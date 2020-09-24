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https://ria.ru/20200924/gorbachev-1577723635.html
Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию
Настало время, когда премию будут получать не "по блату", а за реальные заслуги, заявил первый президент Советского Союза Михаил Горбачев, комментируя... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T17:46
2020-09-24T23:27
россия
нобелевская премия мира
михаил горбачев
владимир путин
ссср
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>Настало время, когда премию будут получать не "по блату", а за реальные заслуги, заявил первый президент Советского Союза <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Горбачев</a>, комментируя выдвижение российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> на Нобелевскую премию мира. По его словам, это была серьезная проблема, и теперь премию может получить тот, кто отличился."Кто достоин? Я не знаю, я далек", — добавил экс-президент <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>. Михаил Горбачев получил Нобелевскую премию мира в 1990 году. Его наградили с формулировкой "В знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества". Ранее стало известно, что писатель Сергей Комков направил заявку на выдвижение президента России на Нобелевскую премию мира — 2021.Премия мира — одна из пяти, завещанных в конце XIX века шведским промышленником и изобретателем <a href="http://ria.ru/person_Alfred_Nobel/" target="_blank" data-auto="true">Альфредом Нобелем</a>. Ее присуждают человеку или организации за выдающийся вклад в укрепление мира.
https://ria.ru/20200909/tramp-1576978879.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200924/putin-1577709159.html
Ты то получил по блату - однозначно. США выдали за сдачу всех интересов СССР и развал страны.
467
Больше войн никто не развязал, чем Горбачёв (получивший премию мира). Развалив СССР и Варшавский Договор, спровоцировал войны все, которые были с тех пор -Югославия. Ирак, Ливия, Приднестровье, Украина, Чечня, Грузия и прочие. Не будь Горбачёва, не было бы этих войн.
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россия
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россия, нобелевская премия мира, михаил горбачев, владимир путин, ссср, общество

Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию

17:46 24.09.2020 (обновлено: 23:27 24.09.2020)
118328
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкМихаил Сергеевич Горбачев
Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Настало время, когда премию будут получать не "по блату", а за реальные заслуги, заявил первый президент Советского Союза Михаил Горбачев, комментируя выдвижение российского лидера Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.

"Я думаю, что время, когда удавалось по блату или черт-те знает как получить, ушло все-таки", — сказал Горбачев изданию "Подъем".

По его словам, это была серьезная проблема, и теперь премию может получить тот, кто отличился.
"Кто достоин? Я не знаю, я далек", — добавил экс-президент СССР.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 12:45
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Михаил Горбачев получил Нобелевскую премию мира в 1990 году. Его наградили с формулировкой "В знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества".
Ранее стало известно, что писатель Сергей Комков направил заявку на выдвижение президента России на Нобелевскую премию мира — 2021.
Премия мира — одна из пяти, завещанных в конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. Ее присуждают человеку или организации за выдающийся вклад в укрепление мира.
Золотая медаль Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 14:28
Автор заявки объяснил выдвижение Путина на Нобелевскую премию
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Обсудить92
РоссияНобелевская премия мираМихаил ГорбачевВладимир ПутинСССРОбщество
Популярные комментарии
Ты то получил по блату - однозначно. США выдали за сдачу всех интересов СССР и развал страны.
24 сентября, 17:48
Алексей СмирновАлексей Смирнов
448002017
Больше войн никто не развязал, чем Горбачёв (получивший премию мира). Развалив СССР и Варшавский Договор, спровоцировал войны все, которые были с тех пор -Югославия. Ирак, Ливия, Приднестровье, Украина, Чечня, Грузия и прочие. Не будь Горбачёва, не было бы этих войн.
24 сентября, 18:00
Козьма ПРУТКОВ.Козьма ПРУТКОВ.
394017021
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