказала женщина.
Она пригрозила попутчику полицией, но тот, по ее словам, был готов продолжить конфликт. Тимофеева испугалась, решила молча доехать до своей остановки, но мужчина вышел вместе с ней. Позднее женщина узнала в нападавшем 40-летнего садовода из местного СНТ.
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Родственники решили наказать виновного: вместе с дочерью Тимофеева поехала в полицию, написала заявление.
"Осталось сделать освидетельствование. У меня гематома. Особенно болит, когда расчесываешься", — сказала она.
По словам омички, родные хотели сами разобраться с грубияном, но она их отговорила. Тимофеева добавила, что ей чужд национализм и что была замужем за русским мужчиной, а от обидчика хочет добиться извинений и признания вины.
В областном управлении МВД подтвердили, что приняли заявление Тимофеевой. В настоящее время проводится проверка.
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LPLeonid Prokl
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