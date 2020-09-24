https://ria.ru/20200924/figura-1577702704.html

Фигура 51-летней супермодели в купальнике поразила поклонников

Датская супермодель Хелена Кристенсен удивила подписчиков Instagram стройной фигурой, опубликовав свое фото в купальнике. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T13:07

2020-09-24T13:07

2020-09-24T13:07

хелена кристенсен

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152794/13/1527941364_0:91:3544:2084_1400x0_80_0_0_a8f9c9c6aa29282725394dadb25d92c9.jpg

<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.</strong> Датская супермодель <a href="http://ria.ru/person_khelena-kristensen/" target="_blank" data-auto="true">Хелена Кристенсен</a> удивила подписчиков Instagram стройной фигурой, опубликовав свое фото в купальнике.Модель посетила черепаший заповедник в городе Охай в <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорнии</a>. На снимках Кристенсен позирует в монокини цвета хаки. Она рассказала, что наблюдала, как черепахи ели апельсины, и этот момент стал для нее одним из лучших в 2020 году. "Мы должны заботиться о природе и о животных, с которыми нам так повезло жить. Черепахи относятся к числу наиболее угрожаемых групп животных на планете и отчаянно нуждаются в помощи", — написала модель. За день фотография набрала более 13 тысяч лайков и сотни комментариев поклонников. "Всегда прекрасна!", "Вечная красота", "Никогда не могу угадать, когда сделано фото - до 90-х или после. Вы существуете вне времени", "Богиня", "Самая красивая в мире женщина", "Поделитесь, пожалуйста, вашей диетой", — написали фанаты. Ранее модель делилась с подписчиками <a href="https://ria.ru/20200907/fotomodel-1576882874.html">фотоссесией</a> в нижнем белье, в которой она снялась для своего бренда обуви STÆRK&CHRISTENSEN. Фотографии также привели поклонников в восторг. Они отметили, что Кристенсен остается в отличной форме.

https://ria.ru/20200910/supermodel-1577031360.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хелена кристенсен, шоу-бизнес