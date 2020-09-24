https://ria.ru/20200924/evrosoyuz-1577693513.html

В Евросоюзе прокомментировали ответные санкции России

Европейский союз отвергает ответные санкции, объявленные Россией, и считает их неоправданными, заявил РИА Новости официальный представитель Евросоюза Питер... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T10:39

2020-09-24T10:39

2020-09-24T17:22

мария захарова

брюссель

евросоюз

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 24 сен — РИА новости. </strong>Европейский союз отвергает ответные санкции, объявленные Россией, и считает их неоправданными, заявил РИА Новости официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> Питер Стано.В среду официальный представитель МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> сообщила, что Российская Федерация расширяет черный список невъездных граждан Евросоюза, этот шаг предпринят на паритетной основе из-за конфронтационной линии Брюсселя. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза."Мы отвергаем эти ответные санкции, объявленные Россией, как и иные ответные российские санкции, в частности в сельскохозяйственном секторе, поскольку они неоправданны", — сказал Питер Стано.Официальный представитель Евросоюза пояснил, что санкции ЕС, принятые против России и российских граждан, "являются адресными и соответствуют международному праву"."Внесение в списки (ЕС. — Прим. ред.) происходит на основе четких критериев и юридически обоснованных доказательств", — подчеркнул он.Представитель ЕС отметил, что санкции Евросоюза направлены "на изменение определенного поведения". Он также призвал уточнить у МИД России точную причину введения этих санкций и их юридическую основу.

https://ria.ru/20200923/evrosoyuz-1577665848.html

https://ria.ru/20200709/1574123312.html

Андрей Иванов "А нас за шо"? Классика. 1049

Ольга Занкова а про сельхозпродукцию вспомнил)))) Выходит, БОЛИТ))) 959

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брюссель

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, брюссель, евросоюз, в мире