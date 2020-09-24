https://ria.ru/20200924/gorban-1577729360.html

Актриса из сериала "Кухня" вызвала ажиотаж смелым фото

Актриса Мария Горбань опубликовала на своей странице в Instagram фото с отдыха на Мальдивах. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T19:23

2020-09-24T19:23

2020-09-24T19:23

мария горбань

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_mariya-gorban/" target="_blank" data-auto="true">Мария Горбань</a> опубликовала на своей странице в Instagram фото с отдыха на <a href="http://ria.ru/location_Maldives/" target="_blank" data-auto="true">Мальдивах</a>. На снимке девушка позирует на берегу моря в ультракоротком белом топе, который едва прикрывает грудь, и в джинсовой мини-юбке. В подписи она выразила благодарность мужу, который сделал снимок.Эффектный образ звезды вызвал бурную реакцию поклонников."Маша, ну ты хороша всегда и во всем. Вообще не знаю, как можно быть такой красивой в реальности. В сериале-то глаз не могла отвести, а в обычной жизни ты такая же куколка", — написала kristina_shegoleva1985."Красиво, даже завораживает!" — отметил vitaliikozlov1967."Нереальная фотография", — добавила klsnls.Мария Горбань известна ролью в сериале "Кухня" и проектом "Орел и решка. Россия", в котором была телеведущей.

https://ria.ru/20200922/gorban-1577591697.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария горбань, шоу-бизнес