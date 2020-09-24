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https://ria.ru/20200924/evrosoyuz-1577693513.html
В Евросоюзе прокомментировали ответные санкции России
Европейский союз отвергает ответные санкции, объявленные Россией, и считает их неоправданными, заявил РИА Новости официальный представитель Евросоюза Питер... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T10:39
2020-09-24T17:22
мария захарова
брюссель
евросоюз
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 24 сен — РИА новости. </strong>Европейский союз отвергает ответные санкции, объявленные Россией, и считает их неоправданными, заявил РИА Новости официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> Питер Стано.В среду официальный представитель МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> сообщила, что Российская Федерация расширяет черный список невъездных граждан Евросоюза, этот шаг предпринят на паритетной основе из-за конфронтационной линии Брюсселя. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза."Мы отвергаем эти ответные санкции, объявленные Россией, как и иные ответные российские санкции, в частности в сельскохозяйственном секторе, поскольку они неоправданны", — сказал Питер Стано.Официальный представитель Евросоюза пояснил, что санкции ЕС, принятые против России и российских граждан, "являются адресными и соответствуют международному праву"."Внесение в списки (ЕС. — Прим. ред.) происходит на основе четких критериев и юридически обоснованных доказательств", — подчеркнул он.Представитель ЕС отметил, что санкции Евросоюза направлены "на изменение определенного поведения". Он также призвал уточнить у МИД России точную причину введения этих санкций и их юридическую основу.
https://ria.ru/20200923/evrosoyuz-1577665848.html
https://ria.ru/20200709/1574123312.html
"А нас за шо"? Классика.
1049
а про сельхозпродукцию вспомнил)))) Выходит, БОЛИТ)))
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мария захарова, брюссель, евросоюз, в мире

В Евросоюзе прокомментировали ответные санкции России

10:39 24.09.2020 (обновлено: 17:22 24.09.2020)
349564
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 24 сен — РИА новости. Европейский союз отвергает ответные санкции, объявленные Россией, и считает их неоправданными, заявил РИА Новости официальный представитель Евросоюза Питер Стано.
В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Российская Федерация расширяет черный список невъездных граждан Евросоюза, этот шаг предпринят на паритетной основе из-за конфронтационной линии Брюсселя. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 16:21
Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну
"Мы отвергаем эти ответные санкции, объявленные Россией, как и иные ответные российские санкции, в частности в сельскохозяйственном секторе, поскольку они неоправданны", — сказал Питер Стано.
Официальный представитель Евросоюза пояснил, что санкции ЕС, принятые против России и российских граждан, "являются адресными и соответствуют международному праву".
"Внесение в списки (ЕС. — Прим. ред.) происходит на основе четких критериев и юридически обоснованных доказательств", — подчеркнул он.
Представитель ЕС отметил, что санкции Евросоюза направлены "на изменение определенного поведения". Он также призвал уточнить у МИД России точную причину введения этих санкций и их юридическую основу.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.07.2020
9 июля, 16:31Медиавойны
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Обсудить135
Мария ЗахароваБрюссельЕвросоюзВ мире
Популярные комментарии
"А нас за шо"? Классика.
24 сентября, 10:42
Андрей ИвановАндрей Иванов
9006522011
а про сельхозпродукцию вспомнил)))) Выходит, БОЛИТ)))
24 сентября, 10:43
О Ольга Занкова
862590008
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