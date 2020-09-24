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https://ria.ru/20200924/gripp-1577689493.html
Врач рассказал, как отличить грипп от простуды
Врач скорой помощи Петр Давыдов в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, как отличить грипп от простуды. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T09:02
2020-09-24T11:04
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Врач скорой помощи Петр Давыдов в эфире телеканала "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=lsjT__CKRhg&amp;ab_channel=%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>" объяснил, как отличить грипп от простуды.По его словам, при гриппе, в отличие от простуды, высокая температура держится долго и часто не нормализуется даже при приеме жаропонижающих препаратов.Кроме того, при гриппе у пациентов наблюдаются покраснение глаз, грудной кашель, ломота в мышцах и носовые кровотечения из-за истончения стенок сосудов в носу.Давыдов отметил, что при своевременном обращении к врачу грипп можно вылечить за четыре-пять дней, добавив, что лучшей защитой от болезни является вакцинация.
https://ria.ru/20200415/1570063090.html
https://ria.ru/20200911/gripp-1577082546.html
При обращении к врачу из-за гриппа или простуды вы только потеряете время. Он выпишет вам всякую ерунду, включая гомеопатические препараты. Укрепляйте иммунитет: высыпайтесь, ешьте нормальную еду с живыми витаминами.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
здоровье - общество, общество

Врач рассказал, как отличить грипп от простуды

09:02 24.09.2020 (обновлено: 11:04 24.09.2020)
17036
© Depositphotos / Anna SubbotinaПростуженная женщина
Простуженная женщина - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Depositphotos / Anna Subbotina
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Врач скорой помощи Петр Давыдов в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, как отличить грипп от простуды.
По его словам, при гриппе, в отличие от простуды, высокая температура держится долго и часто не нормализуется даже при приеме жаропонижающих препаратов.
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 15.04.2020
15 апреля, 10:11Распространение нового коронавируса
Назван основной симптом, отличающий коронавирус от простуды
Кроме того, при гриппе у пациентов наблюдаются покраснение глаз, грудной кашель, ломота в мышцах и носовые кровотечения из-за истончения стенок сосудов в носу.

"Симптомы простуды иные. У простудившегося человека болит горло, сипнет голос, он страдает от головных болей, могут увеличиться лимфоузлы, появляется тошнота и кашель", — уточнил медик.

Давыдов отметил, что при своевременном обращении к врачу грипп можно вылечить за четыре-пять дней, добавив, что лучшей защитой от болезни является вакцинация.
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106814115
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Здоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
При обращении к врачу из-за гриппа или простуды вы только потеряете время. Он выпишет вам всякую ерунду, включая гомеопатические препараты. Укрепляйте иммунитет: высыпайтесь, ешьте нормальную еду с живыми витаминами.
24 сентября, 09:12
ddimasurkow
711005
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