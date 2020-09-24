https://ria.ru/20200924/efremov-1577711781.html

Третий адвокат Ефремова попросил смягчить наказание артисту

В Пресненский суд Москвы поступила жалоба третьего адвоката Михаила Ефремова, в ней он просит изменить актеру наказание на не связанное с лишением свободы,... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T15:07

2020-09-24T15:07

2020-09-24T15:15

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576938379_0:89:1359:853_1400x0_80_0_0_85248cbdcc56f9b8104516788f9f32c8.jpg

<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> В Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> поступила жалоба третьего адвоката <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, в ней он просит изменить актеру наказание на не связанное с лишением свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В суд поступила апелляционная жалоба адвоката Хархорина П.А. в защиту интересов Ефремова. Защитник просит изменить приговор суда, назначить наказание, не связанное с лишением свободы", - рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.Данная жалоба будет рассмотрена Мосгорсудом наряду с доводами других защитников артиста. Дата заседания пока не назначена.Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. После этого актер отказался от услуг своего адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, тщетно пытавшегося доказать, что Ефремов не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Это не помешало Пашаеву заявить, что он подал апелляцию на приговор. Вскоре эпатажного адвоката лишили статуса, а родственники Ефремова заключили соглашение с новыми защитниками.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> умер в больнице.

https://ria.ru/20200924/pashaev-1577687334.html

https://ria.ru/20200921/efremov-1577553562.html

5

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия