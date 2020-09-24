https://ria.ru/20200924/gripp-1577733514.html

В Москве число больных ОРВИ и гриппом за три недели выросло в три раза

Количество заболевших ОРВИ и гриппом в Москве за три недели выросло в три раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире "России 1". РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T21:23

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сергей собянин

москва

грипп

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Количество заболевших ОРВИ и гриппом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за три недели выросло в три раза, сообщил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в эфире<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "России 1"</a>.

Igor Rod'ko Ну наконец то. Огласил весь список: ОРВИ, грипп и ковид. 11

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, грипп, общество