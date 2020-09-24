https://ria.ru/20200924/grubiyan-1577729106.html

Россиянку ударили кулаком по голове за разговор на родном языке

В Омске попутчик в маршрутке ударил кулаком по голове 66-летнюю этническую татарку Люцию Тимофееву за разговор на родном языке, сообщил портал NGS55. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T19:13

2020-09-24T19:13

2020-09-24T19:13

омск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> попутчик в маршрутке ударил кулаком по голове 66-летнюю этническую татарку Люцию Тимофееву за разговор на родном языке, сообщил портал <a href="https://ngs55.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">NGS55</a>. Женщина рассказала, что во время поездки в маршрутке негромко говорила по телефону, отвернувшись к окну. В какой-то момент на нее обратил внимание попутчик."Он постучал мне по плечу, грубо так, а потом говорит: "Или по-русски говори, или заткнись!" — поделилась Тимофеева. В ответ на это она спросила, почему не может говорить на родном языке, после чего продолжила говорить по телефону. Она пригрозила попутчику полицией, но тот, по ее словам, был готов продолжить конфликт. Тимофеева испугалась, решила молча доехать до своей остановки, но мужчина вышел вместе с ней. Позднее женщина узнала в нападавшем 40-летнего садовода из местного СНТ. Родственники решили наказать виновного: вместе с дочерью Тимофеева поехала в полицию, написала заявление. "Осталось сделать освидетельствование. У меня гематома. Особенно болит, когда расчесываешься", — сказала она. По словам омички, родные хотели сами разобраться с грубияном, но она их отговорила. Тимофеева добавила, что ей чужд национализм и что была замужем за русским мужчиной, а от обидчика хочет добиться извинений и признания вины. В областном управлении МВД подтвердили, что приняли заявление Тимофеевой. В настоящее время проводится проверка.

https://ria.ru/20200120/1563648751.html

https://ria.ru/20200919/latviya-1577471500.html

Leonid Prokl Увы у всех национальностей есть неадекваты. 148

vv dok Пять лет тюрьмы в Татарстане, заодно научится родину любить. 148

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омск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омск, происшествия