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https://ria.ru/20200924/gorban-1577729360.html
Актриса из сериала "Кухня" вызвала ажиотаж смелым фото
Актриса Мария Горбань опубликовала на своей странице в Instagram фото с отдыха на Мальдивах. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T19:23
2020-09-24T19:23
мария горбань
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_mariya-gorban/" target="_blank" data-auto="true">Мария Горбань</a> опубликовала на своей странице в Instagram фото с отдыха на <a href="http://ria.ru/location_Maldives/" target="_blank" data-auto="true">Мальдивах</a>. На снимке девушка позирует на берегу моря в ультракоротком белом топе, который едва прикрывает грудь, и в джинсовой мини-юбке. В подписи она выразила благодарность мужу, который сделал снимок.Эффектный образ звезды вызвал бурную реакцию поклонников."Маша, ну ты хороша всегда и во всем. Вообще не знаю, как можно быть такой красивой в реальности. В сериале-то глаз не могла отвести, а в обычной жизни ты такая же куколка", — написала kristina_shegoleva1985."Красиво, даже завораживает!" — отметил vitaliikozlov1967."Нереальная фотография", — добавила klsnls.Мария Горбань известна ролью в сериале "Кухня" и проектом "Орел и решка. Россия", в котором была телеведущей.
https://ria.ru/20200922/gorban-1577591697.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
мария горбань, шоу-бизнес

Актриса из сериала "Кухня" вызвала ажиотаж смелым фото

19:23 24.09.2020
86772
© Фото : предоставлено журналом MaximМария Горбань
Мария Горбань - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Фото : предоставлено журналом Maxim
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Актриса Мария Горбань опубликовала на своей странице в Instagram фото с отдыха на Мальдивах.
На снимке девушка позирует на берегу моря в ультракоротком белом топе, который едва прикрывает грудь, и в джинсовой мини-юбке. В подписи она выразила благодарность мужу, который сделал снимок.
Эффектный образ звезды вызвал бурную реакцию поклонников.
"Маша, ну ты хороша всегда и во всем. Вообще не знаю, как можно быть такой красивой в реальности. В сериале-то глаз не могла отвести, а в обычной жизни ты такая же куколка", — написала kristina_shegoleva1985.
"Красиво, даже завораживает!" — отметил vitaliikozlov1967.
"Нереальная фотография", — добавила klsnls.
Мария Горбань известна ролью в сериале "Кухня" и проектом "Орел и решка. Россия", в котором была телеведущей.
Мария Горбань. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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