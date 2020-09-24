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https://ria.ru/20200924/feyki-youtube-1577726670.html
YouTube объявил о борьбе с фейками на выборах президента США
YouTube начнет помечать ролики о предстоящих выборах президента США специальными информационными панелями, в которых будет содержаться проверенная информация... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T18:21
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риа наука
youtube
технологии
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> начнет помечать ролики о предстоящих выборах президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> специальными информационными панелями, в которых будет содержаться проверенная информация. Сообщение о нововведениях <a href="https://blog.youtube/news-and-events/authoritative-voting-information-on-YouTube" target="_blank" rel="nofollow noopener">появилась</a> в официальном блоге видеохостинга. Особое внимание уделят видео о голосовании по почте, которое критикует нынешний президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>. Под такими роликами американские пользователи найдут информационную панель, которая направит их к официальной информации из Центра двухпартийной политики. YouTube добавит такую же функцию в поисковой выдаче о кандидатах в президенты.Такими мерами в YouTube собираются бороться с недостоверной информацией. Более того, платформа обещает лишать монетизации те ролики, которые могут подорвать доверие к американским внутриполитическим процессам. Фейки же видеохостинг просто удаляет.
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РИА Новости
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60
youtube, технологии

YouTube объявил о борьбе с фейками на выборах президента США

18:21 24.09.2020 (обновлено: 18:23 24.09.2020)
446
© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. YouTube начнет помечать ролики о предстоящих выборах президента США специальными информационными панелями, в которых будет содержаться проверенная информация. Сообщение о нововведениях появилась в официальном блоге видеохостинга.
Особое внимание уделят видео о голосовании по почте, которое критикует нынешний президент США Дональд Трамп. Под такими роликами американские пользователи найдут информационную панель, которая направит их к официальной информации из Центра двухпартийной политики. YouTube добавит такую же функцию в поисковой выдаче о кандидатах в президенты.
Телефон с приложением Tik Tok - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 18:05РИА Наука
YouTube выпускает "клон" TikTok
Такими мерами в YouTube собираются бороться с недостоверной информацией. Более того, платформа обещает лишать монетизации те ролики, которые могут подорвать доверие к американским внутриполитическим процессам. Фейки же видеохостинг просто удаляет.
61810018
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РИА НаукаYouTubeТехнологии
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