Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200924/gnev-1577724785.html
Далай-лама рассказал, как справиться с гневом
Сострадание и глубокое постижение реальности помогают справляться с гневом и страхом, которые возникают из-за поверхностного взгляда на мир, заявил Далай-лама... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T17:59
2020-09-24T17:59
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155632/61/1556326158_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6dc4f437e421b1c2ef41301abd8d0131.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.</strong> Сострадание и глубокое постижение реальности помогают справляться с гневом и страхом, которые возникают из-за поверхностного взгляда на мир, заявил <a href="http://ria.ru/person_Dalajj-lama/" target="_blank" data-auto="true">Далай-лама XIV</a>, запись выступления которого доступна на его официальном сайте."Все разрушительные эмоции базируются на поверхностном взгляде на вещи, в то время как положительные, например, сострадание или альтруизм – на анализе. Мы можем аналитически их выводить и применять эти эмоции в медитации, усиливать их. Гнев – это эмоция, у которой нет прочной, надлежащей основы, он возникает от нашего поверхностного взгляда на вещи, и об это говорит древняя индийская психология. Противоядие от таких разрушительных эмоций, как гнев и страх, – сострадание и более глубокое постижение", - сказал Далай-лама.По его словам, ментальное здоровье намного важнее физического, поскольку "если у нас есть такие состояния, как покой, мудрость, умиротворение, то физическое здоровье станет лучше"."Если на ментальном уровне у нас слишком большой страх и гнев, то и тело от этого пострадает. Это знание, хотя оно пришло к нам из древнеиндийских духовных текстов, мы должны считать предметом академического изучения, а не религиозного воспитания. Поэтому современное образование должно включать уроки, посвященные изучению ума, эмоций, о том, как с ними справляться", - подытожил Далай-лама.
https://ria.ru/20200912/trevogi-1577085775.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155632/61/1556326158_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_bea41a532dca8eb016742d5b8ee670a3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), здоровье - общество, общество

Далай-лама рассказал, как справиться с гневом

17:59 24.09.2020
4287
© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Ольга Липич
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Сострадание и глубокое постижение реальности помогают справляться с гневом и страхом, которые возникают из-за поверхностного взгляда на мир, заявил Далай-лама XIV, запись выступления которого доступна на его официальном сайте.
"Все разрушительные эмоции базируются на поверхностном взгляде на вещи, в то время как положительные, например, сострадание или альтруизм – на анализе. Мы можем аналитически их выводить и применять эти эмоции в медитации, усиливать их. Гнев – это эмоция, у которой нет прочной, надлежащей основы, он возникает от нашего поверхностного взгляда на вещи, и об это говорит древняя индийская психология. Противоядие от таких разрушительных эмоций, как гнев и страх, – сострадание и более глубокое постижение", - сказал Далай-лама.
По его словам, ментальное здоровье намного важнее физического, поскольку "если у нас есть такие состояния, как покой, мудрость, умиротворение, то физическое здоровье станет лучше".
"Если на ментальном уровне у нас слишком большой страх и гнев, то и тело от этого пострадает. Это знание, хотя оно пришло к нам из древнеиндийских духовных текстов, мы должны считать предметом академического изучения, а не религиозного воспитания. Поэтому современное образование должно включать уроки, посвященные изучению ума, эмоций, о том, как с ними справляться", - подытожил Далай-лама.
Молодой человек на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 07:50Хорошие новости
Психологи создали способ борьбы со стрессом с помощью семи благодарностей
7422115
Обсудить2
Далай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)Здоровье - ОбществоОбщество
Рекомендуем
София Конкина
В Москве погибла дочь актера Владимира Конкина
Михаил Сергеевич Горбачев
Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию
Полицейский
Россиянку ударили кулаком по голове за разговор на родном языке
Человеческое сердце с ЭКГ
Создан первый в мире атлас клеток сердца
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи
Тиньков похвалил Мишустина и пообещал придумать Грефу другую должность
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
На востоке Афганистана ликвидировали более 60 талибов
RT предложил работу Дональду Трампу
"Это нечто". Ролик RT о "новой работе" Трампа взбудоражил мировые СМИ
Полицейский автомобиль у здания клиники Шарите в Берлине
Лавров прокомментировал действия Германии в ситуации с Навальным
София Конкина
Стали известны подробности гибели дочери Конкина
Глава города Салехарда Алексей Титовский
Глава Салехарда Алексей Титовский заразился коронавирусом
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда выступает с заявлением перед журналистами по результатам прошедшего в Минске выездного заседания Священного синода Русской православной церкви
В РПЦ назвали безумием изображение Христа трансвеститом в церкви Исландии
Ноутбук
Эксперт оценил идею не увольнять за пьянство сотрудников "на удаленке"
Заседание Совета Безопасности ООН
Постпреду США "стало противно" от дискуссии в СБ ООН
Граффити в честь Дня космонавтики с изображением первой женщины-космонавта Валентиной Терешковой на стене дома в Санкт-Петербурге
В Петербурге ввели мораторий на закрашивание граффити
София Конкина
Племянница дочери Владимира Конкина рассказала о ее гибели
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В США сенаторы предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
22:03В Москве заговорили на одном из самых редких в мире языков
21:58Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
Лента новостейМолния