https://ria.ru/20200924/gripp-1577733514.html
В Москве число больных ОРВИ и гриппом за три недели выросло в три раза
Количество заболевших ОРВИ и гриппом в Москве за три недели выросло в три раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире "России 1". РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T21:23
2020-09-24T21:23
2020-09-24T21:23
сергей собянин
москва
грипп
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Количество заболевших ОРВИ и гриппом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за три недели выросло в три раза, сообщил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в эфире<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "России 1"</a>.
Igor Rod'ko
Ну наконец то. Огласил весь список: ОРВИ, грипп и ковид.
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, москва, грипп, общество