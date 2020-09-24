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Фигура 51-летней супермодели в купальнике поразила поклонников
Датская супермодель Хелена Кристенсен удивила подписчиков Instagram стройной фигурой, опубликовав свое фото в купальнике. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T13:07
2020-09-24T13:07
хелена кристенсен
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.</strong> Датская супермодель <a href="http://ria.ru/person_khelena-kristensen/" target="_blank" data-auto="true">Хелена Кристенсен</a> удивила подписчиков Instagram стройной фигурой, опубликовав свое фото в купальнике.Модель посетила черепаший заповедник в городе Охай в <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорнии</a>. На снимках Кристенсен позирует в монокини цвета хаки. Она рассказала, что наблюдала, как черепахи ели апельсины, и этот момент стал для нее одним из лучших в 2020 году. "Мы должны заботиться о природе и о животных, с которыми нам так повезло жить. Черепахи относятся к числу наиболее угрожаемых групп животных на планете и отчаянно нуждаются в помощи", — написала модель. За день фотография набрала более 13 тысяч лайков и сотни комментариев поклонников. "Всегда прекрасна!", "Вечная красота", "Никогда не могу угадать, когда сделано фото - до 90-х или после. Вы существуете вне времени", "Богиня", "Самая красивая в мире женщина", "Поделитесь, пожалуйста, вашей диетой", — написали фанаты. Ранее модель делилась с подписчиками <a href="https://ria.ru/20200907/fotomodel-1576882874.html">фотоссесией</a> в нижнем белье, в которой она снялась для своего бренда обуви STÆRK&amp;CHRISTENSEN. Фотографии также привели поклонников в восторг. Они отметили, что Кристенсен остается в отличной форме.
https://ria.ru/20200910/supermodel-1577031360.html
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РИА Новости
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хелена кристенсен, шоу-бизнес

Фигура 51-летней супермодели в купальнике поразила поклонников

13:07 24.09.2020
5824
© AFP 2020 / Gérard JulienДатская модель Хелена Кристенсен во время показа коллекции дизайнера Карла Лагерфельда. 1995 год
Датская модель Хелена Кристенсен во время показа коллекции дизайнера Карла Лагерфельда. 1995 год - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© AFP 2020 / Gérard Julien
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Датская супермодель Хелена Кристенсен удивила подписчиков Instagram стройной фигурой, опубликовав свое фото в купальнике.
Модель посетила черепаший заповедник в городе Охай в Калифорнии. На снимках Кристенсен позирует в монокини цвета хаки. Она рассказала, что наблюдала, как черепахи ели апельсины, и этот момент стал для нее одним из лучших в 2020 году.
"Мы должны заботиться о природе и о животных, с которыми нам так повезло жить. Черепахи относятся к числу наиболее угрожаемых групп животных на планете и отчаянно нуждаются в помощи", — написала модель.
За день фотография набрала более 13 тысяч лайков и сотни комментариев поклонников.
"Всегда прекрасна!", "Вечная красота", "Никогда не могу угадать, когда сделано фото - до 90-х или после. Вы существуете вне времени", "Богиня", "Самая красивая в мире женщина", "Поделитесь, пожалуйста, вашей диетой", — написали фанаты.
Ранее модель делилась с подписчиками фотоссесией в нижнем белье, в которой она снялась для своего бренда обуви STÆRK&CHRISTENSEN. Фотографии также привели поклонников в восторг. Они отметили, что Кристенсен остается в отличной форме.
Датская супермодель Хелена Кристенсен - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 13:37
“Вы нереальны”: фото 51-летней супермодели привело поклонников в восторг
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Хелена КристенсенШоу-бизнес
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