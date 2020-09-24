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https://ria.ru/20200924/gref-1577701797.html
Тиньков предложил назначить Грефа премьер-министром
Бизнесмен Олег Тиньков заявил, что на месте Сбербанка давно купил бы Mail.ru Group, а руководителя этого крупнейшего российского банка Германа Грефа назначил бы РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:54
2020-09-24T13:25
tcs group holding plc
россия
олег тиньков
сбербанк россии
герман греф
экономика
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Бизнесмен <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Tinkov1/" target="_blank" data-auto="true">Олег Тиньков</a> заявил, что на месте <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> давно купил бы <a href="http://ria.ru/organization_Mail_Ru_Group/" target="_blank" data-auto="true">Mail.ru Group</a>, а руководителя этого крупнейшего российского банка <a href="http://ria.ru/person_German_Gref/" target="_blank" data-auto="true">Германа Грефа</a> назначил бы премьер-министром РФ.TCS Group ("Тинькофф"), основателем и совладельцем которой является Тиньков, и "Яндекс" во вторник сообщили, что принципиально договорились о покупке интернет-холдингом группы за 5,5 миллиарда долларов. На этом фоне и в свете предстоявшей в четверг масштабной презентации от Сбербанка появились слухи о покупке им Mail.ru Group, с которой банк в ноябре договорился о стратегическом сотрудничестве и совместном предприятии в сфере транспорта и еды (включает в себя <a href="http://ria.ru/organization_Delivery_Club/" target="_blank" data-auto="true">Delivery Club</a>, "Самокат", "<a href="http://ria.ru/organization_sitimobil/" target="_blank" data-auto="true">Ситимобил</a>", YouDrive, Foodplex, Performance Group, 2ГИС). Подтверждения они не получили.Сбербанк на конференции представил свою собственную экосистему и ее новый логотип. Также был презентован ряд гаджетов, в том числе ТВ-приставка с виртуальными голосовыми помощниками, а также банкомат, узнающий по биометрии и понимающий голос. Сбербанк также заявил, что обновляет формат офиса: в нем не будет бронестекол и касс, а все вопросы можно будет решить за круглым столиком с менеджером за чашкой кофе.Тиньков назвал масштабной презентацию Сбербанка и отметил, что уважает конкурентов. "Если бы у нас были такие финансовые возможности, мы бы конечно делали также и ещё быстрее", - написал бизнесмен в своем блоге в Instagram."И еще бы на их месте давно купили "Мэйл", я не верю в СП и партнерства - это плохо работает. Им нужно было покупать весь Мейл весной когда он стоил мало", - продолжил Тиньков."Греф безусловно, талантливый банкир и единственный с кем интересно конкурировать! Но мне кажется ему тесно в рамках госбанка... его нужно конечно делать премьер министром, представляете, как бы он поменял страну?", - добавил бизнесмен.
https://ria.ru/20200924/sberbank-1577696255.html
https://ria.ru/20200923/gref-1577677422.html
Болезнь не прошла даром.....
53
Мишустина и Собянина слушать тяжело из-за дикции, в этом греф лучше, ну еще может людей привести из Сбербанка, вместо чиновников. В остальном это было уже, Греф какие то должности занимал в Правительстве.
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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tcs group holding plc, россия, олег тиньков, сбербанк россии, герман греф, экономика

Тиньков предложил назначить Грефа премьер-министром

12:54 24.09.2020 (обновлено: 13:25 24.09.2020)
22029
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредприниматель Олег Тиньков
Предприниматель Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Бизнесмен Олег Тиньков заявил, что на месте Сбербанка давно купил бы Mail.ru Group, а руководителя этого крупнейшего российского банка Германа Грефа назначил бы премьер-министром РФ.
TCS Group ("Тинькофф"), основателем и совладельцем которой является Тиньков, и "Яндекс" во вторник сообщили, что принципиально договорились о покупке интернет-холдингом группы за 5,5 миллиарда долларов. На этом фоне и в свете предстоявшей в четверг масштабной презентации от Сбербанка появились слухи о покупке им Mail.ru Group, с которой банк в ноябре договорился о стратегическом сотрудничестве и совместном предприятии в сфере транспорта и еды (включает в себя Delivery Club, "Самокат", "Ситимобил", YouDrive, Foodplex, Performance Group, 2ГИС). Подтверждения они не получили.
Вывеска с новым логотипом Сбербанка на здании центрального офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 11:23
Греф объяснил значение нового логотипа Сбербанка
Сбербанк на конференции представил свою собственную экосистему и ее новый логотип. Также был презентован ряд гаджетов, в том числе ТВ-приставка с виртуальными голосовыми помощниками, а также банкомат, узнающий по биометрии и понимающий голос. Сбербанк также заявил, что обновляет формат офиса: в нем не будет бронестекол и касс, а все вопросы можно будет решить за круглым столиком с менеджером за чашкой кофе.
Тиньков назвал масштабной презентацию Сбербанка и отметил, что уважает конкурентов. "Если бы у нас были такие финансовые возможности, мы бы конечно делали также и ещё быстрее", - написал бизнесмен в своем блоге в Instagram.
"И еще бы на их месте давно купили "Мэйл", я не верю в СП и партнерства - это плохо работает. Им нужно было покупать весь Мейл весной когда он стоил мало", - продолжил Тиньков.
"Греф безусловно, талантливый банкир и единственный с кем интересно конкурировать! Но мне кажется ему тесно в рамках госбанка... его нужно конечно делать премьер министром, представляете, как бы он поменял страну?", - добавил бизнесмен.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 19:10
Греф отреагировал на сделку "Яндекса" и "Тинькофф"
26183519247
Обсудить33
TCS Group Holding PLCРоссияОлег ТиньковСбербанк РоссииГерман ГрефЭкономика
Популярные комментарии
Болезнь не прошла даром.....
24 сентября, 12:55
Степан КрасновСтепан Краснов
4730003
Мишустина и Собянина слушать тяжело из-за дикции, в этом греф лучше, ну еще может людей привести из Сбербанка, вместо чиновников. В остальном это было уже, Греф какие то должности занимал в Правительстве.
24 сентября, 13:04
rsremal spb
7100128
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