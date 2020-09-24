https://ria.ru/20200924/evrosoyuz-1577692636.html

В ЕС оценили расширение списка граждан, которым запретили въезд в Россию

Европейский союз, в целом, уведомлен о решении России расширить список граждан ЕС, которым запрещен въезд на российскую территорию, но Москва не уведомила ни о... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T10:27

2020-09-24T10:27

2020-09-24T10:27

россия

мария захарова

брюссель

евросоюз

москва

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 24 сен – РИА Новости.</strong> Европейский союз, в целом, уведомлен о решении России расширить список граждан ЕС, которым запрещен въезд на российскую территорию, но <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> не уведомила ни о причинах санкций, ни о составе такого списка, заявил РИА Новости официальный представитель ЕС Питер Стано."Мы, в целом, были уведомлены <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерацией</a> о решении расширить список представителей стран-членов ЕС и институтов, которым запрещен въезд на ее территорию. Нам не сообщили, к кому конкретно и сколько граждан ЕС попадут под эти меры… Нам не сообщили, почему Российская Федерация приняла эти меры", - сказал Стано.Он подчеркнул, что российские списки, в отличие от европейских санкционных списков, "не являются общедоступными".В среду официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> сообщила, что Россия расширяет черный список невъездных граждан <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, этот шаг предпринят на паритетной основе из-за конфронтационной линии <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселя</a>. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза.Позднее МИД России также сообщил, что Москва направила ноту представительству ЕС в России, проинформировав о расширении списка граждан Евросоюза, которым запрещен въезд на российскую территорию.

https://ria.ru/20200923/evrosoyuz-1577665848.html

https://ria.ru/20200917/sanktsii-1577404509.html

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россия

брюссель

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, брюссель, евросоюз, москва, в мире