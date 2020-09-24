https://ria.ru/20200924/feyki-youtube-1577726670.html

YouTube объявил о борьбе с фейками на выборах президента США

YouTube начнет помечать ролики о предстоящих выборах президента США специальными информационными панелями, в которых будет содержаться проверенная информация... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T18:21

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риа наука

youtube

технологии

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> начнет помечать ролики о предстоящих выборах президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> специальными информационными панелями, в которых будет содержаться проверенная информация. Сообщение о нововведениях <a href="https://blog.youtube/news-and-events/authoritative-voting-information-on-YouTube" target="_blank" rel="nofollow noopener">появилась</a> в официальном блоге видеохостинга. Особое внимание уделят видео о голосовании по почте, которое критикует нынешний президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>. Под такими роликами американские пользователи найдут информационную панель, которая направит их к официальной информации из Центра двухпартийной политики. YouTube добавит такую же функцию в поисковой выдаче о кандидатах в президенты.Такими мерами в YouTube собираются бороться с недостоверной информацией. Более того, платформа обещает лишать монетизации те ролики, которые могут подорвать доверие к американским внутриполитическим процессам. Фейки же видеохостинг просто удаляет.

https://ria.ru/20200914/youtube-shorts-1577228673.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, технологии