https://ria.ru/20200924/gorbachev-1577723635.html

Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию

Настало время, когда премию будут получать не "по блату", а за реальные заслуги, заявил первый президент Советского Союза Михаил Горбачев, комментируя... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T17:46

2020-09-24T17:46

2020-09-24T23:27

россия

нобелевская премия мира

михаил горбачев

владимир путин

ссср

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>Настало время, когда премию будут получать не "по блату", а за реальные заслуги, заявил первый президент Советского Союза <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Горбачев</a>, комментируя выдвижение российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> на Нобелевскую премию мира. По его словам, это была серьезная проблема, и теперь премию может получить тот, кто отличился."Кто достоин? Я не знаю, я далек", — добавил экс-президент <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>. Михаил Горбачев получил Нобелевскую премию мира в 1990 году. Его наградили с формулировкой "В знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества". Ранее стало известно, что писатель Сергей Комков направил заявку на выдвижение президента России на Нобелевскую премию мира — 2021.Премия мира — одна из пяти, завещанных в конце XIX века шведским промышленником и изобретателем <a href="http://ria.ru/person_Alfred_Nobel/" target="_blank" data-auto="true">Альфредом Нобелем</a>. Ее присуждают человеку или организации за выдающийся вклад в укрепление мира.

https://ria.ru/20200909/tramp-1576978879.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200924/putin-1577709159.html

Алексей Смирнов Ты то получил по блату - однозначно. США выдали за сдачу всех интересов СССР и развал страны. 467

Козьма ПРУТКОВ. Больше войн никто не развязал, чем Горбачёв (получивший премию мира). Развалив СССР и Варшавский Договор, спровоцировал войны все, которые были с тех пор -Югославия. Ирак, Ливия, Приднестровье, Украина, Чечня, Грузия и прочие. Не будь Горбачёва, не было бы этих войн. 423

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россия

ссср

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нобелевская премия мира, михаил горбачев, владимир путин, ссср, общество