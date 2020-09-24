https://ria.ru/20200924/gripp-1577689493.html

Врач рассказал, как отличить грипп от простуды

Врач скорой помощи Петр Давыдов в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, как отличить грипп от простуды. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T09:02

2020-09-24T09:02

2020-09-24T11:04

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Врач скорой помощи Петр Давыдов в эфире телеканала "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=lsjT__CKRhg&ab_channel=%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>" объяснил, как отличить грипп от простуды.По его словам, при гриппе, в отличие от простуды, высокая температура держится долго и часто не нормализуется даже при приеме жаропонижающих препаратов.Кроме того, при гриппе у пациентов наблюдаются покраснение глаз, грудной кашель, ломота в мышцах и носовые кровотечения из-за истончения стенок сосудов в носу.Давыдов отметил, что при своевременном обращении к врачу грипп можно вылечить за четыре-пять дней, добавив, что лучшей защитой от болезни является вакцинация.

https://ria.ru/20200415/1570063090.html

https://ria.ru/20200911/gripp-1577082546.html

dimasurkow При обращении к врачу из-за гриппа или простуды вы только потеряете время. Он выпишет вам всякую ерунду, включая гомеопатические препараты. Укрепляйте иммунитет: высыпайтесь, ешьте нормальную еду с живыми витаминами. 14

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общество