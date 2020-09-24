Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200924/evrosoyuz-1577692636.html
В ЕС оценили расширение списка граждан, которым запретили въезд в Россию
Европейский союз, в целом, уведомлен о решении России расширить список граждан ЕС, которым запрещен въезд на российскую территорию, но Москва не уведомила ни о... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T10:27
2020-09-24T10:27
россия
мария захарова
брюссель
евросоюз
москва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569089743_0:159:3075:1888_1400x0_80_0_0_a4b2620b3278f7ebb0cc03e993b6e682.jpg
<strong>БРЮССЕЛЬ, 24 сен – РИА Новости.</strong> Европейский союз, в целом, уведомлен о решении России расширить список граждан ЕС, которым запрещен въезд на российскую территорию, но <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> не уведомила ни о причинах санкций, ни о составе такого списка, заявил РИА Новости официальный представитель ЕС Питер Стано."Мы, в целом, были уведомлены <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерацией</a> о решении расширить список представителей стран-членов ЕС и институтов, которым запрещен въезд на ее территорию. Нам не сообщили, к кому конкретно и сколько граждан ЕС попадут под эти меры… Нам не сообщили, почему Российская Федерация приняла эти меры", - сказал Стано.Он подчеркнул, что российские списки, в отличие от европейских санкционных списков, "не являются общедоступными".В среду официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> сообщила, что Россия расширяет черный список невъездных граждан <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, этот шаг предпринят на паритетной основе из-за конфронтационной линии <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселя</a>. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза.Позднее МИД России также сообщил, что Москва направила ноту представительству ЕС в России, проинформировав о расширении списка граждан Евросоюза, которым запрещен въезд на российскую территорию.
https://ria.ru/20200923/evrosoyuz-1577665848.html
https://ria.ru/20200917/sanktsii-1577404509.html
4
россия
брюссель
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569089743_172:0:2901:2047_1400x0_80_0_0_ffe4be9b63bb598d21f9bb9d6e1cc364.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мария захарова, брюссель, евросоюз, москва, в мире

В ЕС оценили расширение списка граждан, которым запретили въезд в Россию

10:27 24.09.2020
3568
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Европейский союз, в целом, уведомлен о решении России расширить список граждан ЕС, которым запрещен въезд на российскую территорию, но Москва не уведомила ни о причинах санкций, ни о составе такого списка, заявил РИА Новости официальный представитель ЕС Питер Стано.
"Мы, в целом, были уведомлены Российской Федерацией о решении расширить список представителей стран-членов ЕС и институтов, которым запрещен въезд на ее территорию. Нам не сообщили, к кому конкретно и сколько граждан ЕС попадут под эти меры… Нам не сообщили, почему Российская Федерация приняла эти меры", - сказал Стано.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 16:21
Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну
Он подчеркнул, что российские списки, в отличие от европейских санкционных списков, "не являются общедоступными".
В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия расширяет черный список невъездных граждан Евросоюза, этот шаг предпринят на паритетной основе из-за конфронтационной линии Брюсселя. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза.
Позднее МИД России также сообщил, что Москва направила ноту представительству ЕС в России, проинформировав о расширении списка граждан Евросоюза, которым запрещен въезд на российскую территорию.
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии Новая Европа: чего ждать России? в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 18:18
Постпред России при ЕС назвал санкции нелегитимными по определению
82271304
Обсудить4
РоссияМария ЗахароваБрюссельЕвросоюзМоскваВ мире
Рекомендуем
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков высмеял отказ "друзей" Лукашенко признать его президентом
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
СМИ раскрыли детали проверки анализов Навального во Франции
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
В Евросоюзе прокомментировали ответные санкции России
Полицейский
Россиянку ударили кулаком по голове за разговор на родном языке
Здание МИД России
МИД обвинил Запад в дезинформации вокруг ситуации с Навальным
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Литве выпустили резолюцию об отказе от "Северного потока — 2"
Биотехнологическая компания Biocad в Санкт-Петербурге
Biocad будет выпускать вакцину "Спутник V"
Депутаты на заседании Верховной рады Украины
В Раде призвали отказаться от переговоров по Донбассу в Минске
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
Посольство сочло Госдеп некомпетентным после критики инициативы Путина
Коронавирус
Врач рассказал, почему здоровые люди находят у себя симптомы COVID-19
Самолеты Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
СМИ: производитель SSJ-100 провел массовые сокращения сотрудников
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Пушков ответил на слова Зеленского о стремлении России к "переделу мира"
Cолист Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский
Умер народный артист России Вячеслав Войнаровский
Здание МИД России
МИД прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии
Северо-Крымский канал
В Крыму оценили аргументы Киева о праве перекрыть Северо-Крымский канал
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В США сенаторы предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
22:03В Москве заговорили на одном из самых редких в мире языков
21:58Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
Лента новостейМолния