https://ria.ru/20200924/gnev-1577724785.html

Далай-лама рассказал, как справиться с гневом

Сострадание и глубокое постижение реальности помогают справляться с гневом и страхом, которые возникают из-за поверхностного взгляда на мир, заявил Далай-лама... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T17:59

2020-09-24T17:59

2020-09-24T17:59

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.</strong> Сострадание и глубокое постижение реальности помогают справляться с гневом и страхом, которые возникают из-за поверхностного взгляда на мир, заявил <a href="http://ria.ru/person_Dalajj-lama/" target="_blank" data-auto="true">Далай-лама XIV</a>, запись выступления которого доступна на его официальном сайте."Все разрушительные эмоции базируются на поверхностном взгляде на вещи, в то время как положительные, например, сострадание или альтруизм – на анализе. Мы можем аналитически их выводить и применять эти эмоции в медитации, усиливать их. Гнев – это эмоция, у которой нет прочной, надлежащей основы, он возникает от нашего поверхностного взгляда на вещи, и об это говорит древняя индийская психология. Противоядие от таких разрушительных эмоций, как гнев и страх, – сострадание и более глубокое постижение", - сказал Далай-лама.По его словам, ментальное здоровье намного важнее физического, поскольку "если у нас есть такие состояния, как покой, мудрость, умиротворение, то физическое здоровье станет лучше"."Если на ментальном уровне у нас слишком большой страх и гнев, то и тело от этого пострадает. Это знание, хотя оно пришло к нам из древнеиндийских духовных текстов, мы должны считать предметом академического изучения, а не религиозного воспитания. Поэтому современное образование должно включать уроки, посвященные изучению ума, эмоций, о том, как с ними справляться", - подытожил Далай-лама.

https://ria.ru/20200912/trevogi-1577085775.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), здоровье - общество, общество