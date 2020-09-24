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В Москве число больных ОРВИ и гриппом за три недели выросло в три раза
Количество заболевших ОРВИ и гриппом в Москве за три недели выросло в три раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире "России 1". РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T21:23
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сергей собянин
москва
грипп
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Количество заболевших ОРВИ и гриппом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за три недели выросло в три раза, сообщил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в эфире<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "России 1"</a>.
Ну наконец то. Огласил весь список: ОРВИ, грипп и ковид.
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60
сергей собянин, москва, грипп, общество

В Москве число больных ОРВИ и гриппом за три недели выросло в три раза

21:23 24.09.2020
1375
© Depositphotos / Anna SubbotinaПростуженная женщина
Простуженная женщина - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Depositphotos / Anna Subbotina
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Количество заболевших ОРВИ и гриппом в Москве за три недели выросло в три раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире "России 1".

Мы видим, что у нас достаточно активно растет выявляемость тех, кто заболел ковидом, понятно, что это связано с кардинальным увеличением тестов с одной стороны, с другой стороны, накладываются процессы с ростом ОРВИ и гриппа. Количество ОРВИ и гриппа у нас за последние три недели выросло в три раза.

Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода реализации проекта реновации промзоны Братцево в Москве
Сергей Собянин
мэр Москвы
7211534
Обсудить1
Сергей СобянинМоскваГриппОбщество
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Ну наконец то. Огласил весь список: ОРВИ, грипп и ковид.
24 сентября, 21:28
Igor Rod'koIgor Rod'ko
442001
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