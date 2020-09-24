https://ria.ru/20200924/gref-1577701797.html

Тиньков предложил назначить Грефа премьер-министром

Бизнесмен Олег Тиньков заявил, что на месте Сбербанка давно купил бы Mail.ru Group, а руководителя этого крупнейшего российского банка Германа Грефа назначил бы РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T12:54

2020-09-24T12:54

2020-09-24T13:25

tcs group holding plc

россия

олег тиньков

сбербанк россии

герман греф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568181151_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_98de3a1510244bd0ab95a0761960d6e0.jpg

<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Бизнесмен <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Tinkov1/" target="_blank" data-auto="true">Олег Тиньков</a> заявил, что на месте <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> давно купил бы <a href="http://ria.ru/organization_Mail_Ru_Group/" target="_blank" data-auto="true">Mail.ru Group</a>, а руководителя этого крупнейшего российского банка <a href="http://ria.ru/person_German_Gref/" target="_blank" data-auto="true">Германа Грефа</a> назначил бы премьер-министром РФ.TCS Group ("Тинькофф"), основателем и совладельцем которой является Тиньков, и "Яндекс" во вторник сообщили, что принципиально договорились о покупке интернет-холдингом группы за 5,5 миллиарда долларов. На этом фоне и в свете предстоявшей в четверг масштабной презентации от Сбербанка появились слухи о покупке им Mail.ru Group, с которой банк в ноябре договорился о стратегическом сотрудничестве и совместном предприятии в сфере транспорта и еды (включает в себя <a href="http://ria.ru/organization_Delivery_Club/" target="_blank" data-auto="true">Delivery Club</a>, "Самокат", "<a href="http://ria.ru/organization_sitimobil/" target="_blank" data-auto="true">Ситимобил</a>", YouDrive, Foodplex, Performance Group, 2ГИС). Подтверждения они не получили.Сбербанк на конференции представил свою собственную экосистему и ее новый логотип. Также был презентован ряд гаджетов, в том числе ТВ-приставка с виртуальными голосовыми помощниками, а также банкомат, узнающий по биометрии и понимающий голос. Сбербанк также заявил, что обновляет формат офиса: в нем не будет бронестекол и касс, а все вопросы можно будет решить за круглым столиком с менеджером за чашкой кофе.Тиньков назвал масштабной презентацию Сбербанка и отметил, что уважает конкурентов. "Если бы у нас были такие финансовые возможности, мы бы конечно делали также и ещё быстрее", - написал бизнесмен в своем блоге в Instagram."И еще бы на их месте давно купили "Мэйл", я не верю в СП и партнерства - это плохо работает. Им нужно было покупать весь Мейл весной когда он стоил мало", - продолжил Тиньков."Греф безусловно, талантливый банкир и единственный с кем интересно конкурировать! Но мне кажется ему тесно в рамках госбанка... его нужно конечно делать премьер министром, представляете, как бы он поменял страну?", - добавил бизнесмен.

https://ria.ru/20200924/sberbank-1577696255.html

https://ria.ru/20200923/gref-1577677422.html

Степан Краснов Болезнь не прошла даром..... 53

remal spb Мишустина и Собянина слушать тяжело из-за дикции, в этом греф лучше, ну еще может людей привести из Сбербанка, вместо чиновников. В остальном это было уже, Греф какие то должности занимал в Правительстве. 37

33

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tcs group holding plc, россия, олег тиньков, сбербанк россии, герман греф, экономика