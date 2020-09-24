Фигура 51-летней супермодели в купальнике поразила поклонников
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© AFP 2020 / Gérard JulienДатская модель Хелена Кристенсен во время показа коллекции дизайнера Карла Лагерфельда. 1995 год
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Датская супермодель Хелена Кристенсен удивила подписчиков Instagram стройной фигурой, опубликовав свое фото в купальнике.
Модель посетила черепаший заповедник в городе Охай в Калифорнии. На снимках Кристенсен позирует в монокини цвета хаки. Она рассказала, что наблюдала, как черепахи ели апельсины, и этот момент стал для нее одним из лучших в 2020 году.
"Мы должны заботиться о природе и о животных, с которыми нам так повезло жить. Черепахи относятся к числу наиболее угрожаемых групп животных на планете и отчаянно нуждаются в помощи", — написала модель.
За день фотография набрала более 13 тысяч лайков и сотни комментариев поклонников.
"Всегда прекрасна!", "Вечная красота", "Никогда не могу угадать, когда сделано фото - до 90-х или после. Вы существуете вне времени", "Богиня", "Самая красивая в мире женщина", "Поделитесь, пожалуйста, вашей диетой", — написали фанаты.
Ранее модель делилась с подписчиками фотоссесией в нижнем белье, в которой она снялась для своего бренда обуви STÆRK&CHRISTENSEN. Фотографии также привели поклонников в восторг. Они отметили, что Кристенсен остается в отличной форме.
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