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https://ria.ru/20200924/efremov-1577711781.html
Третий адвокат Ефремова попросил смягчить наказание артисту
В Пресненский суд Москвы поступила жалоба третьего адвоката Михаила Ефремова, в ней он просит изменить актеру наказание на не связанное с лишением свободы,... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:07
2020-09-24T15:15
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> В Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> поступила жалоба третьего адвоката <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, в ней он просит изменить актеру наказание на не связанное с лишением свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В суд поступила апелляционная жалоба адвоката Хархорина П.А. в защиту интересов Ефремова. Защитник просит изменить приговор суда, назначить наказание, не связанное с лишением свободы", - рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.Данная жалоба будет рассмотрена Мосгорсудом наряду с доводами других защитников артиста. Дата заседания пока не назначена.Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. После этого актер отказался от услуг своего адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, тщетно пытавшегося доказать, что Ефремов не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Это не помешало Пашаеву заявить, что он подал апелляцию на приговор. Вскоре эпатажного адвоката лишили статуса, а родственники Ефремова заключили соглашение с новыми защитниками.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> умер в больнице.
https://ria.ru/20200924/pashaev-1577687334.html
https://ria.ru/20200921/efremov-1577553562.html
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дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия

Третий адвокат Ефремова попросил смягчить наказание артисту

15:07 24.09.2020 (обновлено: 15:15 24.09.2020)
2467
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов
Актёр Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступила жалоба третьего адвоката Михаила Ефремова, в ней он просит изменить актеру наказание на не связанное с лишением свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В суд поступила апелляционная жалоба адвоката Хархорина П.А. в защиту интересов Ефремова. Защитник просит изменить приговор суда, назначить наказание, не связанное с лишением свободы", - рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 04:10
Пашаев резко ответил на обвинения нового адвоката Ефремова
Данная жалоба будет рассмотрена Мосгорсудом наряду с доводами других защитников артиста. Дата заседания пока не назначена.
Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. После этого актер отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева, тщетно пытавшегося доказать, что Ефремов не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Это не помешало Пашаеву заявить, что он подал апелляцию на приговор. Вскоре эпатажного адвоката лишили статуса, а родственники Ефремова заключили соглашение с новыми защитниками.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 15:15
Стало известно о взаимоотношениях Ефремова с сокамерниками
53002037
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